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ООО «ГЕУК «Дубна» занимается управлением многоквартирными домами в нашем наукограде с марта 2014 года. Многие помнят, что послужило причиной для ее создания. В 2013 году поменяли владельца три компании – «ЖКУДубна», «ЖКУ2» и «ДУЖФ», которые обслуживали 2/3 многоэтажных домов на территории городского округа. Новый хозяин В. Клипиков начал выводить деньги из города и прекратил выплаты энергетикам и поставщикам услуг. Долги за газ достигли гигантских размеров, отопительный сезон оказался под угрозой, возникла путаница с квитанциями, из-за чего многие жители вовсе перестали оплачивать коммунальные услуги…
Для выхода из критической ситуации была образована Городская единая управляющая компания «Дубна» (ГЕУК). В состав ее учредителей вошли крупные городские предприятия: ПТО ГХ, «ЭнергияТензор», РФК «Экосистема», ИРЦ «Дубна», Приборный завод «Тензор».
Летом 2015 года генеральным директором ГЕУК назначили Чихалова Ивана Сергеевича, заслуженного работника жилищнокоммунального хозяйства Московской области с более чем 20летним стажем работы в сфере ЖКХ. К тому времени он трудился в двух управляющих компаниях: ООО «Управдом «Дубна» и ООО «Управдом «Черная речка». Вслед за ГЕУК к ним добавилась еще одна – ООО «Квартал». Так что сегодня Иван Сергеевич участвует в организации рабочего процесса сразу в четырех УК.
По данным на 1 июля 2017 года, в ведении ГЕУК находится 122 многоквартирных дома. Их обслуживают самые грамотные специалисты г. Дубны, обладающие необходимым оборудованием и спецтехникой. С какими проблемами пришлось столкнуться коллективу и руководителю, какова обстановка в управляемых домах, как строятся отношения с жителями и ресурсоснабжающими организациями – на эту тему мы побеседовали с генеральным директором ГЕУК «Дубна» Иваном Чихаловым.
– Иван Сергеевич, вы возглавили компанию в кризисный период…
– Действительно, ситуация два года назад была плачевная: двойные квитанции, неплатежи жителей, многомиллионные долги, происки конкурентов… Эта тема не сходила со страниц газет, активно обсуждалась на местном телевидении и в соцсетях. Как известно, потеря доверия дорого обходится, и в городской системе ЖКХ после рейдерского захвата 70% жилого фонда творилась полная неразбериха. Только жители жилого фонда, находящегося в управлении компаний «Управдом «Дубна» и «Управдом «Черная речка», не понесли урона от Клипикова.
– Принять на себя ответственность за ГЕУК – было нелегким выбором?
– Да, я согласился не сразу. Нужно было не только оперативно решать все вопросы по обслуживанию домов, но и оптимизировать структуру самой УК, снижать издержки. Мы отказались от лишних арендованных площадей – порядка 500 кв. метров. В штате на тот момент было 160 сотрудников, я побеседовал с каждым и не по одному разу. Расставание с частью сотрудников состоялось в рамках действующего трудового законодательства, поэтому не возникло ни единой жалобы.
Жилой фонд, доставшийся ГЕУК, находился в достаточно плохом состоянии. К примеру, в нескольких пятиэтажных домах были разрушены канализационные трубы, стоками были затоплены подвалы и в подъездах стоял характерный неприятный запах. Нужно учитывать и такой момент: общедомовые счетчики показывают весь объем потребленной воды, так что все протечки в сетях водоснабжения внутри дома оплачивали жильцы. Можно только посочувствовать людям, которые много лет были вынуждены существовать в таких условиях, а по их жалобам никаких мер не принималось.
За два года мы заменили прогнившие участки труб, ликвидировали утечки воды и канализации. В подвалах всех домов теперь стало сухо, а собственникам квартир не приходится переплачивать за «потерянную» воду.
– Как решаете проблемы с долгами?
– Два года назад в ГЕУК сбор по коммунальным платежам составлял всего 60%, а долги жителей приближались к 60 млн рублей. Общий настрой у жителей обслуживаемых домов был очень негативным. Получая двойные квитанции, ктото выжидал, когда ситуация прояснится, а ктото продолжал отдавать деньги Клипикову – люди лично приходили к нему в офис и платили за якобы оказанные услуги. В итоге миллионы рублей были украдены, а с долгами ГЕУКу приходится разбираться до сих пор.
По решению суда внешний управляющий продолжает прием заявлений от жителей «пострадавших» домов на возврат перечисленных платежей, многие дубненцы деньги уже получили и направили их на погашение долга. Но некоторые горожане почемуто до сих пор не считают нужным урегулировать этот вопрос законным путем.
Тем не менее, за два года мы добились очень хороших результатов: по данным ИРЦ, средний сбор коммунальных платежей по ГЕУК значительно вырос и составляет 97,3%. Для справки: в других УК – «Управдом «Дубна» и ООО «Управдом «Черная речка» сборы составляют около 98%. Это одни из самых высоких показатели в целом по Московской области.
