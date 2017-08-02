25 июля муниципальное автономное учреждение детский оздоровительно­ образовательный лагерь «Сосновый бор» отметил 60­летний юбилей. За эти годы он стал любимым местом отдыха нескольких поколений дубненцев и ребят из десятков других городов, местом, куда хочется вернуться. В юбилей лагерь широко распахнул свои двери. Среди приглашенных были ранее работавшие здесь вожатые, воспитатели, врачи и просто неравнодушные к жизни лагеря люди, а также многочисленные воспитанники. В этот день каждый смог погрузиться в прошлое и вспомнить пионерский лагерь «Дружба». Начался праздник с тропы с аттракционами, где гости соревновались в меткости и ловкости, вместе вспоминали пионерскую жизнь и историю лагеря «Дружба» ­ «Сосновый бор». Каждый спешил успешно справиться с заданием, чтобы поскорее поздравить директора «Соснового бора» Татьяну Васильевну Хапаеву со значимым событием ­ юбилеем лагеря. Затем собравшиеся осмотрели территорию лагеря, которая за последние несколько лет изменилась до неузнаваемости. Здесь появились новые игровые площадки, площадка ГТО, баннеры с фотографиями. Особенно запомнилась праздничная линейка. В торжественном строю замерли юные хозяева лагеря в галстуках и пилотках, с шариками цвета триколор. Почетное место перед флагштоком заняли глава Дубны Вячеслав Борисович Мухин, представители Дубненского машиностроительного завода, генеральный директор ГосМКБ «Радуга» Владимир Николаевич Трусов, руководитель управления социальной инфраструктуры Объединенного института ядерных исследований Андрей Владимирович Тамонов, представители Совета депутатов города, ветераны и многие другие. Вместе со старшей вожатой лагеря Ксенией Мошковой ребята подготовили красочное представление ­ танец, во время которого на всю линейку растянулся флаг Дубны. Директор лагеря поздравила дубненцев с Днем города, отметив, что все эти годы лагерь ощущает помощь и поддержку городских властей и градообразующих предприятий. Важным событием стало награждение директора лагеря «Сосоновый бор» Татьяны Васильевны Хапаевой с заслуженной наградой «За заслуги перед Дубной». И действительно, Татьяна Васильевна на протяжении многих лет старается сохранить все лучшие традиции, зародившиеся в лагере несколько десятилетий назад, заряжая всех своим оптимизмом и творчеством. Вячеслав Борисович Мухин поблагодарил директора за долгий кропотливый труд, за поддержку современной молодежи. Он подготовил сюрприз юным воспитанникам «Соснового бора» ­ по его приглашению в лагерь приехал настоящий Дед Мороз и вручил детворе мороженое. Много добрых слов и поздравлений прозвучало в этот день от руководства Дубненского машиностроительного завода, а советник директора Объединенного института ядерных исследований Виктор Васильевич Катрасев, много лет возглавлявший Совет депутатов Дубны, вручил Татьяне Васильевне благодарственное письмо за вклад в развитие и поддержу молодежи нашего города. Этот праздник стал своеобразной перекличкой поколений. На торжественной линейке Татьяна Васильевна адресовала много теплых слов ветеранам и труженикам тыла, людям, которые в трудное тяжелое послевоенное время нашли в себе силы построить лагерь. Закончилась линейка большим флешмобом с воздушными шарами, которые дети запустили в небо. Праздничный концерт начался с выступления вожатых. Почти все они воспитанники «Соснового бора», выпускники дубненских школ, а ныне студенты университета «Дубна» и московских вузов. Не каждый может справиться с ролью вожатого, но в «Сосновом бору» всегда найдутся «старички», которые помогут и во всем поддержат. Так, на протяжении нескольких лет в лагере работают воспитатели Ксения Мошкова, Дмитрий Максимов, Светлана Фейлинг, Мария Демянчук, Даниил Петров и Анна Калугина ­ люди, с помощью которых каждая смена и каждый год становятся для детей неповторимыми. Старшие отряды подготовили театрализованное представление, перед собравшимися выступили коллектив «Карамельки» Дворца культуры «Октябрь», Анастасия Шляпина и хор ветеранов. В этот день со сцены звучали многочисленные поздравления от представителей кимрской администрации, членов партий Единая Россия и КПРФ, директоров дубненских школ, профсоюза учителей и работников культуры и, конечно, воспитателей и вожатых. Давние друзья «Соснового бора» коллектив Дворца спорта «Радуга» во главе с директором Игорем Альбертовичем Вяземским к 