Анализ состояния и причин производственного травматизма в Московской области показал, что за 2016 год на производстве погиб 61 человек, из них 2 женщины и 10 человек – в составе групповых несчастных случаев. Самое большое количество смертельных несчастных случаев произошло в обрабатывающих производствах – 17 и в строительстве – 11. Самая распространенная причина несчастных случаев – неудовлетворительная организация производства работ (20 в смертельных случаях и 1 в групповом, где погибли 2 человека). Травмами называют повреждение тканей организма и нарушение его функций при несчастных случаях, т.е. при воздействии на работающих опасных производственных факторов: механических (ушиб, порез, перелом, вывих и др.), термических (ожог, обморожение), химических (химический ожог), электрических (ожог, металлизация кожи, электрический удар и др.), психологических (нервный стресс, испуг и др.) Причины производственного травматизма и заболеваний можно поделить на следующие группы: технические, организационные, санитарно-гигиенические, психофизиологические, субъективные и экономические. Техническими причинами могут быть конструктивные недостатки машин, механизмов, инструментов, приспособлений или их неисправность. Отсутствие, несовершенство, неисправность оградительных, блокировочных, вентиляционных устройств; заземления электроустановок; подтекание ядовитых жидкостей, газов. Организационные причины – несвоевременное или некачественное проведение инструктажей и обучения по охране труда работающих, отсутствие инструкций по охране труда. Недостаточный контроль за выполнением требований охраны труда работающими, неудовлетворительное содержание рабочего места, недостатки в организации групповых работ, в обеспечении рабочих спецодеждой и другими средствами индивидуальной защиты. Использование техники, инструментов не по назначению, нарушение режима труда и отдыха, технологического процесса. Санитарно-гигиенические причины – неблагоприятные природно-климатические условия или микроклимат в помещениях, повышенное содержание в воздухе вредных веществ, высокий уровень шума, вибраций, излучений, нерациональное освещение, антисанитарное состояние рабочих мест и бытовых помещений, несоблюдение правил личной гигиены и др. Психофизиологические причины – монотонность, высокая напряженность труда, несоответствие анатомо-физиологических и психологических особенностей организма условиям труда, усталость, неудовлетворительная психологическая обстановка в коллективе и др. Субъективные причины – это личная недисциплинированность работника, невыполнение инструкций по охране труда, нахождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, в болезненном состоянии. Экономическими причинами могут быть: стремление работающих обеспечить высокую выработку и заработную плату при пренебрежительном отношении к вопросам охраны труда, недостаточное выделение средств на мероприятия по улучшению условий труда и др. Несчастный случай (травма, заболевание, летальный исход) может быть вызван какой-то одной, но чаще несколькими связанными или не связанными между собой причинами, создающими опасную ситуацию на рабочем месте. Опасная ситуация включает в себя опасные условия и опасные действия. Опасные условия – состояние производственной среды, не соответствующее установленным нормам. Опасное действие – неправильное, непрофессиональное действие работника, являющееся следствием необученности, неумения, нежелания, неспособности, а в отдельных случаях – невозможности работающего правильно оценивать производственную обстановку и выполнять все требования норм и правил охраны труда. 20 октября 2016 года, 3 ноября 2016 года, 18 ноября 2016 года, 1 декабря 2016 года, 15 декабря 2016 года, 22 декабря 2016 года состоялись заседания рабочей группы Московской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений по вопросам условий и охраны труда в организациях Московской области для проведения анализа несчастных случаев. Представители Государственной инспекции труда в Московской области выступали с характеристикой состояния травматизма по рассматриваемым муниципальным образованиям, а также информацией по имеющимся сокрытым несчастным случаям на территории Московской области, несоблюдению Порядка проведения расследования формирования комиссии, учета несчастных случаев на производстве, об усилении мер ответственности работодателей, в том числе уголовной ответственности. Анализ результатов надзорной деятельности Государственной инспекции труда в Московской области свидетельствует о том, что причинами и условиями сохраняющейся массовости нарушений трудового законодательства и иных норм нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, на протяжении последних пяти лет являются: – правовая безграмотность как работодателей, так и работников, трудности в экономике; – низкая правовая культура в ряде случаев с недостаточным информированием и разъяснением в средствах массовой информации норм трудового права государственными органами; – нежелание работодателей заключать трудовой договор с целью не предоставления работникам гарантий, установленных Трудовым кодексом РФ; – стремление работодателей скрыть реальную продолжительность рабочего времени работников, нежелание работодателей – физических лиц – выплачивать работнику при увольнении компенсацию за неиспользованные отпуска, наличие двойной бухгалтерии в частных организациях и у индивидуальных предпринимателей. Настоящее положение дел с реализацией норм трудового законодательства и трудовых прав работников отрицательно сказывается на социальном положении работников. Вредные и опасные условия труда работников приводят к высоким рискам по профессиональным заболеваниям и производственному травматизму. В целях повышения привлекательности организаций и индивидуальных предпринимателей на рынке труда, достижения качественно нового уровня защиты трудовых прав работников, работодателям предлагается «задекларировать» свою работу по выполнению основных положений трудового законодательства РФ в виде получения «Сертификата доверия работодателю». Проектом Добровольного декларирования деятельности предприятия по реализации трудовых прав работников и работодателей предпринята попытка стимулировать усилия работодателей области, направленные на достижение баланса между экономическим и социальным прогрессом, со стремлением в полной мере учитывать всё разнообразие условий, возможностей и приоритетов каждого субъекта трудовых отношений. Своим участием в проекте Добровольного декларирования работодатель подтверждает выполнение обязательств по обеспечению основных прав работников и подтверждает свою поддержку действий Гострудинспекции, направленных на защиту трудовых прав работников и содействие в правильном применении норм трудового законодательства РФ. Условием участия организаций и индивидуальных предпринимателей в реализации проекта является соответствие параметров их деятельности определенным требованиям трудового законодательства. Проект декларирования не подменяет собой существующие контрольные механизмы и не мешает их функционированию. В данном проекте предусмотрено обязательство инспекции по оказанию поддержки предприятиям посредством предоставления услуг консультационного характера, способствующих правильному применению норм трудового законодательства РФ как самими организациями, так и их сотрудниками. Начиная с конца 2009 года «Сертификат доверия работодателя» вручен 91 организации Московской области, в 2016 году – 2. Информация об организациях, получивших «Сертификат доверия работодателя», размещена на официальном сайте Государственной инспекции труда в Московской области. Также для профилактики и снижения уровня травматизма на предприятиях Государственной инспекцией труда по Московской области утверждены Программа профилактических мероприятий Государственной инспекции труда в Московской области и План-график профилактических мероприятий Государственной инспекции труда в Московской области. Программа направлена на предупреждение нарушения подконтрольными субъектами требований трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, целевым показателем ее качества и результативности следует определить охват профилактическими мероприятиями подконтрольных субъектов. Проведение профилактических мероприятий позволит решить следующие задачи: *формирование единого понимания обязательных требований трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, у всех участников контрольно-надзорной деятельности; *выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных требований трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, определение способов устранения или снижения рисков их возникновения; *создание условий для развития мотивации работодателей к соблюдению требований трудового законодательства, улучшению условий труда работников. В заключение стоит отметить разработанную концепцию повышения эффективности обеспечения соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права на 2015-2020 года, которая закрепляет использование системы электронных сервисов «онлайнинспекция» и обеспечивает свободный доступ к информации в сфере трудового законодательства и служит помощником для работников и работодателей при использовании следующих сервисов: •«Дежурный инспектор», с помощью которого пользователи получают правовую консультацию по вопросам соблюдения трудовых прав. • «Сообщить о проблеме», предназначенный в первую очередь для предоставления работодателю инструментов проведения самостоятельной проверки соблюдения требований действующего трудового законодательства. Сервисом также могут воспользоваться и работники, которые захотят со своей стороны оценить ситуацию в своей организации. • «1000 вопросов и ответов», где гражданин, используя рубрикатор, может найти ответ самостоятельно. Сервис содержит ответы на часто задаваемые вопросы, число которых постоянно пополняется за счет анализа поступающих обращений. • «Вопрос дежурному инспектору» – с помощью этого сервиса работникам и работодателям без посещения государственной инспекции труда предоставлена возможность задать вопрос должностному лицу ГИТ по любой проблеме в сфере трудовых отношений. • «Обсуждение» – пользователи сервиса обмениваются мнениями, обсуждают наиболее актуальные жизненные вопросы, связанные с трудовыми отношениями, а так же высказывают свои предложения и выдвигают инициативы. Продолжение в одном из следующих номеров «Встречи».