Как мы уже сообщали, в Дубне со 2 июля проходила летняя студенческая научно-техническая школа «Кадры будущего», в которой приняли участие студенты из высших учебных заведений России. В основном это студенты старших курсов технических, информационных, медицинских и химико-физических специальностей, а также дубненские школьники – ребята из общеобразовательной школы №8 и научно-исследовательской школы «Диалог». Школа «Кадры будущего» в нашем городе проводится уже в девятый раз. В организационный комитет школы в этом году вошли заместитель руководителя администрации города Н.А. Смирнов, директор МБУ «Дирекция наукограда Дубна» Д.Л. Куликов, директор научно-исследовательской школы «Диалог» С.В. Швидкий (они выполняли роль заместителей председателя оргкомитета), секретарь оргкомитета – специалист МБУ «Дирекция развития наукограда «Дубна» С.Л. Байбакова и члены оргкомитета – первый заместитель гендиректора ОАО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» А.Н. Марин, гендиректор ООО «Прогресстех-Дубна» А.В. Амелин, президент Торгово-промышленной палаты г. Дубны В.Н. Бобров, директор ГКУ МО «Дубненский центр занятости населения» И.М. Гогенко, проректор университета «Дубна» А.С. Деникин, начальник управления кадров и кадрово-социальной политики АО «ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка С.И. Каримов, проректор университета «Дубна» Т.И. Борисова, проректор университета «Дубна» О.А. Крейдер, начальник отдела молодежной политики управления по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Т.В. Аристархова, начальник отдела развития ОЭЗ МБУ «Дирекция развития наукограда «Дубна» И.Д. Макарова, преподаватель гимназии №8 Ю.Н. Смирнова, директор Учебно-научного центра Объединенного института ядерных исследований С.З. Пакуляк и руководитель управления социальной инфраструктуры ОИЯИ А.В. Тамонов. Возглавил оргкомитет бессменный его председатель, стоявший у истоков создания школы «Кадры Будущего», директор Некоммерческого партнерства «Дубна» А.А. Рац. Работа научно-технической школы «Кадры будущего» была разделена на несколько секций – информационные технологии, проектирование сложных технических систем, ядерно-физические технологии, биомедицинские технологии, нанотехнологии и новые материалы. Также в этом году появилась новая секция – «Школьники». Основная цель школы «Кадры будущего» – целенаправленный и системный поиск молодых талантливых специалистов, выпускников ВУЗов нашей страны и стран СНГ, соотечественников за рубежом и иностранных специалистов с целью привлечения их в наш наукоград для работы в компаниях-резидентах особой экономической зоны технико-внедренческого типа «Дубна и на предприятиях научно-промышленного комплекса, раскрытие творческих способностей участников школы, приобретение и закрепление ими практических навыков командной работы посредством проектной деятельности. ГКУ МО «Дубненский центр занятости населения», начиная с 2009 года, принимает участие в школе «Кадры будущего». Вот и на этот раз вновь специалисты центра занятости населения проводили профориентационную работу для участников школы. В команде с представителями университета «Дубна» и научно-исследовательской школы «Диалог» сотрудники центра занятости населения в день заезда участников школы встречали подъезжающих отовсюду гостей, которые прибыли из Самары, Пензы, города Ковров Владимирской области, Иванова, Воронежа, Республики Чувашия. Дубненским ЦЗН было организовано профессиональное тестирование участников школы «Кадры будущего», предложены различного рода методики для выявления личностных особенностей и профессиональных предпочтений участников, важных для каждого из них в процессе их дальнейшего трудоустройства. Почти все участники школы прошли профессиональное тестирование по двум методикам: поведение в конфликтных ситуациях (тест Томаса) и мотивы выбора профессии (Р.В. Овчарова). Лишь некоторые участники остановили выбор на одной из методик. Тесты после профтестирования были оперативно обработаны специалистом-психологом Дубненского ЦЗН, а результаты переданы каждому из протестированных в течение двух дней. Примечательно, что по результатам тестирования большинство студентов выбирают будущую профессию, опираясь на свои внутренние предпочтения, интересы, а не руководствуясь внешними факторами, такими как престиж профессии, зарплата, популярность. Это говорит о том, что из них выйдут настоящие профессионалы, специалисты своего дела, знающие и любящие свою работу. А это так важно как для самих ребят – будущих специалистов высокого класса в какой отрасли они не начали бы работать, так и для страны в целом. Есть надежда, что многие из участников школы «Кадры будущего» выберут трудовой путь в Дубне – в особой экономической зоне и на предприятиях научно-производственного комплекса нашего города. И.М. Гогенко, директор ГКУ МО «Дубненский ЦНЗ»