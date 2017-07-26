Куда так спешили дубненцы, талдомчане, кимряки, жители окрестных поселений 16 июля? На X Межрегиональный детский православный фестиваль имени святых апостолов Петра и Павла, который проходит ежегодно в Креве, на площадке у храма Рождества Пресвятой Богородицы. Фестиваль проводится с 2008 года. Его организатором является попечительский совет храма. Как положено при начинании всякого благого дела, настоятелем храма протоиереем Евгением Морковиным и протоиереем Преображенского собора г. Кимры Владимиром Кирилловым был отслужен молебен и сказано напутственное слово участникам. Идеей фестиваля является активный, творческий детский и семейный досуг, воспитание в духе православных традиций, любви к Богу, к ближнему, к России, к труду, к природе, к знаниям и творчеству. Девиз мероприятия: «Русь Святая, храни веру православную!» Подъезжая, мы издали увидели яркий шатёр, раскинувшийся над сценой, увидели множество гостей и припаркованных автомобилей. Фестиваль пользуется популярностью во всей округе. Среди активных организаторов и участников мероприятия немало дубненцев. В первую очередь это преподаватель Детской музыкальной школы

г. Дубны Наталья Алексеевна Вылегжанина, преподаватель Детской музыкальной школы и руководитель «Народного» вокального коллектива при дубненском ДК «Октябрь» Александр Васильевич Чайковский. Конферанс Александра Чайковского, его юмор и артистизм, непринуждённая манера общения с публикой создали живую и дружескую атмосферу. Есть семьи и творческие коллективы, которые приезжают на фестиваль с удовольствием уже не первый год. Радушная атмосфера праздника этому способствует. В этом году в фестивале приняли участие творческие коллективы ДК «Октябрь»: «Зажигай», «Мастера красноречия». Была приглашена и наша Муниципальная библиотека левобережья, которая отвечала за интеллектуальную составляющую досуга. Викторины и мастер­классы, подготовленные сотрудниками библиотеки, помогли заполнить паузы между отделениями концерта и во время подведения итогов фестиваля. К библиотечной палатке и выставке книг для книгообмена выстраивались очереди. Подходили часто целыми семьями. Все с энтузиазмом участвовали в викторинах: экологических, сказочных, страноведческих, юмористических. При этом дети и взрослые с удивлением узнавали, что кузнечики слышат ногами, что «неумытным» называли на Руси неподкупного человека и ещё много­много интересного о природе, истории и культуре России, о русском языке, о сказочных героях. Ребята 5­8 лет с энтузиазмом мастерили из бумаги и раскрашивали павлинов, кошек и прочих зверушек. Поделки, сделанные собственноручно, выглядели как живые, с радостью демонстрировались родителям и друзьям. И не беда, что кто­то в праздничной суматохе мог забыть, что битву на Чудском озере выиграл именно Александр Невский. Главное, что победила дружба и веселье, все старались поддержать друг друга, помочь, где­то даже подсказать. Без призов и книг никто не остался. Рядом с библиотечной палаткой расположились мастерицы из Дубны. Некоторые из них хорошо знакомы нам и нашим читателям по мастер­классам, которые они проводили в библиотеке и ярким выставкам своих работ. Например, на ярмарке были представлены Елена Ивановна Бессонова и её оригинальные куклы, Владимир Озолин и Юлия Киселёва с расписными имбирными пряниками. Тут же можно было купить мыло ручной работы самых необычных, затейливых, подарочных и сувенирных форм от Анастасии Петровой, красивые украшения ручной работы от Екатерины Лакизы. Разнообразна была программа, представленная на сцене. Там были и комические и сказочные сценки, притчи и песни, танцевальные номера и композиция из стихов о Великой Отечественной войне. Всё это органично сочеталось и плавно перетекало одно в другое, тепло приветствовалось аплодисментами зрителей. Юные артисты очень ответственно отнеслись к выступлениям, боялись пропустить свой выход на сцену. После абсолютно честного зрительского голосования и после совещания авторитетного жюри были определены лучшие из лучших. Диплом 3­ей степени получил вокально­эстрадный коллектив «Зажигай» ДК «Октябрь» (рук. Шурыгина Н.), диплом 2­й степени получил детский коллектив «Росинка» Титовского поселения Кимрского района (рук. Мужецкий О.В.). Первое место разделили детский театральный коллектив «Солнечные зайчики» (рук. Куренёва Г.Ф.), вокальный ансамбль «Семь нот» г. Талдом (рук. Еданова Н.) и творческая студия «Мастера красноречия» ДК «Октябрь» (рук. Фирсова Е.). Особо был отмечен талант дубненского юного чтеца, «мастера красноречия» Ивана Столупина. Гран­при и приз ­ паломническую поездку справедливо заслужили учащиеся воскресной школы Преображенского собора г. Кимры и православно­молодёжного клуба «Фавор» под руководством протоиерея Владимира Кириллова. Их инсценировка­притча произвела сильное впечатление на зал и на жюри. Небольшие призы и дипломы получили все участники фестиваля. В завершение все гости и участники вместе дружно исполнили песню Олега Митяева «Изгиб гитары жёлтой...», ставшей гимном фестиваля, символом крепкой, бескорыстной дружбы и братского единения. Люди не спешили расставаться, разъезжаться, завязывались новые знакомства и дружеские связи. Солнечная погода, гостеприимство ­ всё располагало к непринуждённому общению, которого так не хватает в городской суете буден. В душах эхом отзывались слова песни: «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались». И каждый надеялся, что через год этот чудесный праздник вернётся к нам снова. Алла СОБОЛЕВА