Прокуратурой города Дубны приняты меры в связи с нарушениями законодательства в сфере охраны окружающей среды и благоустройства.

Прокуратурой города Дубны по поручению прокуратуры области проведена проверка соблюдения требований действующего законодательства при сборе, транспортировке и утилизации снега и льда на территории города.

В ходе проверки прокуратурой города совместно с экспертом по транспорту и дорожной деятельности администрации города Дубны и государственным инспектором РФ в Московской области Росприроднадзора по Центральному федеральному округу установлен факт несанкционированного размещения снега и отходов производства и потребления, таких как отходы от зимней уборки улиц (снегосодержащие) на земельном участке, расположенном около д. №12, ст. 2 на Коммунальном проезде.

Снег и отходы от зимней уборки улиц размещены на открытом грунте, а также на кустарниках и древесных насаждениях. Территория не оборудована бордюром и обваловкой, в связи с чем в результате таяния снега и воздействия атмосферных осадков происходит загрязнение почвенного покрова данного земельного участка. Земельный участок имеет свободный доступ и оборудованный подъезд для автотранспорта.

Проверкой установлено, что складирование снега на указанном земельном участке в зимний период проводилось организациями, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными жилыми домами, на основании договора возмездного оказания услуг по приему снега, заключенного с МАУ «Городские парки».

По факту грубого нарушения руководителем МАУ «Городские парки» требования Федерального закона от 10.01.2001 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», «СанПиН 42-128-4690-88. Санитарные правила содержания территорий населенных мест», ст. 42 ЗК РФ в части допущения незаконного складирования снега и бытовых отходов производства и потребления (снегосодержащих), таких как отходов от зимней уборки улиц, прокуратурой города Дубны в адрес руководителя МАУ «Городские парки» внесено представление об устранении нарушений законодательства об охране окружающей среды.

Кроме того, прокуратурой города Дубны в отношении МАУ «Городские парки» вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.13 3акона Московской области от 04.05.2016 № 37/2016-03 «Кодекс Московской области об административных правонарушениях» – складирование снега на кустарниках и в других местах без соблюдения установленного нормативными правовыми актами Московской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления порядка, а также за совершение правонарушения, предусмотренного ст. 8.2 КоАП РФ – несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при размещении и ином обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами.

Э.В. Михолан, и.о. прокурора г. Дубны



