Для оценки деятельности в сфере информационного обеспечения ЖКХ был проведен опрос среди жителей Дубны, в котором приняли участие 132 человека. Именно такая оценка деятельности была выбрана по причине того, что вся деятельность в первую очередь направлена на благоприятные условия жизни населения, и оценка именно этой группы будет определять качество деятельности информационного обеспечения в сфере ЖКХ в г. Дубне. По результатам опроса 94,7% респондентов считают актуальными проблемы работы служб ЖКХ, 3% не считают данную проблему важной и всего 2,3% не смогли ответить. То есть большинство респондентов считают, что данная проблема актуальна, и количество согласившихся с этим утверждением говорит и о том, что проблема достаточно острая и интересует население города. Актуальность проблемы подтверждается результатом ответов, полученных на вопрос об удовлетворенности качеством работы ЖКХ в городе. Из 132 респондентов 86,2% не удовлетворены работой ЖКХ Дубны, 12,9% затруднились ответить на этот вопрос, 4,5% устраивает качество работ. Не удовлетворены работой ЖКХ в домах респондентов уже меньше людей, но их процент все еще очень высок (59,8%). Одной из обязанностей органов ЖКХ, УК и ТСЖ является информирование граждан по различным вопросам. К сожалению, проблема с доступностью информации тоже является актуальной. 53% опрошенных находят взаимосвязь проблем в работе ЖКХ с плохим информационным обеспечением, 25,8 затруднились ответить и 21,2% не считают эти проблемы взаимосвязанными. То есть выяснилось, что проблема информационного характера достаточно актуальна, такие проблемы нередко возникают у граждан по отношению к ЖКХ. Большинство из опрошенных обращались в местные органы, но при этом всего 9 человек делают это часто. Это может говорить о слабой заинтересованности граждан в информации, которую могут предоставить местные власти, также может сыграть роль активность граждан: существуют пассивные группы людей, которые даже при существовании проблемы не будут обращаться за помощью к кому-либо, в том числе и к местным властям. По интересующим вопросам граждане могут обращаться не только в администрации своих городов, но и в свои УК и ТСЖ. В Дубне чаще обращаются именно в свои ТСЖ (не обращались всего 17,4% опрощенных). При всей заинтересованности граждан к вопросам информации в сфере ЖКХ весьма незначительное количество из них считают, что роль информации в этой сфере присутствует (28,8% считают, что ТСЖ и УК играют важную роль; 30,3% считают, что их роль незначительная). Эти результаты говорят о негативном отношении к организациям ЖКХ жителей Дубны. В целом информационное обеспечение в наукограде, по оценкам жителей, находится не в самом хорошем положении. Потребители считают, что проблема информационного характера существует, но никто ее не решает. Такое отношение представляет собой еще одну проблему ЖКХ, ведь недоверие может обернуться более печальными последствиями. Несмотря на негативную оценку деятельности УК, ТСЖ и муниципальных органов, граждане все-таки получают информацию о состоянии ЖКХ. Как было сказано выше, местные органы ЖКХ, УК и ТСЖ далеко не всегда качественно справляются со своей работой (по результатам опроса, представленного выше). Жители сталкиваются с некоторыми проблемами, например, с высоким уровнем тарифов на услуги сталкивались 72% опрошенных, с низким качеством услуг – 61,9% и с отсутствием информации о проделанной работе – 45,5%. Также респонденты сталкивались с отсутствием оперативного устранения проблем с водоснабжением, некомпетентностью УК в юридических вопросах и отлыниванием от работы, а также манипуляцией информацией, сокрытием информации и откровенно лживой информацией. В результате проблема информирования стоит на третьем месте по популярности – почти половина респондентов ее выделили. В ответах на вопрос об источниках, из которых дубненцы получают информацию, муниципальные органы и управляющие компании почти не фигурируют. Самым выбираемым ответом был – «Через знакомых», сразу после него – «Через объявления управляющих компаний и ТСЖ». Всего 8 человек получают информацию с сайта г. Дубны и 12 человек – с сайтов своих управляющих компаний. В итоге получается, что ТСЖ лучше справляются с информационным обеспечением, чем УК и администрация города. Как было отмечено, большинство жителей считаю, что УК, ТСЖ и местная власть играют незначительную роль или вообще не играют роли в обеспечении граждан информацией, однако вторым по популярности вариантом ответа является «Через объявления управляющих компаний и ТСЖ». Причина этого противоречия может быть в том, что хоть 43,2% жителей получают информацию через объявления, однако, этой информации недостаточно, по их мнению. Еще одним важным вопросом в эффективности информационного обеспечения играет качество предоставляемой информации. Обращение в структуры ЖКХ не всегда обещает получение ответа на интересующий вопрос, например, всего 59,4% обращающихся получали информацию, которая касалась их вопроса. По мнению опрошенных, качество предоставляемой информации ТСЖ и УК выше: всего 24,1% были недовольны полученным ответом от ТСЖ. Как показывают результаты опроса, доверия к информации у населения нет, получают они ее из объявлений, по телефону, от знакомых или по телевидению, а эффективность использования интерактивных систем в процессе информирования практически нулевая.Очень маленький процент горожан пользуются интерактивными системами в сети Интернет, при этом УК, ТСЖ и местная власть используют интерактивные системы, только это использование направлено скорее на внутреннее информирование и облегчение ведение той или иной деятельности. Можно подумать, что у них остается свободное время для прямого взаимодействия с людьми, разъяснения каких-либо вопросов или проведении различных собраний, форумов и т.п., но с каждым годом обязанности вышеупомянутых организаций расширяются, их количество увеличивается, что почти полностью исключает предположение. Несмотря на то, что взаимодействие между УК, ТСЖ и жителями проходит более эффективно, этого недостаточно. Если анализировать нынешнее состояние коммуникативных отношений между ними, то обнаруживаешь формальный подход в общении друг с другом. М. Лукьянова, студентка 4 курса кафедры государственного и муниципального управления университета «Дубна»