Сейчас все долги по коммунальным услугам урегулированы. Ни одна ресурсоснабжающая организация претензий к нам не имеет. Долги остались, но сроки их погашения установлены, с энергетиками согласованы, так что ситуация стабильна.
– Как боретесь с неплательщиками?
– У нас крепкая команда профессионалов, которые хорошо выполняют свою работу. Двое сотрудников совершают обход домов и снимают показания счетчиков: с общедомовых приборов учета – раз в месяц, с внутриквартирных – на постоянной основе. К сожалению, некоторые собственники уменьшают показания при оплате или пытаются «перенастроить» оборудование. Так что сверяем показания с данными ИРЦ, делаем корректировки.
Еще двое наших сотрудников проверяют квартиры без счетчиков. Нередки случаи, когда никто не прописан, но квартиру сдают в аренду, жильцы пользуются водой, а хозяева за нее не платят. Есть немало и так называемых резиновых квартир, где регистрируют гастарбайтеров. Так, одна бабушка в однокомнатной квартире прописала 17 человек, а платила только за себя…
Но общедомовой счетчик считает весь расход воды. Излишки попадают на ОДН – общедомовые нужды. С 1 января 2017 года, по новому законодательству, если нет счетчика, за воду должен платить по нормативу собственник, даже если он не прописан в квартире.
– А если ктото отказывается платить?
– Два юриста готовят документы на злостных неплательщиков, чтобы понимать, это очень огромный объем ежедневной работы. Еще двое участвуют в судебных процессах как представители управляющей компании. С начала 2017 года мы направили в суд 62 исковых заявления по взысканию задолженности на сумму 6 млн 183 тысячи рублей. С середины 2015 по 2017 год только по ГЕУК было 146 обращений, почти на 14 млн рублей. И все наши требования решениями суда поддержаны.
Конечно, нужно понимать, что долги жителей накапливаются по разным причинам. С каждым случаем разбираемся индивидуально, идем навстречу, составляем графики погашения, после чего собственник вместе с текущими платежами вносит часть средств в счет погашения долга.
Мы постепенно приучаем людей к мысли, что за коммунальные услуги надо платить – и платить вовремя. Если два года назад по ГЕУК было 40% стабильных неплательщиков, сегодня их осталось 78 процентов.
– В этом году было много нареканий по квитанциям с корректировкой за отопление.
– К нам до сих пор поступают заявления, люди обращаются с претензиями, по каждой даем разъяснения с цифрами. Сегодня люди платят каждый месяц 1/12 часть стоимости отопления по нормативу, который определяется по предыдущему году. По итогам отопительного сезона делается перерасчет. Мы корректировку проводим уже несколько лет. Почемуто, когда в 2016 году наша УК вернула жителям 7 млн рублей, вопросов не возникало. А эта зима была холоднее, получился большой перепад по температуре и, соответственно, по стоимости отопления по сравнению с прошлым годом. Потребовалась доплата – и посыпались письма, звонки, обращения, начались недовольства, спекуляции, Одни требуют предоставить им схемы домов, другим нужны схемы тепловых узлов… Мы все предоставляем.
Но есть же простой вариант – оплачивать по факту, как принято во вновь построенных домах нашего города, также жители некоторых многоквартирных домов, по решению собственников, платят за отопление только в отопительный сезон. Удобно и прозрачно. Жителям в своем доме требуется за это проголосовать.
– Говорят, что Дубна, как и все муниципалитеты Московской области, с 2019 года перейдет на единые тарифы в сфере тепло, водоснабжения и водоотведения, которые будет устанавливать региональный комитет по ценам и тарифам.
– Да, обещают. Это было бы очень хорошо. Раньше ведь так и происходило: город определял стоимость холодной воды, содержания и ремонта, а тарифы на горячую воду и отопление устанавливала область. То есть, проще говоря, все дома, подключенные к одной котельной, получали горячую воду по одной цене.
Потом сделали двухставочный тариф, когда фиксируется стоимость 1ГКал и холодной воды. А сколько стоит горячая вода – надо считать. И в каждом доме каждый месяц выходит разная цена горячей воды. А ведь это самая «дорогая» строчка в квитанциях. И главное – расчет ведется по общедомовым счетчикам учета, то есть все «потери» по объемам и температуре оплачивают жители.
Мы полтора года добивались установления для Дубны единого норматива на подогрев горячей воды, и нам удалось доказать правильность такого решения: с 1 сентября все жители Дубны будут получать воду по одной цене, без лишних начислений.
– Спасибо, Иван Сергеевич, за подробный рассказ. Успехов вам в дальнейшей работе!
– Я тоже хочу поблагодарить всех горожан, которые доверили управление своими домами управляющей компании ГЕУК «Дубна». Хочу заверить, что ситуация сейчас стабильная, обстановка спокойная, поводов для волнения нет.
Если возникают проблемы, то в первую очередь необходимо обращаться к руководству нашей компании, вместе мы значительно быстрее и лучше решим любые вопросы.
Беседу вела Ирина АЛЕКСЕЕВА
Фото Юрия ТАРАКАНОВА