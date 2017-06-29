Главный государственный административно-технический инспектор Московской области подчеркнула, что в весеннем рейтинге чистоты и порядка Дубна опустилась в своей группе на 14 место, хотя ранее занимала более высокие позиции, поэтому, планируя контрольный объезд территории, задачей было выявить факторы, повлиявшие на снижение позиций города. Обойдя дворовые территории наукограда, удалось понять, какие системные нарушения не дают Дубне занять более высокие места в рейтинге чистоты и порядка. – Первое, что за редким исключением я наблюдала практически повсеместно в городе – нет системного окоса травы. Эта, на первый взгляд, «мелочь» серьезно портит облик наукограда, где, исходя из его статуса, все должно быть на высоком уровне. Второе – не решен вопрос с оборудованием мест временного хранения и вывоза крупногабаритного мусора с контейнерных площадок, и как следствие – на прилегающей к контейнерным площадкам территории появляются навалы. При этом нужно отметить, что контейнерный парк города обновлен, – подчеркнула руководитель надзорного ведомства. Третьим фактором, по словам Витушевой, стали устаревшие детские площадки. – В сезон летних каникул, когда дети больше времени проводят без надзора со стороны взрослых, губернатор Московской области Андрей Воробьев потребовал обеспечить им максимальную безопасность. Поэтому состояние детских площадок – вопрос отнюдь не праздный, – пояснила она. Глава Госадмтехнадзора отметила, что во дворах Дубны много устаревших и травмоопасных отдельно стоящих элементов, а вот новых, современных и, главное, безопасных площадок недостаточно. Отметила Витушева и малое количество информационных щитов с правилами пользования детскими площадками. Очень мало информационных щитов «Наше Подмосковье», а имеющиеся содержатся в ненадлежащем состоянии. Завершая перечисление, она рекомендовала городским властям обратить внимание на проблему с размещением во дворах автомобилей: из-за отсутствия парковочного пространства, особенно в секторе старой застройки города, а также отсутствия ограждений и бордюрного камня, препятствующих заезду автомобилей на газоны, машины часто паркуют непосредственно на газонах. Также имеет место проблема самозахвата парковочных мест с помощью установки жителями столбиков с цепями. Отметила Витушева и множество ям на асфальтовом покрытии внутридворовых проездов, в том числе в секторе новой застройки. Во многом выявленные нарушения, по мнению Витушевой, стали возможны из-за недоработки управляющих компаний. – Ненадлежащая работа управляющих компаний не должна оставаться без внимания. Мы планируем решить этот вопрос вместе с областной Госжилинспекцией. Организации, нанятые жителями для обслуживания многоквартирных домов и прилегающих территорий, должны понимать, что за некачественное исполнение взятых на себя обязательств они могут лишиться лицензий, – заключила Витушева. Говоря о плюсах, она назвала масштабную работу по опиловке сухостойных и аварийных деревьев, хорошо организованную работу по борьбе с рекламным мусором в городе, а также достаточное количество и хорошее состояние контейнерного парка. Витушева совместно с сотрудниками ГИМС МЧС Московской области также проверили состояние береговой линии Иваньковского водохранилища. – Говоря о плюсах города, нельзя не упомянуть освещение – в этом плане нареканий к Дубне практически нет, особенно учитывая, что в этом году наукоград присоединился к губернаторской программе «Светлый город» и готовится продемонстрировать освещение набережной. У Дубны большой потенциал для того, чтобы занимать в рейтинге чистоты и порядка более высокие позиции, – подытожила Витушева. Кирилл Орлов