В этом году возобновится строительство нового хирургического корпуса городской больницы, сейчас идет обновление проекта, в ближайшее время будет закуплено диагностическое оборудование на миллион рублей, недавно полученных в подарок. С какими еще новостями встречает свой 70-летний юбилей Дубненская горбольница – расскажет главный врач Алексей Осипов. – К своему 70-летнему юбилею дубненская горбольница подошла с определенным багажом достижений. А кто изначально обеспечил этот процесс, кто считается основателем старейшего лечебного учреждения Дубны? – С момента официального образования больницы, с 1947 года, её возглавляла Галина Ивановна Шутова. Затем ей на смену пришли замечательные врачи Галина Александровна Цикунова, Михаил Иванович Калинин, Александр Васильевич Писаренко, Виктор Семенович Дмитриев, в 2006 году на эту должность был назначен я. История этого лечебного заведения начиналась с деревянного барака в поселке Иваньково Калининской области, была организована амбулатория. Развивались предприятия, был образован город Дубна, и появилась горбольница – целый больничный городок. – Какие три самых больших достижения за «ваш период» считаете самыми важными? – Во-первых, хочу отметить значительное укрепление материально-технической базы. За эти годы была открыта поликлиника на Большой Волге. Медицинская помощь для жителей этого микрорайона стала гораздо доступнее. Реконструирована поликлиника в левобережье, увеличена ее площадь, проведен ремонт целого ряда отделений. Очень важно, что мы начали строительство нового хирургического корпуса. Я считаю это прорывом, поскольку очень сложно было начинать, получить разрешение на его строительство, то есть обосновать необходимость в принципе. Кроме того, существенно изменился кадровый состав, и серьезно мы поднялись, если говорить о развитии медицинских технологий и качестве оказания медицинской помощи. – Секрет успеха в персонале? – В настоящее время у нас работают 220 врачей, 440 медицинских сестёр. А когда я начинал, врачей было всего 80. Мы старались приглашать на работу в дубненские клиники только высококвалифицированных специалистов. На сегодняшний день более 50 процентов врачей имеют высшую квалификационную категорию, десять – кандидаты медицинских наук, трое – соискатели на это звание, один работает над защитой докторской диссертации. Для того чтобы привлекать квалифицированные кадры, необходимо одновременно развивать несколько направлений. Нужно позаботиться о жилье для них. В решении этой проблемы нам очень помог муниципалитет: на протяжении многих лет выделялось служебное жилье для иногородних докторов. Очень важно наличие современного оборудования: квалифицированный специалист стремится себя реализовывать, хочет работать, и работать хорошо, и важно, чтобы его рабочее место было оснащено всем необходимым. Немаловажные факторы для привлечения специалистов – достойная заработная плата и благоприятный климат в коллективе, чтобы человек приходил на работу, как на праздник. По мере параллельного развития этих нескольких направлений увеличивается возможность того, что хороший доктор приедет работать в Дубну. – Насколько соответствует современности уровень технического оснащения? Когда последний раз и чем пополнялось оборудование? – Мы достаточно хорошо оснащены. Серьёзный прорыв в этом направлении совершили в период модернизации здравоохранения – в 2011-2012 годах. Было закуплено оборудование для реанимации, для реанимации новорожденных, для оказания помощи матерям, оборудование для гинекологического отделения. В хирургическом отделении появилось эндоскопическое, лапароскопическое оборудование для малоинвазивных операций. Были приобретены компьютерный и магнитно-резонансный томографы. Мы продолжаем ежегодно обновлять техническую базу. На днях должны получить оборудование для реанимации новорожденных, что еще более увеличит наши возможности, для эндоскопических исследований и для диагностики в условиях поликлиники. Буквально недавно, в День защиты детей, нам подарили сертификат на миллион рублей. На эти деньги планируем приобрести кардиологическое и офтальмологическое оборудование для детских поликлиник. – Известно, что сейчас самая важная задача – возобновить строительство нового лечебного корпуса. Какова ситуация, есть сдвиги, определены сроки? – Мы испытываем большие проблемы с площадями. Это касается прежде всего больных терапевтического и хирургического профиля. Условия пребывания больных в этих отделениях оставляют желать лучшего. Не хватает не только палат, но и технических помещений, операционных. Хирурги вынуждены ждать в очереди, когда освободится операционная, чтобы прооперировать больного. В последние месяцы идет интенсивная работа по завершению изменения проекта нового корпуса. Дело в том, что за годы строительства изменились требования к строительству медицинских учреждений. Это вызвало необходимость изменения проекта. Были проведены торги на перепроектирование корпуса. Сейчас проект находится на выходе из экспертизы. Можно рассчитывать, что в июне экспертиза будет завершена. После этого будут объявлены торги на завершение строительства. Планируется, что этой осенью строители вернутся на стройплощадку. Когда новый корпус будет сдан, мы получим комфортные условия для пациентов всех отделений стационара и роддома. Кроме того, мы получим значительный толчок к развитию технологий. Наш кадровый потенциал уже сейчас позволяет проводить очень многие виды оперативного лечения, которые относятся к высокотехнологичной медицинской помощи. При наличии хирургического корпуса у нас будет возможность получить соответствующие лицензии и проводить такие операции в Дубне. Например, онкологические заболевания печени. У нас сейчас есть очень хорошие специалисты, которые работали в ведущих клиниках Москвы и защищались по этой теме. Есть знания и умения, а введение в эксплуатацию нового корпуса позволит нам получить лицензии на новые виды нового лечения и реализовать весь тот потенциал, который мы имеем. Беседу вела Ольга ГРИГОРЬЕВА Фото Юрия ТАРАКАНОВА и из архива редакции