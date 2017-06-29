ОЭЗ «Дубна» заинтересовала активных блогеров и начинающих журналистов – участники Школы блогеров Подмосковья в ходе обучающей программы познакомились с деятельностью инновационной территории и побывали на предприятиях ее резидентов.

Школа блогеров Московской области организована Медиаклубом министерства инвестиций и инноваций региона при поддержке экспертов и действующих блогеров Всероссийской школы блогеров, АО «Деловая среда», коммуникационных групп и агентств «Кузьменков и Партнеры», «Р.И.М. Porter Novelli», MINT BBDO Group и «PIARIS». Среди ее участников активные пользователи соцсетей, ведущие колонок, журналисты по разным направлениям. Суммарный охват их аудитории – более 2 миллионов человек.

В программе Школы блогеров – лектории, квесты, участие в партнерских проектах ведущих коммуникационных агентств, изучение классических приемов журналистики, мастер-классы в сфере медиакоммуникаций, другие формы обучения, в том числе туры на промышленные предприятия региона, в инновационные компании с последующими публикациями об увиденном.

Подмосковная Особая экономическая зона «Дубна» для этого самое подходящее место. Здесь осуществляют свою деятельность сразу 124 наукоемких компании. Поэтому, естественно, территория заинтересовала блогеров и журналистов. О перспективах ее развития, государственных преференциях для инвесторов у макета и на выставке инновационных проектов резидентов гостям рассказал начальник отдела по взаимодействию с резидентами АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Петр Пермяков. Он сделал акцент на уникальности разработок, продемонстрировал готовую продукция, особо отметив поддержку, которую оказывает в развитии проекта правительство Московской области.

Из окон большого конференц-зала Конгресс-центра участники Школы блогеров могли увидеть масштабное строительство, которое компании ведут на левом берегу. В 2017 году на обе площадки ОЭЗ намерены выйти 17 резидентов, пять из них начали стройку. Более подробно с деятельностью двух инвесторов – «АРКРЭЙ» и «Связь инжииринг КБ», которые уже выпускают на территории ОЭЗ глюкометры и печатные платы нового поколения, блогеры познакомились, побывав непосредственно на предприятиях. Специалисты компаний-резидентов ответили на их многочисленные вопросы и теперь ждут публикаций о своих предприятиях.

– Сегодня экономика Подмосковья успешно развивается, наш регион в международном инвестиционном рейтинге переместился с 21 на 9 место, в том числе благодаря особым экономическим зонам, – отметил первый заместитель министра инвестиций и инноваций Московской области Вадим Хромов. – В регионе сконцентрировано большое число промышленных, высокотехнологичных предприятий, ведущих свою деятельность в самых различных сферах, постоянно появляются новые производства. Жители Подмосковья, и в первую очередь молодежь, должны знать, как они развиваются, какие льготы, условия труда на них существуют, какие вакансии предлагаются. Об этом бизнес и предприниматели могут узнавать в том числе и от новых медиа, которыми стали блогеры. Задача блогеров, которые активно ведут паблики и аккаунты на Facebook, VKontakte, ЖЖ, Instagram, професссиональных порталах, увлекательно об этом рассказать. Они получили представление о том, что такое ОЭЗ, и теперь об ОЭЗ «Дубна» узнает еще больше людей, а, возможно, благодаря этим публикациям в особой экономической зоне появятся новые резиденты.

Светлана ЖУКОВА