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Готовятся к покорению Марса Печать
09.08.2017 10:32

Уникальная летняя школа для талантливых юных изобретателей, инженеров и электронщиков, будущих разработчиков российских космических аппаратов  открылась в Дубне. При поддержке госкорпорации «Роскосмос» её проводят специалисты Лаборатории космической инженерии и НИИ ядерной физики МГУ. Полигоном для запусков стала площадка в нескольких километрах от наукограда. Небо плотно закрыли микроспутники разного предназначения и конструкций.

Арсений Радушин и Даниил Матков из Самары четыре года работают в команде «Солярис». Сначала помогали старшим, а второй  раз приехали на полигон уже как полноценные участники соревнований. Сами разработали на заданной основе  свой  микроспутник.  Для выполнения основной миссии на нем установлены три датчика, которые измеряют температуру, давление и ускорение. Дополнительная задача –  сложнее. Эксперимент похож на прошлогодний, который не удался: определить местонахождение спутника.

«В прошлом году мы не смогли выполнить дополнительную миссию, – рассказывает Арсений. – Чтобы не повторять ошибки, мы немного  упростили предыдущую миссию и добавили туда GPS­датчик». То есть на спутнике будут работать две системы, которые определяют его местонахождение  – классическая и экспериментальная. GPS­датчик установлен   для  сравнения.  Исследователи намерены сравнить его данные с данными, полученными со своих приборов, а  потом сделать вывод – что точнее.

«Сравним экспериментальные данные, полученные нами,  и данные GPS, – поясняет Даниил. – В жизни может возникнуть ситуация, когда в условиях, в которых вам придется работать, будет отсутствовать GPS. Надо как­то не потерять конечное положение вашего  микроспутника.  И мы по данным акселерометра, магнитометра и гироскопа, пользуясь разработками Себастьяна Маджвика, доработанными нами, определяем точку падения без использования GPS».

Участники самарской команды  готовятся к покорению Марса и других планет. Они рассчитывают, что в этом процессе их система будет востребована, поскольку там покрытие GPS обеспечить невозможно.

Команды­-участники ставят  перед собой самые разные задачи. Кто-­то готовит спутник для покорения других планет, где он будет разбрасывать семена земных растений. Кто-­то устанавливает счетчик Гейгера, помимо обязательной научной задачи, измеряет уровень радиации. Исследователи из Санкт­-Петербурга сконструировали экологически чистый аппарат. Использовали для него дерево и композитные материалы.

«Мы экспериментируем с материалами для изготовления спутника, – говорит участник соревнований Владимир Иванов. – Нужно продолжать исследования. Есть некоторые выводы. Например, дерево можно использовать, но не для всей конструкции, так как оно дает большую прочность, но иногда это  лишнее. Также планируем дальше исследовать композиты и использовать их в моделировании».

Шестой российский чемпионат проекта «Воздушно­инженерная школа» стартовал в сентябре прошлого года. Несколько сотен школьников по всей стране конструировали, паяли, программировали, испытывали свои микроспутники. В младшей группе они должны подниматься на 200 метров, в старших – на 800, в студенческой лиге – аппараты запускают на 30 километров, в стратосферу.

«Почти 120 команд готовили свои спутники, а до финала дошли 42, – рассказывает организатор соревнований Владимир Радченко. – Они с сентября начали работать над своими аппаратами, которые представляют собой действующую модель космического аппарата. Там все, как у настоящего, только маленькое – бортовой компьютер, научная нагрузка, радиопередатчик, система спасения».

Организатор школы – Лаборатория космической инженерии и НИИ ядерной физики МГУ при поддержке госкорпорации «Роскосмос». Основная миссия – подготовка инженерных кадров – успешно выполняется. По статистике около 70 процентов российских школьников – участников проекта – становятся студентами ведущих технических вузов.

Ольга ГРИГОРЬЕВА

Фото с сайта http://roscansat.com
 

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