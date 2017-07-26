Так называется конкурс граффити, стартовавший в День рождения нашего города. Его организаторами выступили ОЭЗ «Дубна» и администрации города. Принять участие в конкурсе может любой желающий.

Конкурс граффити «Экология и инновации в красках» проводится в рамках года экологии с целью привлечения внимания жителей к вопросам экологического развития, а также к вопросам инновационного развития Дубны.

Организаторы конкурса определили несколько тем, в рамках которых участники конкурса и будут создавать свои работы. Среди них – «Россия наш дом», «Защита окружающей среды», «Красная книга», Инновации на страже экологии. Авторам самых смелых и интересных эскизов будет дана возможность перенести своё видение по заявленным тематикам на сооружения инфраструктуры Особой экономической зоны технико­внедренческого типа «Дубна» 22 августа этого года и превратить его в настоящий арт­объект!

Присылать эскизы с указанием адреса и контактных данных необходимо до 14 августа 2017 года на почту Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript . Формат рисунка не имеет значения. Это может быть фотография или сканированная копия рисунка, макет, нарисованный при помощи графического редактора.

Участником конкурса может быть любой желающий (количество участников, а также возраст участников не ограничен). В конкурсе принимают участие, как индивидуальные участники, так и команды. Участник конкурса в установленные сроки (с 24 июля по 14 августа 2017 гг.) подаёт заявку (анкету) с изображением рисунков. Заполненная анкета направляется на электронную почту отдела молодежной политики УФКСиДМ Администрации города Дубны Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript . Заявки предоставляются в электронном виде. Количество заявок не ограничено. Анкету необходимо заполнять на каждую заявку.

Жюри конкурса определяет лучшие работы. Победитель конкурса получит приз в размере 50 000 рублей. За второе место предусмотрена награда в размере 25 000 рублей. Специальный приз получит участник или команда, занявшая третье место.