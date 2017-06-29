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Открытые уроки спасателей Печать
29.06.2017 08:42

Лето – прекрасная пора для отдыха, а вода – чудесное средство оздоровления организма. В теплую погоду купание доставляет большое удовольствие, но на воде происходят и трагические случайности. 

Сотрудники ПСО-31 и ВСС-10 провели профилактические занятия с учениками общеобразовательных школ № 7, 11, 8 и 3. В открытых уроках принимали участие: Оксана Серебрякова - начальник водноспасательной станции №10, Андрей Лялев – спасатель (водитель), Сергей  Бардашев – спасатель (старший смены), Олег Балдов - спасатель (медик), Андрей Кравцов – спасатель (судоводитель), Михаил Зуев  – спасатель (водитель), Станислав Баулин  – спасатель и  Максим Хапаев  – спасатель (медик).

Ребятам напомнили основные правила безопасного поведения на водных объектах и предостерегли от нахождения вблизи водоемов без взрослых. Они  узнали,  как оказать первую помощь пострадавшему. Спасатели стремились научить ребят базовым правилам оказания первой медицинской помощи в повседневных бытовых ситуациях, в которых может оказаться каждый: «Первая помощь при кровотечениях», «Первая помощь при ожогах», «Первая помощь при тепловом и солнечном ударе». Спасатели   знакомили ребят не только с теоретическими навыками, но и практическими, старались излагать материал грамотно, четко, но в то же время понятно и доступно.

«Подобные встречи, безусловно, необходимы и полезны. Они формируют в детях ответственность и чувство самосохранения, навыки безопасного поведения и оказания первой помощи», – отметил Олег Балдов.

Спасатели уверены, что такие занятия помогут детям сформировать базовые знания об основах безопасного поведения на водных объектах, а также уберегут их от несчастных случаев.

Елена  Майорова

 
 

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