60­летнему юбилею посвятили лагерю оду. Проводить если экскурс в историю, Выбрать точку отсчета нам нужно: Как с открытиемпрофилактория Появился в Святьелагерь «Дружба». Вспоминаем о том без прикрас: Хоть и трудные были годы, Но спасибо родному заводу, Что все времяподдерживал вас! Эх, сбежать бы тудабез оглядки, Где, проснувшисьпод утро, проворно Мы под звук пионерского горна Собирались гурьбойдля зарядки… Наша жизнь спираль(как ни грустно!), Где виток начинается новый… Наступила перезагрузка, И на смену пришел «Бор сосновый», Хоть при этом особо отметим: Поменяв и формат, и название, Вы любовь неизменную к детям Сохранили в своем содержании. И призыв Сухомлинского смелый Понимаешь у главных ворот: «Удивляйте детей каждым делом!»… Ну а дел у вас ­ невпроворот! В соснах спрятать проблемы легко, Наслаждаясь лишь солнцем и ветром… И к тому же недалеко – От Дубны в десяти километрах! Здесь тревоги уйдут без следа, И, испив эту чашу до донца, Понимать начинаешь тогда, Что есть мир, где всегда светит солнце! Убедились с годами в Дубне, Хоть спроси у друзей и знакомых: В этой детской счастливой стране Жизнь идет по особым законам! И про возраст тут спорить не нужно, Оснований для скепсиса нет: Сорок мы ставим на «Дружбу», Ну а «Бору» всегда двадцать лет! Надо быть терпеливой и сильною, Чтоб так долго нести этот крест… Пожелаем Татьяне Васильевне Этих качеств и … денежных средств! Появившись однажды и надолго, Стал для многих подарком в судьбе! И да будет всегда с вами «Радуга»! Ну, а лучше всего – сразу две! День юбилея стал для лагеря не только праздником, но и днем открытий ­ в досуговом центре «Радуга» состоялось открытие музея лагеря «Сосновый бор». Сохранить историю ­ вот главная задача, которая стоит перед нынешнем поколением. В музее представлены информационные стенды о жизни лагеря с 1957 года по настоящее время, памятные книги отрядов, начиная с 1968 года. Ксения МОШКОВА Р.S. Руководство лагеря «Сосновый бор» выражает огромную благодарность директору АО «ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка» В.Н. Трусову и советнику директора Объединенного института ядерных исследований В.В. Катрасеву, а также художникам­оформителям Светлане Томиловой, Александре Галанкиной и Елене Поргуновой за огромную поддержку. 25 июля муниципальное автономное учреждение детский оздоровительно- образовательный лагерь «Сосновый бор» отметил 60-летний юбилей. За эти годы он стал любимым местом отдыха нескольких поколений дубненцев и ребят из десятков других городов, местом, куда хочется вернуться. В юбилей лагерь широко распахнул свои двери. Среди приглашенных были ранее работавшие здесь вожатые, воспитатели, врачи и просто неравнодушные к жизни лагеря люди, а также многочисленные воспитанники. В этот день каждый смог погрузиться в прошлое и вспомнить пионерский лагерь «Дружба». Начался праздник с тропы с аттракционами, где гости соревновались в меткости и ловкости, вместе вспоминали пионерскую жизнь и историю лагеря «Дружба» - «Сосновый бор». Каждый спешил успешно справиться с заданием, чтобы поскорее поздравить директора «Соснового бора» Татьяну Васильевну Хапаеву со значимым событием - юбилеем лагеря. Затем собравшиеся осмотрели территорию лагеря, которая за последние несколько лет изменилась до неузнаваемости. Здесь появились новые игровые площадки, площадка ГТО, баннеры с фотографиями. Особенно запомнилась праздничная линейка. В торжественном строю замерли юные хозяева лагеря в галстуках и пилотках, с шариками цвета триколор. Почетное место перед флагштоком заняли глава Дубны Вячеслав Борисович Мухин, представители Дубненского машиностроительного завода, генеральный директор ГосМКБ «Радуга» Владимир Николаевич Трусов, руководитель управления социальной инфраструктуры Объединенного института ядерных исследований Андрей Владимирович Тамонов, представители Совета депутатов города, ветераны и многие другие. Вместе со старшей вожатой лагеря Ксенией Мошковой ребята подготовили красочное представление - танец, во время которого на всю линейку растянулся флаг Дубны. Директор лагеря поздравила дубненцев с Днем города, отметив, что все эти годы лагерь ощущает помощь и поддержку городских властей и градообразующих предприятий. Важным событием стало награждение директора лагеря «Сосоновый бор» Татьяны Васильевны Хапаевой с заслуженной наградой «За заслуги перед Дубной». И действительно, Татьяна Васильевна на протяжении многих лет старается сохранить все лучшие традиции, зародившиеся в лагере несколько десятилетий назад, заряжая всех своим оптимизмом и творчеством. Вячеслав Борисович Мухин поблагодарил директора за долгий кропотливый труд, за поддержку современной молодежи. Он подготовил сюрприз юным воспитанникам «Соснового бора» - по его приглашению в лагерь приехал настоящий Дед Мороз и вручил детворе мороженое. Много добрых слов и поздравлений прозвучало в этот день от руководства Дубненского машиностроительного завода, а советник директора Объединенного института ядерных исследований Виктор Васильевич Катрасев, много лет возглавлявший Совет депутатов Дубны, вручил Татьяне Васильевне благодарственное письмо за вклад в развитие и поддержу молодежи нашего города. Этот праздник стал своеобразной перекличкой поколений. На торжественной линейке Татьяна Васильевна адресовала много теплых слов ветеранам и труженикам тыла, людям, которые в трудное тяжелое послевоенное время нашли в себе силы построить лагерь. Закончилась линейка большим флешмобом с воздушными шарами, которые дети запустили в небо. Праздничный концерт начался с выступления вожатых. Почти все они воспитанники «Соснового бора», выпускники дубненских школ, а ныне студенты университета «Дубна» и московских вузов. Не каждый может справиться с ролью вожатого, но в «Сосновом бору» всегда найдутся «старички», которые помогут и во всем поддержат. Так, на протяжении нескольких лет в лагере работают воспитатели Ксения Мошкова, Дмитрий Максимов, Светлана Фейлинг, Мария Демянчук, Даниил Петров и Анна Калугина - люди, с помощью которых каждая смена и каждый год становятся для детей неповторимыми. Старшие отряды подготовили театрализованное представление, перед собравшимися выступили коллектив «Карамельки» Дворца культуры «Октябрь», Анастасия Шляпина и хор ветеранов. В этот день со сцены звучали многочисленные поздравления от представителей кимрской администрации, членов партий Единая Россия и КПРФ, директоров дубненских школ, профсоюза учителей и работников культуры и, конечно, воспитателей и вожатых. Давние друзья «Соснового бора» коллектив Дворца спорта «Радуга» во главе с директором Игорем Альбертовичем Вяземским к 60-летнему юбилею посвятили лагерю оду. Проводить если экскурс в историю, Выбрать точку отсчета нам нужно: Как с открытием профилактория Появился в Святье лагерь «Дружба». Вспоминаем о том без прикрас: Хоть и трудные были годы, Но спасибо родному заводу, Что все время поддерживал вас! Эх, сбежать бы туда без оглядки, Где, проснувшись под утро, проворно Мы под звук пионерского горна Собирались гурьбой для зарядки… Наша жизнь спираль (как ни грустно!), Где виток начинается новый… Наступила перезагрузка, И на смену пришел «Бор сосновый», Хоть при этом особо отметим: Поменяв и формат, и название, Вы любовь неизменную к детям Сохранили в своем содержании. И призыв Сухомлинского смелый Понимаешь у главных ворот: «Удивляйте детей каждым делом!»… Ну а дел у вас - невпроворот! В соснах спрятать проблемы легко, Наслаждаясь лишь солнцем и ветром… И к тому же недалеко – От Дубны в десяти километрах! Здесь тревоги уйдут без следа, И, испив эту чашу до донца, Понимать начинаешь тогда, Что есть мир, где всегда светит солнце! Убедились с годами в Дубне, Хоть спроси у друзей и знакомых: В этой детской счастливой стране Жизнь идет по особым законам! И про возраст тут спорить не нужно, Оснований для скепсиса нет: Сорок мы ставим на «Дружбу», Ну а «Бору» всегда двадцать лет! Надо быть терпеливой и сильною, Чтоб так долго нести этот крест… Пожелаем Татьяне Васильевне Этих качеств и … денежных средств! Появившись однажды и надолго, Стал для многих подарком в судьбе! И да будет всегда с вами «Радуга»! Ну, а лучше всего – сразу две! День юбилея стал для лагеря не только праздником, но и днем открытий - в досуговом центре «Радуга» состоялось открытие музея лагеря «Сосновый бор». Сохранить историю - вот главная задача, которая стоит перед нынешнем поколением. В музее представлены информационные стенды о жизни лагеря с 1957 года по настоящее время, памятные книги отрядов, начиная с 1968 года. Ксения МОШКОВА Р.S. Руководство лагеря «Сосновый бор» выражает огромную благодарность директору АО «ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка» В.Н. Трусову и советнику директора Объединенного института ядерных исследований В.В. Катрасеву, а также художникам-оформителям Светлане Томиловой, Александре Галанкиной и Елене Поргуновой за огромную поддержку.