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Пляжи запрещены к эксплуатации Печать
15.06.2017 09:13

Накануне летнего сезона инспекторы Госадмтехнадзора Московской области проверили  пляжи  Дубна и запретили их к эксплуатации. 

В целях обеспечения чистоты и порядка мест для купания, имеющих статус официальных пляжей и посещаемых наибольшим количеством жителей наукограда,  Госадмтехнадзор  совместно с представителями  ГИМС МЧС России,  представителями общественности, городской администрации и организации, ответственной за содержание пляжей – МАУ «Городские парки» – провели выездную проверку готовности городских пляжей.

– Официальные пляжи наукограда, а их всего два – в правобережной части города на берегу реки  Волги и в левобережной части города на берегу Иваньковского водохранилища – проверены и запрещены к эксплуатации в связи с выявлением ряда нарушений в сфере обеспечения чистоты, порядка и благоустройства. На территории  пляжей инспекторы констатировали факты ненадлежащего состояния и содержания  как территорий пляжей, так и расположенных на них объектов.

Так, при спуске на пляжную зону реки Волги  зафиксировано наличие строительного мусора и грунта, который  не убрали после ремонта пешеходной зоны набережной. Требуют ремонта и сами лестничные марши,  не  осуществлена планировка и благоустройство откосов  набережной. Некоторые малые архитектурные формы в виде урн и скамеек не только не отремонтированы, но и  морально и физически устарели и требуют замены.  Явные признаки потенциальной  травмоопасности  для отдыхающих – наличие металлических арматур, выступающих из грунта,  и железобетонных элементов, а также бетонных оснований элементов малых архитектурных форм,   выступающих на поверхности земли.  Небезопасными оказались деревья и зеленые насаждения: сухостойные деревья и ветки, кустарники  требуют  удаления, обрезки и кронирования.

Аналогичная ситуация  и на берегу Иваньковского водохранилища, где  также выявлены  нарушения и недостатки по чистоте и  благоустройству:  наличие  дикорастущей поросли, кустарников и травостоя.  Бетонные основания фундамента «грибков»,  лавочек выступают на поверхности. В целом инфраструктура не готова к пляжному сезону, так как даже хозяйственные постройки частично разрушены и не ограждены, а кровля солнцезащитного навеса вовсе  демонтирована.

Руководитель Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева отметила,  что по результатам проверки Госадмтехнадзором Московской области и ГИМС МЧС России составлен акт о запрете к эксплуатации официальных пляжей Дубны до устранения нарушений.  Несмотря  на то, что пока погодные условия не располагают к открытию пляжного сезона, в  адрес МАУ «Городские парки»  поступило уведомление о вызове в территориальный отдел для выяснения обстоятельств  и возбуждения административных дел.

Подготовил Кирилл ОРЛОВ

 
 

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