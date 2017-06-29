20 июня на заседании научно-технического совета (совещательный орган ГК «Росатом») «Инфраструктура для инновационного развития ядерных технологий в России» состоялась презентация наукограда Дубна как перспективной площадки для развития новых направлений бизнеса, которую провел заместитель руководителя городской администрации Никита Александрович Смирнов.

Члены совета приняли единогласное решение рекомендовать Блоку по развитию и международному бизнесу и Блоку по управлению инновациями ГК «Росатом» рассматривать ОЭЗ «Дубна» как потенциальную площадку по реализации новых инвестиционных проектов Госкорпорации и ее дочерних структур, в том числе с высокой долей импортных и экспортных поставок. Кроме того, принято решение в ближайшее время провести в наукограде выездные заседания различных структур ГК «Росатом» для более детального ознакомления с Особой экономической зоной «Дубна».

После получения принципиального согласия от НТС ГК «Росатом» рабочая группа г. Дубны начала подготовку концепции проекта (конкретизация его параметров, уточнение характеристик, требований, деталей) для дальнейшего согласования с ГК «Росатом».

Дубна и ГК «Росатом» имеют глубокие исторические и партнерские связи. Город был основан как центр ядерной науки и на протяжении всей истории его приоритетным направлением развития является ядерная физика.

«Выбор ГК «Росатом» в пользу определенного города говорит о высокой оценке данной территории, ее готовности для реализации инновационных проектов, соответствии высоким требованиям социально-экономических и научно-производственных показателей, – отметил заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций и инноваций Московской области Денис Буцаев. – Новый проект ГК «Росатом» даст дополнительный мощный стимул для развития Дубны, создаст в городе условия для поддержания высокого уровня человеческого капитала, сформирует новые рабочие места, позволит привлечь серьёзные инвестиции, даст дополнительный толчок к развитию смежных инфраструктурных предприятий».

Наша справка

В 1956 году было подписано Соглашение об образовании Объединенного института ядерных исследований, после чего здесь развернулись исследования по большому спектру направлений ядерной физики и физики элементарных частиц.

В 1977, 1991 и 2005 годах между Госкомитетом по атомной энергии и ОИЯИ были подписаны соглашения о реализации совместных проектов как на базовых установках России, так и на зарубежных ускорителях и реакторах. С 1979 года Дубненский приборный завод «Тензор» разрабатывает и изготавливает средства информационно-измерительной техники, системы сбора и обработки информации, контроля и управления технологическими процессами в ядерно-топливном цикле атомной отрасли для Главатомприбора и приборы для атомных электростанций «Росатома».

С 1963 года еще одно предприятие Дубны, АО «НПК «Дедал», 100% акций которого принадлежат ГК «Росатом», выпускает технические средства, системы охраны и занимается оснащением объектов системами безопасности на предприятиях ГК «Росатом». Сейчас компания «Дедал» приступила к строительству нового научно-производственного комплекса общей площадью 7,2 тыс. кв. метров в Особой экономической зоне «Дубна», что говорит о высокой степени заинтересованности в развитии проектов Госкорпорации в Дубне.