Самый массовый за все годы существования детской школы искусств выпуск состоялся в этом году. Сотня будущих дизайнеров, живописцев, графиков и оформителей закончили обучение в одной из старейших школ искусств Дубны. Обладатели красных и синих дипломов выставили на суд зрителей свои выпускные работы.

С красным дипломом закончила художественное отделение школы Ирина Полях. Рисунок, живопись, композиция, скульптура, история искусств – по всем дисциплинам пятерки. Отличная оценка и за дипломную работу. Она выполнена черной тушью и кофе. «Я очень люблю рисовать, – признаётся Ирина. – Я бы хотела, чтобы одно из моих высших образований было художественным. Не знаю, смогу ли стать художником, но это мне очень нравится. А ближе всего мне графика в живописи, поскольку у меня лучше всего получается рисовать тушью, вдохновение быстрее приходит».

В этом году самый большой выпуск за всю историю художественной школы. Около сотни человек получили свидетельства о её окончании, 14 из них – с отличными отметками. Те, кто проходил полный курс обучения, стали участниками выставки выпускных работ.

«Сегодня у нас сто выпускников, это очень много, – говорит руководитель детской школы искусств «Вдохновение» Александр Пасько. – Выпускные работы все очень сильные. Когда монтировали выставку, я был сам приятно удивлен. Действительно, серьезная выставка получилась».

Экспозиция дипломных работ выпускников детской школы искусств открыта в городском выставочном зале. Он с трудом вместил все 70 работ. Рисунки выполнены пастелью, есть графика и акварель, разные техники. Планируется, что выставка будет работать до конца июня.

Ольга ГРИГОРЬЕВА