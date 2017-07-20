В этом году муниципальное автономное учреждение детский оздоровительно ­ образовательный лагерь «Сосновый бор» отмечает юбилей ­ 60 лет. За это время он стал любимым местом отдыха не одного поколения дубненцев и ребят из десятков городов Подмосковья. Все эти годы «Сосновый бор» остается местом, куда хочется вернуться и не важно, сколько тебе лет… Он дарит ребятне настоящее детство, и каждый день в нем становится непременно особенным. Таким лагерь «Сосновый бор» уже более 25 лет делает его директор Татьяна Васильевна Хапаева. Татьяна Васильевна прошла путь от вожатого до руководителя, и долгие годы она остается верна лагерю и своей команде. Сон в военных палатках и деревянная эстрада В 1957 году на территории Тверской губернии в сосновом бору Дубненским машиностроительным заводом имени Н.П. Федорова был построен санаторий – профилакторий ОАО «ДМЗ» для работников завода, где проводилась повседневная профилактика и лечение заболеваний. На территории санатория располагалось несколько каменных бараков, большая столовая, деревянные постройки и большой лечебный корпус. Были в нем и минеральные скважины с артезианской ключевой водой. В течение недели после рабочей смены в санаторий по направлению врача с завода прибывали рабочие, где получали целый набор лечебно­оздоровительных процедур. В летние каникулы на территории оздоровительного профилактория начал функционировать детский пионерский лагерь «Дружба», где отдыхали дети работников ДМЗ, а также просто дубненская детвора. Вначале старшие ребята и вожатые жили в больших военных палатках, размещенных на территории лагеря, человек по двадцать в каждой. В каменных одноэтажных корпусах размещались отряды ребят среднего возраста, а в деревянных ­ самые младшие. Всего было семь отрядов. Ежедневные построения проходили на площадке из дерна, флаг возвышался на большом деревянном столбе возле центральной аллеи, и только в 1976 году «линейка» приобрела плиточное покрытие и флагшток. Как и в больших лагерях страны, в «Дружбе» старались сделать все для лучшего отдыха и оздоровления детей. Проводились спортивные соревнования, интересные этапные игры и творческие вечера. В 1975 году были пристроены вторые этажи к трем каменным корпусам, это позволило принимать в лагере еще больше ребят – целых девять отрядов! Да и в военных палатках больше уже никто не жил. Лагерь рос, постепенно благоустраивался. Спустя еще пару лет из трех небольших лесных площадок составили футбольное поле, вместо деревянной эстрады построили каменную, организовали большую танцевальную площадку. В 1979 году руководство машиностроительного завода построило на территории санатория открытый плавательный бассейн, создав таким образом самые что ни на есть полноценные условия для отдыха взрослых и ребят. В 1991 году лечение на базе профилактория прекратилось. С тех пор он стал работать как лагерь в каникулярное время и база отдыха весь оставшийся год. С 1997 года оздоровительный лагерь стал называться «Сосновый бор», а база отдыха так и оставалась «Дружбой», но в 1999 году на базе бывшего санатория­профилактория ОАО «ДМЗ» был создан муниципальный центр санаторного типа «Сосновый бор». В 2000 году во время летней кампании лагерь сократил количество дней в смену до 21 (до этого времени было 28) и в первый раз была организована четвертая смена, которую позиционировали как профильную спортивную. Уже тогда лагерь имел привычный для нас сегодня вид: три двухэтажных спальных корпуса, столовая, досуговый корпус с большим спортивным залом, бассейн, эстрада и танцевальная площадка, спортивные площадки и футбольное поле, линейка и центральная аллея с административным зданием и медицинским пунктом. С 2004 года оздоровительный лагерь «Сосновый бор» является подведомственным учреждением городского управления народного образования. Он принимает по 180 ребят из Дубны и всего Подмосковья в каждую смену. Полноценный отдых – спорт и творчество Расположенный в живописном месте на берегу реки Волги лагерь «Сосновый бор» сегодня является излюбленным местом отдыха дубненской детворы. А чтобы отдых ребят был интересным, комфортным и безопасным лагерь непрерывно благоустраивают, в нем появляются новые сооружения. Не так давно, например, к уже имеющимся спортивным сооружениям ­ футбольному полю с трибунами для болельщиков, волейбольным и баскетбольной площадке, велосипедной зоне были построены еще две спортивные площадки – одна для уличного воркаута, другая – для сдачи норм ГТО. Идею Татьяны Васильевны Хапаевой поддержал генеральный директор АО «ГосМКБ «Радуга» им. А.Я.Березняка Владимир Николаевич Трусов. Сегодня обе эти площадки особенно востребованы у отдыхающих в «Сосновом бору» мальчишек ­ на турниках повисеть, на снарядах позаниматься – это они первым делом. Кстати, площадка, предназначенная для сдачи норм ГТО, стала первой в России, расположенной на территории детского лагеря отдыха. Уже в начале этого года в лагере появилась современная площадка для игры в бадминтон. Так что условия для активного, полноценного и по­настоящему спортивного отдыха в «Сосновом бору» есть. И главная задача педагогов и вожатых увлечь каждого ребенка интересующим именно его занятием, чтобы три недели, проведенные в лагере, принесли пользу как его творческому и нравственному развитию, так и физическому. Раз уж речь зашла о творческом развитии, то стоит сказать, что в лагере работает досуговый центр «Дружба» с оборудованными в нем комнатами для занятия в кружках по интересам. Есть своя библиотека, в которой более 1000 книг, костюмерная и гримерная, где юные артисты перевоплощаются в различные образы… Ежегодно в лагере разрабатывается педагогический проект оздоровительно – образовательной деятельности, в который включены различные программы ­ «Школа юных пожарных», «У светофора нет каникул», «Юные инспектора движения», «Я живу в России» и др. Дружный и сплоченный коллектив Пожалуй, никакие спортивные сооружения и снаряды, никакие творческие мастерские не удержат детей в лагере, будь в нем обстановка, не очень комфортная и не слишком уютная для ребенка. В «Сосновом бору», это скажут тысячи ребят, единый, дружный, сплоченный коллектив, основу которого конечно же составляют педагоги, вожатые, руководители. Работают в «Сосновом бору» сотрудники уже помногу лет. Они – костяк коллектива, его основа. Татьяна Васильевна Хапаева – талантливый руководитель, ведь именно она задает тон доверительных и дружелюбных отношений в кругу коллег, что так немаловажно. Очень много для сплочения коллектива, достижения лучших результатов, внесения новизны в рабочие программы делает заместитель директора по воспитательной работе Вячеслав Николаевич Чупрынин. Добрые слова можно сказать обо всех без исключения сотрудниках лагеря «Сосновый бор» ­ как о тех, что проработали в нем уже много­много лет, так и о молодых ребятах и девчонках, своей работой вносящих новизну в жизнь лагеря, делая ее еще более яркой и интересной. Каждое лето коллектив лагеря заметно увеличивается. Его пополняют студенты университета «Дубна», ребята из московских вузов, приходят работать в смены дубненские педагоги. Большинство из них сами когда­то в далеком детстве отдыхали в «Сосновом бору» («Дружбе»), а сегодня возвращаются в него уже в роли старших наставников. И на самом деле очень здорово, что лагерь не стоит на месте, он постоянно растет, обновляется, в ногу со временем развиваются применяемые в нем программы. Но при этом «Сосновый бор» старается сохранить все те лучшие традиции, которые зародились в нем несколько десятилетий назад и вместе с ним прошагали до 60­летнего юбилея. Пусть в нем и впредь живут детский смех, веселые улыбки ребят и педагогов, беззаботное счастливое детство. Пусть в нем ребята учатся дружить и приходить друг другу на помощь. Пусть в этой любимой всеми нами стране под названием «Сосновый бор» всегда светит доброе солнце! Оксана Мошкова Фото из архива лагеря «Сосновый бор»