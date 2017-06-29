Баннер
СРОЧНО!

Домой Добавить в закладки Twitter RSS Карта сайта
Блогеры Подмосковья - в ОЭЗ "Дубна" Печать
29.06.2017 11:15

ОЭЗ «Дубна» заинтересовала активных блогеров и начинающих журналистов – участники Школы блогеров Подмосковья в ходе обучающей программы познакомились с деятельностью инновационной  территории и побывали на предприятиях ее резидентов.

Школа блогеров Московской области организована Медиаклубом  министерства инвестиций и инноваций региона при поддержке экспертов и действующих блогеров Всероссийской школы блогеров, АО «Деловая среда», коммуникационных групп и агентств «Кузьменков и Партнеры», «Р.И.М. Porter Novelli», MINT BBDO Group и «PIARIS». Среди ее участников  активные пользователи соцсетей, ведущие колонок, журналисты по разным направлениям. Суммарный охват их аудитории – более 2 миллионов человек.

В программе Школы блогеров – лектории, квесты, участие в партнерских проектах ведущих коммуникационных агентств, изучение классических приемов журналистики, мастер-классы в сфере медиакоммуникаций, другие формы обучения, в том числе  туры на промышленные предприятия региона, в инновационные компании с последующими публикациями  об  увиденном.

Подмосковная Особая экономическая зона «Дубна» для этого самое подходящее место. Здесь осуществляют свою деятельность сразу 124 наукоемких компании. Поэтому, естественно, территория  заинтересовала блогеров и журналистов. О перспективах ее развития, государственных преференциях для инвесторов у макета и на выставке инновационных проектов резидентов гостям рассказал начальник отдела по взаимодействию с резидентами АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Петр Пермяков.  Он сделал акцент на уникальности разработок, продемонстрировал готовую продукция, особо отметив  поддержку, которую оказывает в развитии проекта правительство Московской области.

Из окон большого конференц-зала Конгресс-центра участники Школы блогеров  могли увидеть масштабное строительство, которое компании ведут на левом берегу. В 2017 году на обе площадки ОЭЗ намерены выйти  17 резидентов, пять из них  начали стройку. Более подробно с деятельностью двух  инвесторов – «АРКРЭЙ» и «Связь инжииринг КБ», которые уже выпускают на территории ОЭЗ глюкометры и печатные платы нового поколения, блогеры познакомились, побывав непосредственно на предприятиях. Специалисты компаний-резидентов ответили на их многочисленные вопросы  и теперь ждут публикаций о своих предприятиях.

– Сегодня экономика Подмосковья успешно развивается, наш регион в международном инвестиционном рейтинге переместился с 21 на 9 место, в том числе  благодаря особым экономическим зонам,  – отметил  первый заместитель министра инвестиций и инноваций Московской области Вадим Хромов. – В регионе сконцентрировано большое число промышленных, высокотехнологичных предприятий, ведущих свою деятельность в самых различных сферах, постоянно появляются новые производства. Жители Подмосковья, и в первую очередь молодежь, должны знать, как они развиваются, какие льготы, условия труда на них существуют, какие вакансии предлагаются. Об этом бизнес и предприниматели могут  узнавать  в том числе  и от новых медиа, которыми стали блогеры. Задача блогеров, которые  активно ведут паблики и аккаунты на Facebook, VKontakte, ЖЖ, Instagram, професссиональных порталах, увлекательно об этом рассказать. Они получили представление о том, что такое ОЭЗ, и теперь об  ОЭЗ «Дубна» узнает еще больше людей, а, возможно, благодаря этим публикациям в особой экономической зоне появятся новые резиденты.

Светлана ЖУКОВА

 
 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

  
< Июня 2017 >
П В С Ч П С В
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Подписка на печатное издание - (916) 212 85-65
Телефонная книга Телефонный справочник
Расписание поездов Расписание транспорта
Вакансии Вакансии

Простая математика
Курсы валют на 30 Июня (cbr.ru)
byrBYR30.56(-0.26)
usdUSD59.09(-0.46)
eurEUR67.50(-0.19)
uah10 UAH22.65(-0.18)
Фазы Луны на RedDay.ru (Москва)
Встреча, Газета , Ооо