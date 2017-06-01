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Старинное ремесло Печать
01.06.2017 08:05

В рамках благотворительного проекта «Неограниченные возможности», созданного для помощи в социализации молодых людей-инвалидов нашего наукограда, состоялось очередное увлекательное мероприятие – в керамической мастерской «Полемика» с подопечными проекта провели занятие по лепке из глины.

Гостеприимные хозяева мастерской Алексей и Екатерина Чередиловы  встретили ребят в своей уютной студии и, раздав фартуки, пригласили к специально оборудованному рабочему столу, чтобы продемонстрировать поистине захватывающее действо – создания своими руками глиняного шедевра.

Выбор был остановлен на универсальном керамическом предмете – тарелке. Но сначала ребята совершили небольшой экскурс в историю – Алексей рассказал об этом древнем способе изготовления посуды:

«Ручная лепка – самый старый способ работы с глиной, с него и началась история керамики. Именно таким методом древние люди, открыв для себя уникальные свойства глины, изготавливали домашнюю утварь задолго до изобретения гончарного круга. Техника  лепки  с древнейших времен и до наших дней  развивалась  вместе с другими технологиями формовки  и широко применяется и сегодня  наравне с гончарным создания оригинальных глиняных  изделий. Умелые мастера  и по сей день  при помощи ручной  лепки способны создавать настоящие произведения искусства с настолько совершенными формами, что отличить их от изделия, полученного на специальном приспособлении, просто невозможно».

Подопечные проекта  воочую  убедились, что глина – необыкновенный материал! После исторического экскурса каждый участник, посоветовавшись с мастерами, выбрал ту форму тарелки и её декора, которая ему по душе. Профессиональный подход к обучению Алексея и Екатерины, которые помогали своим подопечным в овладении непростым ремеслом, объясняли все тонкости и детали процесса, а также творческий подход и фантазия самих ребят из проекта «Неограниченные возможности»  позволили создать при помощи лепки из глины настоящий артобъект! Даже на фотографиях от этих работ исходит тепло и уют! Созданные сувениры из глины ребята с большой радостью забрали на память домой. По их радостным лицам было видно, что они остались очень довольны мастер-классом и своими  маленькими  шедеврами.

Светлана СМОЛЕР

 
 

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