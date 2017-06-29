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Сотня юных художников Печать
29.06.2017 09:18

Самый массовый за все годы существования детской школы искусств выпуск состоялся в этом году. Сотня будущих дизайнеров, живописцев, графиков и оформителей закончили обучение в одной из старейших школ искусств Дубны. Обладатели красных и синих дипломов выставили на суд зрителей свои выпускные работы.

С красным дипломом закончила художественное отделение школы Ирина Полях. Рисунок, живопись, композиция, скульптура, история искусств – по всем дисциплинам  пятерки.  Отличная  оценка и за дипломную работу. Она выполнена черной тушью и кофе. «Я очень люблю рисовать, – признаётся Ирина. – Я бы хотела, чтобы одно из моих высших образований было художественным. Не знаю, смогу ли стать художником, но это  мне очень нравится. А ближе всего мне графика в живописи, поскольку у меня лучше   всего  получается рисовать тушью, вдохновение быстрее приходит».

В этом году  самый большой выпуск за всю историю художественной школы. Около сотни человек получили  свидетельства о её окончании, 14 из них – с отличными отметками. Те, кто проходил полный курс обучения, стали участниками выставки выпускных работ.

«Сегодня у нас сто выпускников, это очень много, – говорит руководитель детской школы искусств «Вдохновение»  Александр Пасько. – Выпускные работы все очень сильные.  Когда монтировали выставку,  я был сам приятно удивлен. Действительно, серьезная выставка получилась».

Экспозиция дипломных работ выпускников детской  школы искусств открыта в городском выставочном зале. Он с трудом вместил все 70 работ. Рисунки выполнены пастелью, есть графика и акварель, разные техники. Планируется, что выставка будет работать до конца июня.

Ольга ГРИГОРЬЕВА

 
 

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