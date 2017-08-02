ООО «ГЕУК «Дубна» занимается управлением многоквартирными домами в нашем наукограде с марта 2014 года. Многие помнят, что послужило причиной для ее создания. В 2013 году поменяли владельца три компании – «ЖКУ­Дубна», «ЖКУ­2» и «ДУЖФ», которые обслуживали 2/3 многоэтажных домов на территории городского округа. Новый хозяин В. Клипиков начал выводить деньги из города и прекратил выплаты энергетикам и поставщикам услуг. Долги за газ достигли гигантских размеров, отопительный сезон оказался под угрозой, возникла путаница с квитанциями, из-­за чего многие жители вовсе перестали оплачивать коммунальные услуги… Для выхода из критической ситуации была образована Городская единая управляющая компания «Дубна» (ГЕУК). В состав ее учредителей вошли крупные городские предприятия: ПТО ГХ, «Энергия­Тензор», РФК «Экосистема», ИРЦ «Дубна», Приборный завод «Тензор». Летом 2015 года генеральным директором ГЕУК назначили Чихалова Ивана Сергеевича, заслуженного работника жилищно­коммунального хозяйства Московской области с более чем 20­летним стажем работы в сфере ЖКХ. К тому времени он трудился в двух управляющих компаниях: ООО «Управдом «Дубна» и ООО «Управдом «Черная речка». Вслед за ГЕУК к ним добавилась еще одна – ООО «Квартал». Так что сегодня Иван Сергеевич участвует в организации рабочего процесса сразу в четырех УК. По данным на 1 июля 2017 года, в ведении ГЕУК находится 122 многоквартирных дома. Их обслуживают самые грамотные специалисты г. Дубны, обладающие необходимым оборудованием и спецтехникой. С какими проблемами пришлось столкнуться коллективу и руководителю, какова обстановка в управляемых домах, как строятся отношения с жителями и ресурсоснабжающими организациями – на эту тему мы побеседовали с генеральным директором ГЕУК «Дубна» Иваном Чихаловым. – Иван Сергеевич, вы возглавили компанию в кризисный период… – Действительно, ситуация два года назад была плачевная: двойные квитанции, неплатежи жителей, многомиллионные долги, происки конкурентов… Эта тема не сходила со страниц газет, активно обсуждалась на местном телевидении и в соцсетях. Как известно, потеря доверия дорого обходится, и в городской системе ЖКХ после рейдерского захвата 70% жилого фонда творилась полная неразбериха. Только жители жилого фонда, находящегося в управлении компаний «Управдом «Дубна» и «Управдом «Черная речка», не понесли урона от Клипикова. – Принять на себя ответственность за ГЕУК – было нелегким выбором? – Да, я согласился не сразу. Нужно было не только оперативно решать все вопросы по обслуживанию домов, но и оптимизировать структуру самой УК, снижать издержки. Мы отказались от лишних арендованных площадей – порядка 500 кв. метров. В штате на тот момент было 160 сотрудников, я побеседовал с каждым и не по одному разу. Расставание с частью сотрудников состоялось в рамках действующего трудового законодательства, поэтому не возникло ни единой жалобы. Жилой фонд, доставшийся ГЕУК, находился в достаточно плохом состоянии. К примеру, в нескольких пятиэтажных домах были разрушены канализационные трубы, стоками были затоплены подвалы и в подъездах стоял характерный неприятный запах. Нужно учитывать и такой момент: общедомовые счетчики показывают весь объем потребленной воды, так что все протечки в сетях водоснабжения внутри дома оплачивали жильцы. Можно только посочувствовать людям, которые много лет были вынуждены существовать в таких условиях, а по их жалобам никаких мер не принималось. За два года мы заменили прогнившие участки труб, ликвидировали утечки воды и канализации. В подвалах всех домов теперь стало сухо, а собственникам квартир не приходится переплачивать за «потерянную» воду. – Как решаете проблемы с долгами? – Два года назад в ГЕУК сбор по коммунальным платежам составлял всего 60%, а долги жителей приближались к 60 млн рублей. Общий настрой у жителей обслуживаемых домов был очень негативным. Получая двойные квитанции, кто­то выжидал, когда ситуация прояснится, а кто­то продолжал отдавать деньги Клипикову – люди лично приходили к нему в офис и платили за якобы оказанные услуги. В итоге миллионы рублей были украдены, а с долгами ГЕУКу приходится разбираться до сих пор. По решению суда внешний управляющий продолжает прием заявлений от жителей «пострадавших» домов на возврат перечисленных платежей, многие дубненцы деньги уже получили и направили их на погашение долга. Но некоторые горожане почему­то до сих пор не считают нужным урегулировать этот вопрос законным путем. Тем не менее, за два года мы добились очень хороших результатов: по данным ИРЦ, средний сбор коммунальных платежей по ГЕУК значительно вырос и составляет 97,3%. Для справки: в других УК – «Управдом «Дубна» и ООО «Управдом «Черная речка» ­ сборы составляют около 98%. Это одни из самых высоких показатели в целом по Московской области. Сейчас все долги по коммунальным услугам урегулированы. Ни