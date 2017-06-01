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Детство отняла война Печать
01.06.2017 08:30

(Воспоминания дубненских ветеранов)

Пискарёва Мария Фёдоровна (1925 г.р.)

Родилась я в деревне Кривец Конаковского района Калининской области. Получила  семилетнее образование в школе Марьинского сельсовета, находившейся в 3-х километрах от нашей деревни. Затем пошла  учиться в 8 класс в г. Конаково за 10 км от нашей деревни, по окончании поступила в Конаковское ФЗУ. Окончив школу,  в июне 1941 года поступила на фаянсовый завод. Проработала там всего 2 месяца: началась война, и завод эвакуировали  на Урал. Я же вернулась домой в деревню. 

Немец рвался к Москве,  и линия фронта проходила в 6-ти  километрах  от нашей деревни. Деревню окружал лес, поэтому военный штаб находился у нас в деревне и даже  в нашем доме. Помню, стоял  сильный  мороз.   Прибыли военные, сибиряки, много  военной техники, а вечером они пошли  в наступление и  немцев погнали. Это было калининское направление фронта.

Молодёжь (я была самой старшей – 17,5 лет) по повесткам из горсовета посылали на лесозаготовку, эшелоном  отправляли  рыть  окопы. На станции Селижарово,  в деревне  Голенищево,  сооружали траншеи 4 х 6 метров.  Жили в конюшне, внизу стояли лошади,   а мы наверху, на сене. Работали с большим энтузиазмом, несмотря на  частые  бомбёжки.Шли сильные бои, под  Калинином, на станции Завидово, развернулся военный госпиталь. Сотрудников не  хватало, и нас, девушек, приняли в госпиталь вольнонаёмными – санитарками. Днём и ночью эшелон за эшелоном  прибывали раненые. Мы, совсем юные, переносили их  на носилках из вагонов. Многие без  рук, без ног, окровавленные, грязные, и  только слышатся крики: «Сестрички, помогите». Невозможно  было без слёз  на  них смотреть.   Работали сутки напролет.

В нашей семье на фронт ушли четверо  братьев, и двое из них   погибли: один под Ржевом, другой под Смоленском. Две сестры работали на торфяных разработках. В те годы все  сражались на фронте или трудились  на победу.

Госпиталь передвигался ближе к фронту, и мы, вольнонаёмные, остались на местах. В 1944 году  меня отправили учиться  в зоотехнический техникум, который окончила в 1946 году.  Во время учёбы нас, студентов, часто отправляли в колхозы на уборку урожая, т.к. работать там было некому.

По окончании техникума  меня направили работать в Мордовию. Год проработала при  райживотделе в качестве зоотехника. Затем по семейным обстоятельствам  вернулась домой и  4 года работала  зоотехником  в Конаковском   райживотделе.

В 1951 году вышла замуж и переехала к мужу на «тридцатку». Родились двое детей: дочь и сын.  В 1961 году устроилась работать в детсад №15 «Ласточка» воспитателем, где и проработала 20 лет. В 1980 году ушла на пенсию, воспитывала  внучку.

Сейчас дочь с семьёй живут в Москве. Сын, окончивший Тимирязевскую академию, с семьёй  живёт  и работает под Омском, в Сибири. Я живу одна, но дети часто звонят, навещают. Они у меня очень хорошие, слава Богу! Детьми, внуками и внучками я очень довольна.

Имею награды: медали «50 лет победы», «60 лет Победы», «70 лет Победы», медаль «Жукова», медаль «За многолетний добросовестный труд»,  знак «Фронтовик 1941-1945 гг.»

Васильева Зоя Емельяновна (1935 г.д.)

До войны мы жили в деревне Калининской области. В семье были папа, мама, две сестры, бабушка, брат и я. Папа ушёл на фронт в 1941 году. Прошёл всю войну, вернулся весь израненный в 1945 году. Осколок снаряда застрял у него в лёгких. С ним ушёл из жизни, прожив ещё 16 лет. Мама работала в колхозе на полевых работах. Пахала на лошади, сеяла, жала, косила траву и т.д. Мы, дети, тоже работали наравне со взрослыми. Сёстры работали на лесозаготовках, а младшие – в колхозе: лён теребили, картошку сажали, пололи, копали, работали на покосе, помогали сушить и собирать сено. Был у нас огород. Землю копали лопатами. Картошки не хватало, весной ели лепёшки из мороженой картошки. Бывало, снег с полей еще не сошёл, а мы ходим с ломиком и мёрзлую землю долбим, добывая мороженую картошку. И траву ели. Лапти носили в качестве обуви. Мама нам их плела. Никаких чулков и штанов не было. Валенки катали только старшим детям, а мы носили обноски. Ходили в фуфайках, не зная, что такое пальто. В школу пошла в 1941 году в 1 класс за 3 км в соседнюю деревню.

В 1950 году переехали на Большую Волгу. Дали нам комнатку в бараке (7 квадратных метров на всю семью). Я окончила 7 классов и стала работать клёпальщицей на ДМЗ. Проработала там 20 лет. Затем перешла в «Атолл», в гальванический цех. Работала там до пенсии. У меня есть дочь, внучка и двое внуков.

 
 

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