В связи с началом дачного сезона Главное управление Госадмтехнадзора Московской области проводит операцию «Засада» для предотвращения сброса мусора в неразрешенных местах.

– Многолетняя практика наших инспекторов свидетельствует, что с началом массового заезда дачников в садоводческие товарищества происходит рост несанкционированных свалок и навалов мусора, особенно в случае, когда у садоводческого товарищества не заключен договор на вывоз мусора и решать проблему утилизации отходов садоводы вынуждены самостоятельно, – пояснила главный государственный административно-технический инспектор Московской области Татьяна Витушева.

Она рассказала, что, как и в прошлые годы, операция проводится преимущественно по воскресным дням, так как именно в эти дни, возвращаясь домой, граждане вывозят с собой скопившийся мусор. Причем пакеты с мусором дачники нередко не довозят до мусорных контейнеров, оставляя на автобусных остановках, обочинах дорог, под кустами на опушке леса. В таких проблемных местах и устанавливают засады административно-технические инспекторы Подмосковья.

– Говоря об этой проблеме, необходимо отметить, что в последние годы ситуация с замусоренностью региона постепенно выравнивается. Садоводческие товарищества стали массово заключать договора на вывоз мусора, в местах свалок стали появляться мусорные контейнеры, кроме того, ёмкости для сбора мусора установлены по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева «Чистое Подмосковье» на наиболее проблемных придорожных территориях. Это, а также ряд других мер позволили если и не решить проблему, то существенно снизить её актуальность, – подчеркнула Татьяна Витушева.

Глава регионального Госадмтехнадзора добавила, что, как и в прошлом году, при составлении планов «Засад» будет использоваться принцип усиления, когда на проблемные участки будут подтягиваться силы из соседних территориальных отделов. Это позволит решать проблемы, имеющие системный характер, сосредоточиться на конкретных вопросах.

Кирилл ОРЛОВ