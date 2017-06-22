Совет ветеранов АЭП ОИЯИ не первый год проводит активную работу по сохранению памяти о героическом прошлом и самоотверженном труде земляков и бывших работников Института в годы Великой Отечественной войны. Подарок ветеранам от руководства ОИЯИ В плане работы нашего Совета с ветеранами войны и труда уделено немало времени проведению их досуга, поднятию жизненного тонуса, что немаловажно, ведь время не щадит никого. Приглашаем их на концерты, экскурсионные поездки по Подмосковью, устраиваем тематические «посиделки» и, конечно, отмечаем вместе памятные даты жизни нашей страны. Об одной такой встрече в дни празднования 72-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, которая, по отзывам, оставила в сердцах наших ветеранов самые приятные воспоминания, мы и хотим рассказать. Руководство Института решило порадовать своих бывших сотрудников, пригласив 80 ветеранов отпраздновать День Победы в ресторане «Дубна». Об этом решении наш Совет узнал задолго и начал активно готовиться к празднику. Надо ли говорить, что гостям пришлось «скинуть» десяток-другой годков, надеть любимые наряды и, осмелев, окунуться в атмосферу празднования. При входе в зал и в течение всего вечера настрой на приятное времяпрепровождение создавал Анатолий Михайлович Парапанов своей игрой на баяне. Делал он это отменно, прямо как Василий Теркин у Твардовского. «Только взял боец трехрядку, сразу видно: гармонист. Для начала, для порядку кинул пальцы сверху вниз…» Зазвучали любимые с далекого детства мелодии военных лет. А-ах! «На солнечной поляночке, дугою выгнув бровь, парнишка на тальяночке играет про любовь». А вот еще родное, знакомое: «На позицию девушка провожала бойца…» Нет сомнений, что всех сидящих за праздничным столом ветеранов своим черным крылом задела война. Если бы каждый из гостей рассказал об этом, наверняка воспоминаний хватило бы на огромный том. В одной из недавних публикаций в СМИ председатель городского Совета ветеранов Вячеслав Борисович Трофимов привел следующие цифры: в нашем городе на сегодняшний день осталось 100 ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла – 916, вдов участников войны – 269, блокадников Ленинграда – 16, малолетних узников фашистских концлагерей – 35. Судьбы, опаленные войной Нам повезло: в зале среди гостей находились три бывших малолетних узника, десять тружеников тыла, трое жертв незаконных репрессий и два участника Великой Отечественной, которые молодыми солдатами ушли защищать рубежи нашей Родины. Оба 1924 года рождения. Несмотря на солидный возраст, держались ветераны прекрасно, помнили все, что им довелось испытать. Иван Сергеевич Марьин родился в д. Салтыки Желтухинского района Рязанской области. В возрасте 18 лет призван в ряды Красной армии. Его боевой машиной на долгие военные годы стала знаменитая «Катюша». Сначала – непродолжительная учеба в Москве, а потом, в конце 42-го, экипаж машины боевой в составе 30-й бригады пошел колесить дорогами войны в составе 1 Украинского фронта. За плечами Польша, Германия, Чехословакия. Не обошлось без Марьина с товарищами и взятие Берлина. Закончил службу в 47-м году. Награжден орденами и медалями за ратный подвиг. Мирная жизнь, учеба, Дубна, ЛВЭ ОИЯИ, семья. Отрада в жизни – внучка Сонечка, досконально изучившая биографию деда. Александр Демидович Конин родился в Башкирии. Закончив восьмилетку, Саша пошел работать в колхоз: в семье пятеро детей, старший брат ушел на фронт и вскоре погиб, отец серьезно заболел. Парнишка трудился не покладая рук, сильно уставал, мечтал о мирной жизни. В 43-м пришла повестка. Мать отвезла сына на сборный пункт в Янаул. Там призывников погрузили в теплушки и отправили «тихим ходом» на Дальний Восток. Попал Александр в 23-ю инженерно-саперную бригаду, задачей которой было обеспечение безопасного продвижения сухопутных частей. Много довелось повидать и испытать в дальнем краю и на чужой земле: пришлось воевать с японцами. Лишь в 50-м году демобилизовался. Награжден орденами и медалями за ратный подвиг. В ОИЯИ Александр Демидович пришел в 1958 году после окончания МИФИ. А.Д. Конин – физик-экспериментатор высокого класса, автор около 100 научных публикаций, лауреат семи премий. Практически все, кто присутствовал в тот день в зале ресторана «Дубна», – это дети войны. Так называют тех, кто родился в период с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года. На их долю выпало немало. Роза Алексеевна Морозова из семьи репрессированного Алексея Ильича Кислова. Вспоминать былое, конечно, тяжело. Деревенский парнишка, подпасок, мечтал о море, поехал в Ленинград и, проучившись в мореходном училище, исполнил свою мечту – стал канониром – морским артиллеристом. Жизнь налаживалась. Женился по любви. Получил направление в Кронштадт. Семья стала увеличиваться: два сынишки, дочурка. Но грянула война. Вторая дочка родилась уже в эвакуации. Алексей Ильич был очень целеустремленным, честным, открытым человеком, и для него стало страшным ударом известие об аресте отца, который был осужден на 8 лет по пункту 10. 