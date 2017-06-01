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Программа "Мой подъезд" Печать
01.06.2017 07:50

В Московской области по поручению губернатора Андрея Воробьева Министерством жилищно-коммунального хозяйства совместно с муниципальными образованиями в пилотном режиме реализуется приоритетный проект – Государственная программа софинансирования текущего ремонта подъездов многоквартирных домов «Мой подъезд». Благодаря программе «Мой подъезд» собственникам жилья ремонт подъезда обойдется всего в 5% от его стоимости. 

«Наша задача – донести людям алгоритм: 95% – это региональный и муниципальный бюджеты, а также деньги, которые люди уже заплатили по квитанциям, – подчеркнул Андрей  Воробъев. –  Этот комплекс работ будет реализовываться в ближайшие три года. Ремонт предполагает совместное участие управляющей компании, муниципального бюджета и регионального бюджета. На 5% этой суммы предлагается участие жильцов подъездов. Это порядка 300-800 рублей с квартиры. Такую программу мы начинаем в этом году, и если жильцы поддержали, то ремонт может начаться в самые короткие сроки».

Программа должна быть реализована в ближайшие три года. Всего в Московской области насчитывается порядка 57 тысяч многоквартирных домов, в которых имеется около 160 тысяч подъездов. Средняя стоимость ремонта одного подъезда  составляет 184,5 тыс. рублей. Цена  зависит от этажности дома, в среднем  она  равняется: в 5-этажном доме  – 142 тыс. руб.,  в  9-этажном доме  – 394 тыс. руб.,  в 12-этажном доме – 437 тыс. руб.

Для того чтобы принять участие в программе, жильцам необходимо обратиться в управляющую компанию, после чего подъезд проинспектируют, подготовят смету, и после согласования с жильцами начнется ремонт.

«Депутаты Государственной думы, Московской областной думы, а также депутаты муниципального уровня должны активно включиться в эту программу, – считает  секретарь Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Государственной думы Лидия Антонова.  – Под программу «Мой подъезд» выделяются большие средства, и наша задача – проконтролировать, чтобы они были использованы эффективно, а граждане увидели от реализации программы отдачу. Это очень хорошая возможность реально улучшить жизнь для жителей Подмосковья».

Программа «Мой подъезд» – это кардинальное изменение подходов к ЖКХ. Жителям дана возможность не просто почувствовать себя хозяевами своего дома, но и на практике менять окружающую действительность, научиться основам самоорганизации:  собраться, обсудить и выбрать дизайн подъезда, выстроить отношения с управляющей компанией.

Что надо знать о программе «Мой подъезд»

* Для участия в программе необходимо провести общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме  и принять решение о софинансировании  работ по ремонту подъездов.

* Жители принимают самостоятельное решение об объеме работ, сроках выполнения и стоимости ремонта подъезда, а  также принимают участие в приеме выполненных работ.

* Ремонт подъезда осуществляется раньше запланированного срока, житель получает отремонтированный подъезд уже сегодня.

* Разработанный стандарт и гарантированный государством результат позволяют гражданам  быть уверенными в том, что расходы будут носить целевой характер.
 

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