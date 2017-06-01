В рамках благотворительного проекта «Неограниченные возможности», созданного для помощи в социализации молодых людей-инвалидов нашего наукограда, состоялось очередное увлекательное мероприятие – в керамической мастерской «Полемика» с подопечными проекта провели занятие по лепке из глины.

Гостеприимные хозяева мастерской Алексей и Екатерина Чередиловы встретили ребят в своей уютной студии и, раздав фартуки, пригласили к специально оборудованному рабочему столу, чтобы продемонстрировать поистине захватывающее действо – создания своими руками глиняного шедевра.

Выбор был остановлен на универсальном керамическом предмете – тарелке. Но сначала ребята совершили небольшой экскурс в историю – Алексей рассказал об этом древнем способе изготовления посуды:

«Ручная лепка – самый старый способ работы с глиной, с него и началась история керамики. Именно таким методом древние люди, открыв для себя уникальные свойства глины, изготавливали домашнюю утварь задолго до изобретения гончарного круга. Техника лепки с древнейших времен и до наших дней развивалась вместе с другими технологиями формовки и широко применяется и сегодня наравне с гончарным создания оригинальных глиняных изделий. Умелые мастера и по сей день при помощи ручной лепки способны создавать настоящие произведения искусства с настолько совершенными формами, что отличить их от изделия, полученного на специальном приспособлении, просто невозможно».

Подопечные проекта воочую убедились, что глина – необыкновенный материал! После исторического экскурса каждый участник, посоветовавшись с мастерами, выбрал ту форму тарелки и её декора, которая ему по душе. Профессиональный подход к обучению Алексея и Екатерины, которые помогали своим подопечным в овладении непростым ремеслом, объясняли все тонкости и детали процесса, а также творческий подход и фантазия самих ребят из проекта «Неограниченные возможности» позволили создать при помощи лепки из глины настоящий артобъект! Даже на фотографиях от этих работ исходит тепло и уют! Созданные сувениры из глины ребята с большой радостью забрали на память домой. По их радостным лицам было видно, что они остались очень довольны мастер-классом и своими маленькими шедеврами.

Светлана СМОЛЕР