58 статьи Уголовного кодекса РСФСР за антисоветскую пропаганду. В семье до сих пор уверены, что арест явился следствием чьего-то доноса. Для семьи настали трудные времена. Но они выстояли. Только в 1957 году, после начала хрущевской оттепели, А.И. Кислов был реабилитирован. Дети были реабилитированы в 2001 году. К сожалению, их мама об этом не узнала, не дожила… Я тоже «ребенок войны», впервые увидевший белый свет, когда шел 21 день войны. Не знаю, вовремя родилась или поспешила на свет божий от переживаний материнских, но сводки того времени лета 41-го года были нерадостные. Жили мы далеко от линии фронта – в Комсомольске-на–Амуре. Но и на восточных границах было неспокойно. Отец – участник войны с Японией. Во время войны умер от ран мамин младший брат, мой двоюродный брат никогда не видел своего отца: дядя Иван пропал без вести. После переезда в Таганрог в 1946 году помню наши игры в развалинах, сосущее нутро чувство голода, стояние в очередях за хлебом, отчаяние мамы, когда однажды украли у нас продовольственные карточки. Но мы были дома, на родной земле. Некоторым детям выпала судьба пострашнее. Кратко перескажем воспоминания Марии Ивановны Кравченко о пережитом из воспоминаний ее мамы: «Наша семья жила в деревне Попина Брестской области. Когда Белоруссию оккупировали фашисты, маму, беременную мною, с четырьмя малолетними детьми и ее младшими сестрами угнали в неметчину. Для немецких хозяйств требовалась рабсила: рабочий скот. На станции Жабинка рассортировали, загрузили на машины, повезли куда-то, потом сбросили в поле, на солому. Работали в хозяйстве все – на разных работах, даже малые дети. Самая младшенькая сестра просила милостыню, уж очень кушать хотелось. Протянет ручку и шепчет: «Майн либе брот». Когда стала заметна мамина беременность, хозяин возмутился – не работница! И приказал их увезти в лагерь. Через сутки после родов маму снова заставили работать, а за новорожденной Машенькой смотрели все кто мог. Вернулись из плена в 45-м, их освободили американцы. Умерла мама в 1952 году». Мария Ивановна до сих пор горюет по маме, сумевшей спасти всех своих детей, но так и не оправившейся после перенесенного рабства. Именитые гости и талантливые артисты Заслуженных представителей мирного атома пришли поздравить именитые люди: главный инженер Объединенного института ядерных исследований Борис Николаевич Гикал, заместитель председателя Совета депутатов города Сергей Александрович Куликов, председатель профсоюза ОИЯИ Валерий Павлович Николаев, председатель городского Совета ветеранов Вячеслав Борисович Трофимов. Но длинных речей тут не было. Праздничные поздравления завершались традиционными тостами. На столах было все, чтобы поднять и осушить бокал вина за Победу, ну и за друзей добавить, конечно, как в песне поется… Очень памятным оказался этот вечер и для нас – Совета ветеранов Института. От имени руководства Межрегионального движения ветеранов атомной энергетики и промышленности при Госкорпорации «Росатом» был вручен диплом о награждении Дубненского отделения ветеранов АЭП ОИЯИ в номинации «За активную работу в деле патриотического воспитания молодежи» и подарена красивая картина. Порадовали своими выступлениями и приглашенные артисты, да и сами ветераны не растеряли своих талантов. С удовольствием смотрели гости на изящных танцовщиц из Мастерской Фламинго «Флер Д Ниеве» под руководством Анжелики Паршиной, грациозно исполнявших испанские танцы. Немного погрустили под лирические песни в исполнении Валентины Мажулиной и Аллы Коршуновой. А оркестр народных инструментов «Серпантин» учителей дубненской музыкальной школы буквально покорил зрителей. Под такой аккомпанемент песни военной поры зазвучали как-то по-новому. Желающие могли исполнить стихи или любимую песню. Кстати, каждый из гостей получил от Зинаиды Павловны Якутиной на память маленькую книжечку замечательных стихов нашего земляка Леонида Якутина «Такая долгая война». Было приятно, что все, что было подготовлено для гостей, воспринималось очень тепло и под долгие аплодисменты. В плане мероприятий Совета теперь можно смело отметить: праздник состоялся! А про себя подумать «ай да молодцы, справились», хотя трудностей в его подготовке хватало. Совет ветеранов АЭП ОИЯИ призывает всех ушедших на заслуженный отдых к более активной жизненной позиции. Дорогие вы наши, будьте активнее, приходите к нам, в Дом ветеранов, не закрывайтесь в своих скорлупках, не оставайтесь наедине со своими бедами и болезнями. Жизнь еще не заканчивается! Будем вместе заниматься общественной работой, помогать друг другу, будить в душах подрастающего поколения доброту, милосердие, любовь к Родине. Совет ветеранов АЭП ОИЯИ благодарит дирекцию Объединенного института ядерных исследований за неравнодушное отношение к своим ветеранам, за благотворительную поддержку в проведении торжественного мероприятия в День Победы. Янина Вешнякова (Совет ветеранов АЭП ОИЯИ)