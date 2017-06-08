Уже в 15-й раз каждый год Первый канал организует всероссийскую благотворительную акцию «Стань первым!» В ней принимают участие известные телеведущие, популярные артисты, музыканты и спортсмены. Цель мероприятия – обратить внимание на проблемы детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, из неблагополучных семей, детей-инвалидов, помочь им приблизиться к своей мечте. В этом году основной площадкой для проведения акции стал наукоград Дубна. Бессменный ведущий ток-шоу «Поле чудес» Леонид Якубович, к радости дубненских ребят как в известном мультфильме приземлившийся на голубом вертолете на площади у вокзала «Большая Волга», по традиции угостил всех мороженым. «Звездный десант» начал свое шествие с реабилитационного центра «Бригантина», городской больницы – отделения реанимации новорожденных, родильного отделения, детской поликлиники, побывал в хоровой школе мальчиков. Гости также посетили учебные учреждения города, ДЮСШ «Волна», где состоялись показательные выступления спортсменов, парк семейного отдыха, где прошли конкурсы, в том числе рисунка на асфальте, и спортивные соревнования. В Объединенном институте ядерных исследований детям и участникам акции продемонстрировали серию экспериментов, объяснили, для чего собирают российский коллайдер, презентовали два новых элемента таблицы Менделеева, синтезированных учеными Дубны. «Стань первым!» – в ОЭЗ «Дубна» В этот день для участников акции Первого распахнула свои двери и Особая экономическая зона «Дубна». В Конгресс-центре в торжественной обстановке состоялась церемония награждения победителей олимпиад и различных творческих конкурсов. Генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев подчеркнул благородные цели акции, которую проводит телеканал: – Это мероприятие впервые проводится в нашем регионе, и мы очень рады принимать вас здесь. Сегодня мы присоединяемся к этой благородной акции и подписываем соглашение о сотрудничестве и взаимопомощи с гимназией №11. Будем во всем помогать этому образовательному учреждению, в том числе в профессиональном ориентировании молодежи. Компаниям-резидентам очень нужны талантливые, грамотные специалисты для реализации их проектов. В большом зале Конгресс-центра в этот день были представлены работы творческих коллективов Дубны – центров интеллектуальной робототехники университета «Дубна», детского творчества, центра «Дружба», школы искусств «Вдохновение». Одна из целей акции «Стань первым!» – поддержка талантливых детей и молодежи. Первые – победители региональных олимпиад, творческих конкурсов, спортивных состязаний – более 70 ребят в торжественной обстановке получили награды из рук кинорежиссера и сценариста, руководителя киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского, художника с мировым именем Никаса Сафронова, диктора и телеведущей Ларисы Вербицкой, автора знаменитых «одностиший» Владимира Вишневского, других известных гостей. Подарки были знатные – айфоны, планшеты, книги, сувениры и, конечно, грамоты за признание их побед. В этот день благодаря акции Первого канала «Стань первым!» на всех площадках наукограда шли концерты, спортивные соревнования и другие увеселительные мероприятия. Так с размахом Дубна отметила День защиты детей. «Звездный десант» – в ХШМиЮ «Дубна» 1 июня учащиеся и педагогический коллектив Хоровой школы мальчиков и юношей наукограда принимали у себя известных телеведущих и популярных артистов, чья деятельность связана с работой Первого канала ТВ. Гостей приветствовал концертный хор школы под управлением художественного руководителя коллектива и дирижера заслуженного работника культуры России Ольги Мироновой. Хор, несколько часов назад вернувшийся после гастрольной поездки по Германии, порадовал гостей сочинениями Карла Орфа, Хенка Биби, Александры Пахмутовой и русской народной песней. – Я присутствовала на репетиции хора и не могу не отметить собранность и творческую активность ребят, – поделилась своими впечатлениями продюсер информационной службы I канала ЦТ Марианна Соболева. – Я впервые участвую в подобном мероприятии нашего канала. Сегодня мы посетили левобережную больницу и привезли в родильное отделение и в отделение реанимации новорожденных телевизоры и медицинское оборудование. В отделение детской патологии мы пригласили «больничных клоунов», и они с полной отдачей развлекали находящихся на излечении детишек. Мы также посетили с подарками дубненский реабилитационный центр «Бригантина» для детей и подростков с ограниченными возможностями. Было приятно видеть на их лицах радостные улыбки, это для нас была самая большая награда! В актерской среде стало популярно заниматься благотворительностью. Некоторые отдают этому благородному делу много сил, времени и средств. А еще стало модно посещать концерты классической музыки, что очень полезно, так как даже поверхностное знакомство с классикой делает жизнь слушателей более содержательной. Полагаю, что и ваши воспитанники, подрастая, не утратят интерес к профессиональной музыкальной культуре, с которой связаны на протяжении всех лет обучения. Именно об этом и рассказала присутствующим директор школы и ее художественный руководитель Ольга Миронова: – У нас обучаются мальчики от 4 до 18 лет. Занимаются не только пением. Учатся играть на различных инструментах, изучают теоретические дисциплины. Те, кто по окончании школы не может расстаться с музыкой, продолжают петь в группе юношей. У нас несколько хоровых коллективов. Сегодня же вас, дорогие гости, от всей души приветствует самый старший, концертный, хор – неоднократный победитель престижных европейских международных конкурсов и фестивалей! (хормейстеры О. Шамкина и В. Серякова, концертмейстер У. Иванова). И действительно, номера, представленные концертным хором мальчиков и юношей «Дубна», были не просто яркими, они были «бисовыми». Так, фрагмент из кантаты К. Орфа «Кармина Бурана» ошеломил слушателей масштабом звучания и колористическими эффектами. Юмористическая пьеса Х. Биби «Шляпы» очаровала публику режиссерскими находками, русская народная песня «Барыня» под редакцией Н. Махновской погрузила зал в атмосферу осовремененной этники, а песня А. Пахмутовой «Во имя жизни» – в ней солировал выпускник ХШМиЮ, а ныне солист столичного театра «Новая опера» Артем Горнов – настроила присутствующих на патриотическую волну. После выступления хора зал стоя аплодировал юным артистам. Материал подготовили Светлана Жукова, Наталия Белага Фото Юрия Тараканова