Главный государственный административно-технический инспектор Московской области Татьяна Витушева провела инспекторский объезд городского округа Дубна с целью проверки содержания территории городского округа и расположенных на ней объектов.

Точкой старта объезда стала улица Курчатова, где руководитель Госадмтехнадзора осмотрела дворовые территории многоквартирных домов.

– Двор домов № 2,4 и 6 запланирован под благоустройство в этом году. Оно здесь, конечно же, необходимо: нет современной безопасной детской площадки, а также освещения, – отметила Татьяна Витушева.

Двор на улице Мира, который также осмотрела глава Госадмтехнадзора, оказался полностью заросшим травой. Витушева потребовала занести адрес в протокол и немедленно привести дворовую территорию в соответствие с действующим законодательством. Кроме того, во дворе не оказалось полноценной детской площадки – ее заменяли разрозненные игровые элементы.

Во дворе на улице Ленинградской к делегации подошла пожилая горожанка, которая рассказал о том, как живут дубненцы. По её словам, убирать город стали лучше, вместе с тем сохранились проблемные точки. Все перечисленные проблемы также пополнили протокол объезда. Витушева подчеркнула, что поставит их отработку на контроль руководству территориального отдела с последующим докладом об исполнении.

Неподалеку от двора зафиксирована контейнерная площадка, переполненная отходами, скопившимися здесь явно не за один день.

Двор на улице Вернова – новой застройки, был благоустроен в прошлом году в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева, однако и здесь имеются повреждения некоторых элементов детской площадки. Витушева обратила на них внимание сопровождавших ее представителей администрации. Кроме того, она потребовала наполнить информационные щиты «Наше Подмосковье» необходимой информацией.

– Хочу напомнить, что с 1 июля вступят в силу изменения в Кодекс об административных правонарушениях Московской области, в соответствии с которыми мы начнем выписывать штрафы за пустующие щиты, – подчеркнула она.

После объезда городского округа Витушева проверила состояние береговой линии Иваньковского водохранилища. Объезд проводился в рамках спецоперации «Береговая линия», которая проходит совместно с сотрудниками ГИМС МЧС Московской области с привлечением их плавсредств.

– В основном берега водохранилища чистые, вместе с тем незначительные нарушения были зафиксированы: небольшая замусоренность, нескошенный травостой, а также несколько лодочных причалов, имеющих признаки самовольной установки. Все эти вопросы будут отработаны территориальным отделом, – сообщила глава Госадмтехнадзора.

Кирилл ОРЛОВ