Накануне летнего сезона инспекторы Госадмтехнадзора Московской области проверили пляжи Дубна и запретили их к эксплуатации.

В целях обеспечения чистоты и порядка мест для купания, имеющих статус официальных пляжей и посещаемых наибольшим количеством жителей наукограда, Госадмтехнадзор совместно с представителями ГИМС МЧС России, представителями общественности, городской администрации и организации, ответственной за содержание пляжей – МАУ «Городские парки» – провели выездную проверку готовности городских пляжей.

– Официальные пляжи наукограда, а их всего два – в правобережной части города на берегу реки Волги и в левобережной части города на берегу Иваньковского водохранилища – проверены и запрещены к эксплуатации в связи с выявлением ряда нарушений в сфере обеспечения чистоты, порядка и благоустройства. На территории пляжей инспекторы констатировали факты ненадлежащего состояния и содержания как территорий пляжей, так и расположенных на них объектов.

Так, при спуске на пляжную зону реки Волги зафиксировано наличие строительного мусора и грунта, который не убрали после ремонта пешеходной зоны набережной. Требуют ремонта и сами лестничные марши, не осуществлена планировка и благоустройство откосов набережной. Некоторые малые архитектурные формы в виде урн и скамеек не только не отремонтированы, но и морально и физически устарели и требуют замены. Явные признаки потенциальной травмоопасности для отдыхающих – наличие металлических арматур, выступающих из грунта, и железобетонных элементов, а также бетонных оснований элементов малых архитектурных форм, выступающих на поверхности земли. Небезопасными оказались деревья и зеленые насаждения: сухостойные деревья и ветки, кустарники требуют удаления, обрезки и кронирования.

Аналогичная ситуация и на берегу Иваньковского водохранилища, где также выявлены нарушения и недостатки по чистоте и благоустройству: наличие дикорастущей поросли, кустарников и травостоя. Бетонные основания фундамента «грибков», лавочек выступают на поверхности. В целом инфраструктура не готова к пляжному сезону, так как даже хозяйственные постройки частично разрушены и не ограждены, а кровля солнцезащитного навеса вовсе демонтирована.

Руководитель Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева отметила, что по результатам проверки Госадмтехнадзором Московской области и ГИМС МЧС России составлен акт о запрете к эксплуатации официальных пляжей Дубны до устранения нарушений. Несмотря на то, что пока погодные условия не располагают к открытию пляжного сезона, в адрес МАУ «Городские парки» поступило уведомление о вызове в территориальный отдел для выяснения обстоятельств и возбуждения административных дел.

Подготовил Кирилл ОРЛОВ