Резидент ОЭЗ «Дубна» компания «ПАСКАЛЬ МЕДИКАЛ» продолжает монтаж камеры для этиленоксидной стерилизации. Это будет самая большая стерилизационная камера в России.

Реализация проекта резидента Особой экономической зоны «Дубна» компании «ПАСКАЛЬ МЕДИКАЛ» по созданию высокотехнологичного комплекса по производству медицинских изделий движется стремительно. На сегодняшний день здесь уже ведутся внутренние отделочные и инженерные работы, а также монтаж оборудования. Следующий шаг, к которому подошли специалисты компании, - установка технологического оборудования.

– 20 мая на заводе «ПАСКАЛЬ МЕДИКАЛ» начался монтаж камеры для этиленоксидной стерилизации, – комментирует заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций и инноваций Денис Буцаев. – Это на сегодня самая большая стерилизационная камера в России. Уже в этом году компания планирует начать производство с использованием стерилизационной камеры. В сутки на заводе намерены стерилизовать порядка полутора миллионов шприцев. Поставку продукции резидент Особой экономической зоны «Дубна» будет осуществлять в отечественные учреждения здравоохранения, в том числе подмосковные.

Внутренний объем стерилизационной камеры составляет 104,6 куб. метра, вес – 24 тонны. Поставщиком оборудования является «SteriMed» – стратегический партнер группы компаний DGM (Швейцария).

Применяемая в камере система утилизации оксида этилена обеспечивает очистку отработанных газов до 99,9995 процента. Такие уникальные показатели достигаются благодаря химической реакции раствора серной кислоты с оксидом этилена в специально разработанной трехстадийной установке. Данная система, в отличие от систем с применением сжигания оксида этилена, применяется с целью обеспечения нулевого риска для окружающей среды, так как на выходе химической реакции получается два нейтральных продукта – этиленгликоль и вода.

Наличие собственного стерилизационного комплекса будет способствовать безопасному и эффективному контролю цикла стерилизации посредством развитой системы автоматики и контроля, позволяющей получать актуальную информацию о процессе стерилизации в реальном времени с выводом ее на пульт оператора. Это даст возможность на 100 процентов быть уверенными в качестве стерилизации медицинских изделий, что полностью соответствует концепции управления качеством, внедряемой на производстве резидента особой экономической зоны компании «ПАСКАЛЬ МЕДИКАЛ».

Светлана ЖУКОВА