одна ресурсоснабжающая организация претензий к нам не имеет. Долги остались, но сроки их погашения установлены, с энергетиками согласованы, так что ситуация стабильна. – Как боретесь с неплательщиками? – У нас крепкая команда профессионалов, которые хорошо выполняют свою работу. Двое сотрудников совершают обход домов и снимают показания счетчиков: с общедомовых приборов учета – раз в месяц, с внутриквартирных – на постоянной основе. К сожалению, некоторые собственники уменьшают показания при оплате или пытаются «перенастроить» оборудование. Так что сверяем показания с данными ИРЦ, делаем корректировки. Еще двое наших сотрудников проверяют квартиры без счетчиков. Нередки случаи, когда никто не прописан, но квартиру сдают в аренду, жильцы пользуются водой, а хозяева за нее не платят. Есть немало и так называемых резиновых квартир, где регистрируют гастарбайтеров. Так, одна бабушка в однокомнатной квартире прописала 17 человек, а платила только за себя… Но общедомовой счетчик считает весь расход воды. Излишки попадают на ОДН – общедомовые нужды. С 1 января 2017 года, по новому законодательству, если нет счетчика, за воду должен платить по нормативу собственник, даже если он не прописан в квартире. – А если кто­то отказывается платить? – Два юриста готовят документы на злостных неплательщиков, чтобы понимать, это очень огромный объем ежедневной работы. Еще двое участвуют в судебных процессах как представители управляющей компании. С начала 2017 года мы направили в суд 62 исковых заявления по взысканию задолженности на сумму 6 млн 183 тысячи рублей. С середины 2015 по 2017 год только по ГЕУК было 146 обращений, почти на 14 млн рублей. И все наши требования решениями суда поддержаны. Конечно, нужно понимать, что долги жителей накапливаются по разным причинам. С каждым случаем разбираемся индивидуально, идем навстречу, составляем графики погашения, после чего собственник вместе с текущими платежами вносит часть средств в счет погашения долга. Мы постепенно приучаем людей к мысли, что за коммунальные услуги надо платить – и платить вовремя. Если два года назад по ГЕУК было 40% стабильных неплательщиков, сегодня их осталось 7­8 процентов. – В этом году было много нареканий по квитанциям с корректировкой за отопление. – К нам до сих пор поступают заявления, люди обращаются с претензиями, по каждой даем разъяснения с цифрами. Сегодня люди платят каждый месяц 1/12 часть стоимости отопления по нормативу, который определяется по предыдущему году. По итогам отопительного сезона делается перерасчет. Мы корректировку проводим уже несколько лет. Почему­то, когда в 2016 году наша УК вернула жителям 7 млн рублей, вопросов не возникало. А эта зима была холоднее, получился большой перепад по температуре и, соответственно, по стоимости отопления по сравнению с прошлым годом. Потребовалась доплата – и посыпались письма, звонки, обращения, начались недовольства, спекуляции, Одни требуют предоставить им схемы домов, другим нужны схемы тепловых узлов… Мы все предоставляем. Но есть же простой вариант – оплачивать по факту, как принято во вновь построенных домах нашего города, также жители некоторых многоквартирных домов, по решению собственников, платят за отопление только в отопительный сезон. Удобно и прозрачно. Жителям в своем доме требуется за это проголосовать. – Говорят, что Дубна, как и все муниципалитеты Московской области, с 2019 года перейдет на единые тарифы в сфере тепло­, водоснабжения и водоотведения, которые будет устанавливать региональный комитет по ценам и тарифам. – Да, обещают. Это было бы очень хорошо. Раньше ведь так и происходило: город определял стоимость холодной воды, содержания и ремонта, а тарифы на горячую воду и отопление устанавливала область. То есть, проще говоря, все дома, подключенные к одной котельной, получали горячую воду по одной цене. Потом сделали двухставочный тариф, когда фиксируется стоимость 1ГКал и холодной воды. А сколько стоит горячая вода – надо считать. И в каждом доме каждый месяц выходит разная цена горячей воды. А ведь это самая «дорогая» строчка в квитанциях. И главное – расчет ведется по общедомовым счетчикам учета, то есть все «потери» по объемам и температуре оплачивают жители. Мы полтора года добивались установления для Дубны единого норматива на подогрев горячей воды, и нам удалось доказать правильность такого решения: с 1 сентября все жители Дубны будут получать воду по одной цене, без лишних начислений. – Спасибо, Иван Сергеевич, за подробный рассказ. Успехов вам в дальнейшей работе! – Я тоже хочу поблагодарить всех горожан, которые доверили управление своими домами управляющей компании ГЕУК «Дубна». Хочу заверить, что ситуация сейчас стабильная, обстановка спокойная, поводов для волнения нет. Если возникают проблемы, то в первую очередь необходимо обращаться к руководству нашей компании, вместе мы значительно быстрее и лучше решим любые вопросы. Беседу вела Ирина АЛЕКСЕЕВА Фото Юрия ТАРАКАНОВА