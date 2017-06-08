Это злободневные темы, интересующие дубненцев и вынесенные на обсуждение майского Общественного совета при дирекции ОИЯИ. Один из вопросов повестки дня касался схемы организации движения на площади Мира, потерявшей свой исторический облик в прошлом году из-за обезобразивших ее металлических ограждений. Как доложил общественности исполняющий обязанности заместителя руководителя городской администрации Сергей Соколов, автобусную остановку намерены перенести с площади Мира на улицу Молодежную, напротив входа в посылочное отделение почты (вариант, который предлагался на предыдущем заседании ОС). Причем для автобусов сделают специальный карман, чтобы общественный транспорт мог заехать на остановку, не мешая движению автомобилей от светофора. Все «авангардные» заборы с площади Мира уберут, и она примет свой прежний архитектурный облик. Что касается еще одного актуального вопроса повестки дня ОС – реконструкции парка-набережной реки Волги, то, по словам заместителя руководителя администрации города Николая Мадфеса, все работы, начатые в прошлом году, в этом году требуют своего завершения. То есть и набережную, и пляж, и дендропарк перед гостиницей, и освещение обещают доделать, а недоработки, которые, как считает зам. руководителя, возникли из-за ранней зимы, устранить. Компания «Дендропарки», которая занималась разбивкой парка перед гостиницей, по гарантийным обязательствам заменит погибшие саженцы деревьев на новые, кроме тех, которые пострадали от вандалов. Цифры статистки: сколько саженцев не пережили зиму, потому что замерзли, были неправильно посажены, и сколько было сломано, вытоптано «сверхкультурными» горожанами, члены совета от чиновника не услышали. Однако обязанность заменить пострадавшие от вандалов насаждения лежит на плечах муниципалитета, который располагает весьма скудным бюджетом… Очень больной вопрос поднял в разделе «разное» депутат городской думы Ярослав Викулин. Речь идет о судьбе территории, прилегающей к озеру Лебяжье. Дело в том, что в проекте Генплана застройки города появились кардинальные изменения: функциональная зона земельного участка вокруг озера с рекреационной зоны Р1 (зона территории городских парков, скверов, бульваров) меняется на зону Ж1 (многоквартирная жилая застройка). Эта территория находится между Дмитровским шоссе на участке, проходящем через озеро Лебяжье, и железной дорогой. Новый проект Генплана делит ее на две части, одна остается в зоне «городские парки», другая «вылетает» в зону «многоквартирная жилая застройка». Как отметил депутат городского Совета депутатов Андрей Тамонов, на одном из апрельских заседаний постоянной депутатской комиссии по градостроительству, где повторно рассматривались вопросы смены функциональной зоны рассматриваемого участка с рекреационной Р1 на зону жилой застройки Ж1, депутаты единогласно высказались против. Письмо с замечаниями депутатов было направлено в администрацию для последующей передачи разработчику и в правительство области. К сожалению, констатировал парламентарий, областное правительство отказалось принимать замечания и настаивает на принятии нового проекта Генплана. Член Общественной палаты Дубны Анастасия Большакова напомнила собравшимся, что при передаче 160 га городской территории в Московскую область было обещано, что она будет использоваться в спортивных, рекреационных нуждах. Сейчас происходит то, чего боялись: перевод участка под жилую застройку. – Если перевод состоится, значит, с началом строительства произойдет опускание грунтовых вод, это по типу переброски сибирских рек в Среднюю Азию, и мы получим на этом месте даже трудно сказать что: либо кусок болота, либо какую-то непонятную, засыпанную строительными отходами территорию. Озера не будет, это можно говорить определенно, – поделилась своим мнением сотрудница Лаборатории радиационной биологии ОИЯИ. Чтобы судить о состоянии обсуждаемого участка и его перспективах обоснованно, председатель Научно-технического совета ОИЯИ Ростислав Джолос предложил привлечь в качестве экспертов специалистов кафедры экологии университета «Дубна». – Пусть они составят свое мнение о том, что принесет этому участку перевод его из категории «рекреационная зона» в категорию «многоквартирная жилая застройка» и поделятся мнением с общественностью, – предложил председатель НТС ОИЯИ. Общественный совет в результате решил обратиться в Совет депутатов и администрацию Дубны с предложением сохранить в принимаемом Генплане функциональную зону Р1 (зона территории городских парков, скверов, бульваров) для участка в районе озера Лебяжье. Директор ОИЯИ академик Виктор Матвеев, комментируя итоги обсуждения острых городских проблем на заседании Общественного совета, отметил, что эти вопросы волнуют всех дубненцев без исключения. – Что касается озера Лебяжье и возможной застройки прилегающей к нему территории многоквартирными домами, это было бы большим бедствием. Все-таки наш город не просто один из городов Подмосковья, это жемчужина природы, здесь существует международный Институт, единственная такая научная организация на территории России. Есть стратегия, предложенная президентом нашей страны, который придает очень важное значение подобным городским образованиям, стратегически важным для нашей страны, ее международного имиджа. И мне кажется, это должно обязательно учитываться и правительством Московской области, и руководством города, хотя конфликт интересов здесь существует. Я думаю, что нам надо продолжать активную работу в рамках Общественного совета вместе с руководством города. И конечно, просто выражением недовольства проблема не решается. Надо искать основы для компромисса, помогать вырабатывать решения, которые все-таки могут быть реализованы и привести к позитивным результатам, – подытожил Виктор Анатольевич. Татьяна Крюкова Фото Юрия Тараканова и с сайта http://fototerra.ru P.S. Кстати, на следующий день после заседания ОС при дирекции ОИЯИ, 25 мая, состоялось заседание городского Совета депутатов, куда был вынесен и вопрос по озеру Лебяжье. Голосование показало, что единства здесь нет. Поэтому депутаты решили провести дополнительные общественные слушания. 15 июня в 18:00 в зале администрации города Дубны по адресу: ул. Академика Балдина, дом 2, состоятся слушания по вопросу изменения функциональной зоны земельного участка с кадастровым номером 50:40:0020701:2 (в районе озера Лебяжье) с рекреационной зоны Р1 на зону многоквартирной жилой застройки Ж1. Предложения и замечания представляются в письменном виде в срок до 10 июня 2017 года ежедневно по рабочим дням с 9:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) по адреcу: г. Дубна, ул. Академика Балдина, дом 2, кабинет 116; либо в электронном виде по адресу: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript