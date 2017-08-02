В конце июля Дубненский центр занятости населения и компания­резидент Особой экономической зоны технико­внедренческого типа «Дубна» ООО «ПАРСЕК­М» провели для ищущих работу граждан, в том числе безработных, День карьерных возможностей. Мероприятие было организовано городской службой занятости для одного работодателя ­ ООО «ПАРСЕК­М», изъявившего желание не только принять участие в мини­ярмарке вакансий, но и провести мастер­класс «Пять секретов успешного трудоустройства». Цель мероприятия ­ возможность получить ищущим работу гражданам, в том числе безработным, состоящим на учете в Центре занятости населения, самые актуальные сведения о рынке труда в нашем городе, ценные рекомендации в области найма рабочей силы, пообщаться с представителями работодателя, имеющего открытые вакансии, и, самое главное, получить приглашение на собеседование. Мини­ярмарка вакансий компании «ПАРСЕК­М» прошла 20 июля в читальном зале городской библиотеки. Ее участниками и посетителями стали без малого четыре десятка человек из числа ищущих работу, в том числе безработных. Открыла мероприятие и обратилась с приветственным словом к собравшимся директор Дубненского центра занятости населения Ирина Гогенко. Она рассказала о ситуации, которая сегодня складывается на рынке труда в нашем городе, его реалиях и перспективах. В рамках мини­ярмарки вакансий состоялся мастер­класс «Пять секретов успешного трудоустройства», который провела Наталья Миткевич – бизнес­коуч, психолог, член Совета Ассоциации психоаналитического коучинга и бизнес­консультирования, руководитель проектов в крупнейшей международной финансовой ассоциации. Ее выступление было интересным и насыщенным, в течение 45 минут она рассказала о том, как сделать осознанным выбор профессии, как вести эффективный поиск работы и правильно составить резюме, как подготовиться к собеседованию и начать действовать, используя приведенную ею модель «Хочу­могу­надо». Также бизнес­тренер последовательно рассказала о каналах поиска работы, в том числе через центры занятости населения, о пошаговых алгоритмах поиска работы, о структуре грамотного резюме и о том, что ни в коем случае нельзя писать в резюме. В завершении выступления она сделала акцент на том, что поиск работы – это тоже работа. По сути, Натальей Миткевич была проведена лекция на тему: «Социальная адаптация граждан, ищущих работу, на рынке труда, направленная на получение навыков активного, самостоятельного поиска работы, составления резюме, проведения деловой беседы с работодателем, самопрезентации, преодоления последствий длительной безработицы, повышения мотивации к труду, самокорреляции, на сокращение периода поиска подходящей работы за счет формирования у гражданина активной жизненной позиции», что делается сотрудниками центров занятости населения постоянно в качестве государственной услуги. Но это не умалило достоинств выступающего профессионала, так как не все из присутствовавших на мероприятии безработных граждан воспользовались государственной услугой по социальной адаптации либо посчитали, что она им не нужна, так как они все сами знают и умеют. Кстати, эта самоуверенность некоторых граждан – ошибочна, что приводит к плачевным результатам при трудоустройстве. Поэтому выступление бизнес­коуча Натальи Миткевич было уместным перед началом презентации компании «ПАРСЕК­М» и дальнейшим собеседованием представителей данной компании с потенциальными работниками, о чем в своем выступлении отметила заместитель директора Дубненского ЦЗН Надежда Попова. Презентацию ООО «ПАРСЕК­М» провел его руководитель Александр Лощилов, сделав акцент на теме: «Как быстро получить предложение о работе: взгляд работодателя». Александр пришел на мини­ярмарку не с пустыми руками, а с перечнем вакансий. Всего он представил 19 вакансий по нескольким вакантным должностям ­ менеджер по продажам, специалист службы поддержки и специалист письменной поддержки клиента. Всем присутствующим на мини­ярмарке были предложены анкеты для заполнения, а с желающими трудоустроиться в компанию «ПАРСЕК­М» были проведены первичные собеседования. Так что «Магомед пришел к горе» или «гора пришла к Магомеду» ­ не так уж и важно, потому что мероприятие получилось результативное – все 38 граждан получили приглашения на собеседование у работодателя – компании­резидента ОЭЗ ТВТ «Дубна» ООО «ПАРСЕК­М» на ее территории, чтобы поближе познакомиться с технологическими этапами работы в той или иной вакантной должности, посмотреть на коллектив и место работы в перспективе, если собеседование пройдет успешно и обе стороны останутся друг другом довольны. Осталось только подождать окончательных результатов после проведения ряда собеседований и, возможно, испытательного срока. Пожелание другим работодателям города Дубны обращайтесь в Дубненский центр занятости населения с вакансиями, мы готовы оперативно под одного работодателя провести мини­ярмарку вакансий, подобрав соискателей из числа ищущих работу граждан, в том числе безработных, согласно образованию и опыту работы. И что немаловажно, помещение для проведения мероприятия подберем без проблем. Аренда помещения бесплатна, также бесплатно участие в мини­ярмарке работодателей и соискателей вакантных мест. Н.Ю.Попова,

заместитель директора ГКУ МО Дубненский ЦЗН