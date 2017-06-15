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"У войны не женское лицо" Печать
15.06.2017 09:06

Группа ветеранов Большой Волги была приглашена в колледж университета «Дубна» на праздник «У войны не женское лицо», посвященный Дню Победы. 

Во вступительном слове директор колледжа Ю.П. Курлапов говорил о том, что входит в понятие «Женщины и война».   Это не только героизм и мужество женщин, проявленные в боях, но и их подвиг на трудовых фронтах. Это горе и слёзы матерей, жен, сестёр, потерявших своих близких. Это верность подруг своим любимым, ушедшим на фронт.

Об этом говорили участники литературно-музыкальной композиции, подготовленной педагогом-организатором Ю.А. Кочневой. Замечательно,  что на сцене рядом с учащимися были и  педагоги – зам. директора Т.Н. Фитисова, Л.В. Кузаков, учитель литературы Т.А. Ялышева, библиотекарь А.А. Алексеева.

Зрителей взволновало происходящее на сцене: и содержание композиции, и выразительное чтение стихов, и песни в исполнении солистов Эдуарда Пятачкова, Никиты Кузнецова, Ульяны Титовой и др. Слушая «Балладу о матери» в исполнении У. Титовой, не смогли сдержать слёзы не только взрослые, но и ребята. Усиливали впечатление видеозаписи, представленные Андреем Федоровым. Замечательно справился с обязанностями звукорежиссёра  Леонид Травкин.

Песню из кинофильма «Белорусский вокзал», где звучат слова: «И значит нам нужна одна победа, одна на всех, мы за ценой не постоим» вместе с хором пели и ветераны.

Памятная встреча закончилась чаепитием, вручением сувениров. Ветераны от всей души благодарили администрацию колледжа за сохранение традиций патриотического воспитания, за искреннюю, сердечную встречу.

Совет ветеранов Большой Волги

 
 

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