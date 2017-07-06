В результате реализации проекта резидента ОЭЗ «Дубна» в Подмосковье появится первый в России завод по производству медицинских линейных ускорителей для лучевой терапии онкологических заболеваний. Резидент особой экономической зоны «Дубна» компания «Фабрика радиотерапевтической техники» приступила к строительству завода по производству медицинских линейных ускорителей для лучевой терапии онкологических заболеваний. Торжественная церемония закладки памятной капсулы в основание будущего предприятия состоялась 28 июня на правобережной площадке ОЭЗ. Проект резидента имеет ярко выраженное социальное значение. Сегодня во всем мире онкология делит первое-второе места с кардиологическими заболеваниями по смертности пациентов. В нашей стране из 140 миллионов человек больше 3,5 миллиона находятся на онкологическом учете. А уровень технического оснащения медучреждений достаточно низкий, около 80% оборудования устарело. В результате – огромные очереди на процедуру и погрешности подведения радиационной дозы к пораженному участку организма пациента. Новый современный завод позволит кардинально изменить ситуацию. У «Фабрики РТТ» основательная поддержка. Партнер дубненского резидента – ведущий международный производитель медицинского оборудования и программного обеспечения для борьбы с раком и другими заболеваниями с использованием лучевой терапии, лучевой хирургии и брахитерапии американская компания «Varian Medical Systems» передала технологию производства и будет осуществлять поставку комплектующих для нового оборудования. Головная компания ООО «ПЭТ-Технолоджи» – проектная компания РОСНАНО окажет помощь в организации производства и реализации готовой продукции. – «Varian» и Россию связывает большая богатая история сотрудничества, – говорит вице-президент компании «Varian Medical Systems» по производству Роберт Вуд. – 30 лет назад мы установили здесь первый аппарат собственного производства. 10 лет назад посчитали крайне важным и открыли в России собственное представительство. А сегодня еще более значимое событие – в особой экономической зоне «Дубна» мы локализуем производство аппаратуры для лечения онкологии. Я рад передать в Россию лучшую технологию для оказания медицинской помощи населению вашей страны. Покупателями медицинских линейных ускорителей для лучевой терапии онкологических заболеваний станут медицинские учреждения, оказывающие помощь пациентам со злокачественными новообразованиями. На базе нового предприятия планируется выпускать две модели современных аппаратов лучевой терапии, отличающихся мощностью излучения и набором функций. Принцип действия одинаковый: аппараты генерируют несколько фотонных или электронных пучков, которые с разных сторон направляются на один и тот же участок организма, пораженный злокачественной опухолью, не затрагивая при этом здоровые органы и ткани. В точке пересечения пучков раковые клетки подвергаются мощному разрушительному воздействию, и сразу гибнут или же, ослабнув, уничтожаются иммунной системой пациента. – Это очень значимый для Подмосковья и всей страны проект, – говорит генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев. – Совсем недавно инвестор приезжал в наукоград знакомиться с нашей территорией, принял решение стать резидентом, а сегодня компания уже приступила к строительству, с планами завершить его также в кратчайшие сроки – в начале 2018 года. Появление на нашей территории современного предприятия по выпуску медицинских линейных ускорителей для лучевой терапии онкологических заболеваний – это важный шаг в улучшении оснащения отечественных центров ядерной медицины медтехникой нового поколения, что позволит онкобольным иметь больше шансов на выздоровление. На торжественной церемонии с началом строительства завода компанию «Фабрика радиотерапевтической техники» поздравили заместитель министра инвестиций и инноваций Московской области Антон Логинов и руководитель администрации г. Дубны Александр Усов. Оба отметили актуальность проекта, правильность выбора территории подмосковной особой экономической зоны и заверили в поддержке на всех этапах строительства и дальнейшей деятельности компании. В так называемом послании потомкам, капсула с которым была заложена в основание будущего завода, подписавшие его генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев, генеральный директор компании «Фабрика РТТ» Андрей Попов и вице-президент компании «Varian Medical Systems» по производству Роберт Вуд выразили надежду на то, что все сделанное будет с благодарностью востребовано будущими поколениями. – В рамках данного проекта, по сути, создается новая отрасль нашей промышленности, поскольку оборудование для лучевой терапии в нашей стране уже давно не производится, – сказал в завершение торжественной церемонии Андрей Попов. – Мы начинаем строительство завода, на котором будет производиться очень сложная высокотехнологичная аппаратура, сочетающая в себе много современных наработок. Это СВЧ и вакуумная техника, ускорение заряженных частиц, высокоточная механика, роботизированные и IT-технологии. Немаловажно и то, что это производство создается для реальных потребностей нашей экономики и здравоохранения. В первую очередь, для оснащения медицинских учреждений, оказывающих помощь онкологическим больным, высокотехнологичным оборудованием. В результате реализации данного проекта наша страна должна встать в один ряд с ведущими мировыми производителями оборудования для лучевой терапии. Общая площадь будущего завода составит порядка 3 000 кв. метров. Плановые инвестиции в проект дубненского резидента – 597 млн рублей, из которых 245 млн предоставлены Фондом развития промышленности в виде льготного займа. Предприятие будет высоко автоматизированным. Руководство компании планирует вывести технику нового поколения на рынок не менее чем на 30% дешевле, чем существующие сегодня английские или американские аналоги, тем самым повысив ее доступность для населения в рамках госзаказа. Инвестор рассчитывает, что завод сможет как минимум – покрыть потребности России в данном оборудовании (занять до 50% отечественного рынка), а далее – на государственном уровне поставлена задача выхода на экспорт. Запуск производства линейных ускорителей планируется на 2018 год. Светлана ЖУКОВА