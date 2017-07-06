В этом году в Дубне будет отремонтировано 20 тысяч квадратных метров дорог в рамках ямочного ремонта, а также появятся светофоры на солнечных батареях. О грядущих изменениях рассказывает начальник Центра хозяйственного обслуживания Юрий Крупенин. – Одно из основных направлений деятельности Центра хозяйственного обслуживания – содержание и ремонт дорог, в том числе ямочный. Расскажите о планах на год – объемы, сроки? – Контракт на проведение работ выиграла фирма «ИП Саблина», по плану компания должна сделать около 7000 квадратных метров ямочного ремонта. 500 квадратных метров в зимний период литым асфальтом уже сделано. Более 4000 сделано за май. Мы учли, что на городских дорогах в этом сезоне будет проводиться большой ремонт. Несмотря на это обстоятельство, принято решение заделывать ямы и на этих дорогах тоже. Мы ставим временные «пломбы». Некоторые горожане жалуются, что асфальт укладывается на неочищенные поверхности. Мы на это пошли сознательно. Если выбирать между удобством, безопасностью людей и несколькими правилами, мы выбираем первое. Поэтому ямочный ремонт проводится и на тех дорогах, где планируется в этом сезоне менять асфальтовое покрытие. – Есть недовольство среди горожан относительно качества работы подрядчика. Не планируете его сменить? – Сменить подрядчика не сложно. Может, они где-то и не соблюли технологию. Мы идём на это, поскольку знаем, что на этой дороге скоро будет уложен новый асфальт. Если говорить об объёмах, то по плану – 7 тысяч квадратных метров ямочного ремонта. 10 тысяч – залить бетонно-цементной смесью и заделать трещины сечением 10 квадратных сантиметров. Работы достаточно много. Контракт заключен на год. Закончить планируем в октябре. – Какие еще работы выполняют сотрудники Центра в рамках муниципального контракта? – На нас лежит обязанность окашивать обочины дорог и тротуаров. 2770 дорожных знаков – за них тоже наш Центр отвечает. В этом году мы должны заменить 150 знаков. В рамках муниципального контракта на нас лежит содержание автобусных остановок, которых у нас 86, уборка мусора из урн, установленных на тротуарах, их 320. Хочу призвать горожан быть более бережными. Каждый год мы меняем около трех десятков стекол в автобусных павильонах. Другой пример: как только наступила теплая погода, мы помыли все автобусные павильоны, привели их в порядок. И буквально за неделю пять остановок разрисовали вандалы. – Поговорим о разметке. Насколько часто её нужно обновлять по закону и как это происходит в реальности? – По муниципальному заданию мы должны нанести более 9 тысяч квадратных метров дорожной разметки. Мы сейчас с пластиком не работаем, наносим краской. По правилам вблизи учебных учреждений нужно обновлять ее два раза в год. Многое в решении этой задачи зависит от износа разметки. Краски у нас хватает, будем наносить. На днях состоялась встреча с руководством ГИБДД, на которой было решено до 15 августа обновить разметку возле школ и лицеев к новому учебному году. – А что делать, если разметка неудобна для водителей? Пресловутый перекресток улиц Хлебозаводской и Макаренко вызывает негодование среди тех, кто за рулем. Куда обращаться с предложениями об улучшении? В подобных случаях, если дубненцы хотят каких-либо изменения в организации дорожного движения, – это может быть разметка, знаки и прочее, им требуется написать заявление в комиссию по безопасности дорожного движения с просьбой рассмотреть вопрос. Группа специалистов выезжает на место. После осмотра принимается решение, которое выносится на комиссию по безопасности дорожного движения. Она принимает окончательное решение. – Установка пешеходных ограждений – тоже ваша задача? Где их запланировали смонтировать в этом году? Кто определяет опасные территории и дизайн самих ограждений? – Эта задача скоро станет нашей. В этом году практически все имеющиеся ограждения передаются в ведение Центра хозяйственного обеспечения. Это 800 погонных метров и 7000 квадратных метров. В этом сезоне мы будем устанавливать ещё 400 метров. С помощью специалистов из ГИБДД были определены места, где они необходимы. Учли и статистику аварийности, и прочие обстоятельства. Планируем установить пешеходные ограждения вдоль улицы Володарского, пора прекратить там «броуновское движение». Есть пешеходные переходы, по ним и нужно переходить улицу. А не там, где в голову взбредет пешеходу. Их дизайн уже выбрали раньше, и мы не можем его каждый раз менять. В левобережной части города будут такие, как у первой школы. Они изготовлены по стандарту – высотой один метр. Этого достаточно, чтобы остановить пешехода, не позволить ему перейти проезжую часть в неположенном месте. Кроме того, мы планируем в рамках обеспечения безопасности установить несколько знаков на так называемых «гусаках» - г-образных опорах. Это будут знаки, предупреждающие водителей о пешеходных переходах. Закрепленные на выносных консолях над дорогой, они будут видны издалека. – Есть ли у вас информация, что будет с ограждениями, установленными на площади Мира? – Конкретно эти ограждения на балансе нашего Центра не стоят. Мне лишь известно, что сейчас решается вопрос по их демонтажу и по переносу остановочного павильона. Есть несколько идей. Ни одна пока окончательно не принята. – В Дубне уже в этом сезоне начнется установка специальных светофоров на солнечных батареях. Где, сколько, зачем? – Впервые в нашем городе мы решили установить подобные светофоры. Дело в том, что все пешеходные переходы вблизи образовательных учреждений должны соответствовать национальному стандарту. То есть там должны быть светофоры. Почему мы выбрали те, которые работают от солнечных батарей? Не так велик наш бюджет, чтобы выдержать установку всех их в электрическом исполнении. В одиннадцати точках мы планируем их разместить. Это означает, что нам понадобится 22 светофора. Такие светофоры появятся у восьмой школы, гимназии №11, у дубненского аграрно-технологического техникума. Эту работу мы запланировали на текущий год. Деньги на реализацию проекта выделены, в муниципалитете он одобрен. Мы не будем работать с посредниками. Есть компания, которая производит нужный товар и, соответственно, может качественно его эксплуатировать. Мы бы хотели видеть ее в качестве подрядчика. Надеюсь, что именно эти специалисты выиграют контракт. С представителями этой компании мы проехали вместе по городу, осмотрели места будущей дислокации светофоров, определили сложности и нюансы, которые следует учесть при установке. А впоследствии планируем подключить их все к электричеству, что указано в контракте. Хотя в Подмосковье не являются сейчас редкостью светофоры на солнечных батареях, понятно, что световой день у нас не такой уж и длинный, поэтому нужно подстраховаться. Система включает в себя солнечную батарею, аккумулятор, который будет от нее заряжаться, и плановое подключение к электричеству. Думаю, что через несколько дней контракт «запустим» в работу и до 1 сентября светофоры установим. Ольга Григорьева Фото Юрия Тараканова