Неоднозначную реакцию у дубненцев вызвали фонтаны, которые разместили специалисты торгово-развлекательного центра на озере в парке семейного отдыха. Когда их включают, появляется гнилостный запах. Горожане беспокоятся, что их установка нанесет вред обитателям водоема. Так ли это?

Дубненцы обеспокоены запахом, который появился вблизи новых фонтанов. Пахнет гниением. Возникло предположение, что гниёт рыба в озере, как во время весеннего замора. Татьяна Цветкова каждый день прогуливается по берегу, говорит, что запах становится особенно сильным в дождливую погоду. «От воды запах есть, но я не знаю, откуда он берется, я не специалист, – признается Татьяна. – Сейчас пахнет так, как обычно пахнет весной на этом озере».

Выяснилось, что причина запаха действительно работа фонтанов. Рядом с ними он чувствуется наиболее явно. Но это результат не замора рыбы, а движения воды. Она циркулирует, и тина со дна поднимается вверх.

«Запах убывает с каждым днем, это временное явление, – поясняет генеральный директор управляющей компании ТРЦ Роман Грищенко. – А фонтаны дают дополнительную возможность насытить воду кислородом. Это благоприятно скажется на росте рыбы».

В этом году озеро в парке стало заметно глубже – прибавилось около полуметра. Местные энтузиасты, которые периодически зарыбляют водоём, рассчитывают, что это обстоятельство тоже улучшит условия жизни водным жителям озера.

«Рыбе будет проще зимовать, поскольку больший объем воды означает большее количество растворенного в ней кислорода, – поясняет ихтиолог Егор Сапожников. – Большая поверхность воды означает, что больше кислорода будет проникать в воду. С увеличением объема воды увеличилась и кормовая база».

Предполагается, что заглубление озера произошло на фоне общего повышения уровня воды в окрестных водоемах. Повлияла на это обстоятельство и стройка вблизи парка. Перекрыты трубы через улицу Вернова, которые раньше обеспечивали некоторый отток воды на заболоченную территорию, где сейчас строится дом. Специалисты уверены, что вода в озере не застоится, поскольку обмен между этим водоемом и Волгой по-прежнему идёт.

Ольга ГРИГОРЬЕВА

Фото Юрия ТАРАКАНОВА