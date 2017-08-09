Уникальная летняя школа для талантливых юных изобретателей, инженеров и электронщиков, будущих разработчиков российских космических аппаратов открылась в Дубне. При поддержке госкорпорации «Роскосмос» её проводят специалисты Лаборатории космической инженерии и НИИ ядерной физики МГУ. Полигоном для запусков стала площадка в нескольких километрах от наукограда. Небо плотно закрыли микроспутники разного предназначения и конструкций. Арсений Радушин и Даниил Матков из Самары четыре года работают в команде «Солярис». Сначала помогали старшим, а второй раз приехали на полигон уже как полноценные участники соревнований. Сами разработали на заданной основе свой микроспутник. Для выполнения основной миссии на нем установлены три датчика, которые измеряют температуру, давление и ускорение. Дополнительная задача – сложнее. Эксперимент похож на прошлогодний, который не удался: определить местонахождение спутника. «В прошлом году мы не смогли выполнить дополнительную миссию, – рассказывает Арсений. – Чтобы не повторять ошибки, мы немного упростили предыдущую миссию и добавили туда GPS­датчик». То есть на спутнике будут работать две системы, которые определяют его местонахождение – классическая и экспериментальная. GPS­датчик установлен для сравнения. Исследователи намерены сравнить его данные с данными, полученными со своих приборов, а потом сделать вывод – что точнее. «Сравним экспериментальные данные, полученные нами, и данные GPS, – поясняет Даниил. – В жизни может возникнуть ситуация, когда в условиях, в которых вам придется работать, будет отсутствовать GPS. Надо как­то не потерять конечное положение вашего микроспутника. И мы по данным акселерометра, магнитометра и гироскопа, пользуясь разработками Себастьяна Маджвика, доработанными нами, определяем точку падения без использования GPS». Участники самарской команды готовятся к покорению Марса и других планет. Они рассчитывают, что в этом процессе их система будет востребована, поскольку там покрытие GPS обеспечить невозможно. Команды­-участники ставят перед собой самые разные задачи. Кто-­то готовит спутник для покорения других планет, где он будет разбрасывать семена земных растений. Кто-­то устанавливает счетчик Гейгера, помимо обязательной научной задачи, измеряет уровень радиации. Исследователи из Санкт­-Петербурга сконструировали экологически чистый аппарат. Использовали для него дерево и композитные материалы. «Мы экспериментируем с материалами для изготовления спутника, – говорит участник соревнований Владимир Иванов. – Нужно продолжать исследования. Есть некоторые выводы. Например, дерево можно использовать, но не для всей конструкции, так как оно дает большую прочность, но иногда это лишнее. Также планируем дальше исследовать композиты и использовать их в моделировании». Шестой российский чемпионат проекта «Воздушно­инженерная школа» стартовал в сентябре прошлого года. Несколько сотен школьников по всей стране конструировали, паяли, программировали, испытывали свои микроспутники. В младшей группе они должны подниматься на 200 метров, в старших – на 800, в студенческой лиге – аппараты запускают на 30 километров, в стратосферу. «Почти 120 команд готовили свои спутники, а до финала дошли 42, – рассказывает организатор соревнований Владимир Радченко. – Они с сентября начали работать над своими аппаратами, которые представляют собой действующую модель космического аппарата. Там все, как у настоящего, только маленькое – бортовой компьютер, научная нагрузка, радиопередатчик, система спасения». Организатор школы – Лаборатория космической инженерии и НИИ ядерной физики МГУ при поддержке госкорпорации «Роскосмос». Основная миссия – подготовка инженерных кадров – успешно выполняется. По статистике около 70 процентов российских школьников – участников проекта – становятся студентами ведущих технических вузов. Ольга ГРИГОРЬЕВА Фото с сайта http://roscansat.com