В Дубне состоялись общественные слушания по вопросу жилой застройки на озере Лебяжье. Пока не будет решен этот спорный вопрос, городские депутаты не могут принять генеральный план развития наукограда. Чтобы вынести окончательный вердикт, требуется узнать мнение горожан по этому вопросу.

Дубненцы выразили свою позицию совершенно определенно. Около 20 человек выходили к микрофону, задавали вопросы с места. Их мнение однозначно – ни один из присутствующих в зале не высказался за жилую застройку на Лебяжьем, а некоторые даже пообещали выйти против бульдозеров, если их мнение не будет услышано.

Кроме эмоций, представители инициативной группы горожан озвучили целый список четко сформулированных возражений. В частности, «зелёные» пояснили, что вырубка леса под стройплощадку будет иметь негативные последствия, поскольку озеро является водоприемником для осушения всей Большой Волги. А значит возможно не только заболачивание ближайшего микрорайона, но и исчезновение самого озера. Кроме того, предполагаемая жилая застройка противоречит недавно принятому официальному документу – Стратегии социльно-экономического развития наукограда Дубна на ближайшие 10 лет.

«В разделе, касающемся туристической инфраструктуры, явно предусмотрено сохранение городских лесов, рекреационной зоны, в том числе у озера Лебяжье, с точностью до топонима, – поясняет Юрий Льноградский. – Во-вторых, явно говорится о том, что при превышении Дубной определенных размеров по количеству жителей приоритет по жилищному строительству должен выноситься за пределы текущего города».

Более полутора сотен горожан собрались в зале. Еще почти две тысячи человек выразили свое мнение письменно. Накануне общественных слушаний в городе была проведена кампания по сбору подписей против жилой застройки на озере Лебяжье.

«Мы собирали подписи, стоя в пикетах у самых людных мест на правом и левом берегах, также люди собирали подписи на работе, в многоквартирных домах, – говорит Пётр Номоконов. – Собрали более 1800 подписей. Эти люди выступают против изменения генплана по переводу зоны Р1 в зону Ж1 рядом с озером Лебяжье. Они против застройки, они за то, чтобы сохранить этот лес».

Инициировали проведение общественных слушаний депутаты Дубны. В ближайшее время они должны принять генеральный план развития города на 20 лет. Процесс тормозит изменение, которое внесено собственником участка леса площадью 25 гектаров вблизи озера. Министерство имущественных отношений выдвинуло инициативу изменить вид его использования. БылоР1 – территория городских парков, скверов, бульваров, станет Ж1 – многоквартирная жилая застройка.

«Мы хотим услышать разработчиков, чтобы они четко сформулировали – зачем это делается, в интересах ли города, – поясняет заместитель председателя Совета депутатов Дубны Михаил Подлесный. – И узнать мнение горожан по этому вопросу. Как будут голосовать депутаты после общественных слушаний – на совести каждого из них. Для меня мнение жителей будет решающим».

Разработчики из Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области отмалчивались. Представители собственника на общественные слушания не приехали, хотя были приглашены. Вся ответственность ложится на плечи дубненских депутатов. Подписные листы, которые однозначно выражают мнение горожан, им переданы. Заседание городского Совета Дубны состоится 29 июня.

Ольга Григорьева