В Совете ветеранов институтской части города состоялась очередная встреча в Клубе общения, которая была посвящена памятным датам – Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей, Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и Дню авиации и космонавтики. На традиционное мероприятие, которое ветеранский актив проводит ежемесячно, пригласили причастных к этим событиям членов районной организации и тех, кто в апреле отмечает свой день рождения. Почетными гостями вечера стали председатель городского Совета ветеранов Вячеслав Борисович Трофимов, участник Великой Отечественной войны Николай Григорьевич Вовченко, Иван Михайлович Василенко, почетные ветераны Зинаида Васильевна Старковская и Надежда Борисовна Бородулина, а также приглашенные члены других ветеранских организаций города. По традиции собравшиеся почтили память недавно ушедших из жизни ветеранов минутой молчания. Председатель Совета ветеранов институтской части города Надежда Семеновна Коныгина рассказала присутствующим интересные факты из истории развития российской космонавтики, а члены Совета Тамара Александровна Дубнова и Лилия Николаевна Токарева подготовили стенд-газету, посвященную первому космонавту Ю.А. Гагарину и первому полету человека в космос. Руководитель штаба Дубненского отделения Российского союза офицеров запаса Иван Михайлович Василенко напомнил о страшных событиях 1986 года на Чернобыльской АЭС, к ликвидации аварии на которой в то время подключился весь Советский Союз. Около 200 дубненцев отправились тогда на Украину, ценой своих жизней спасая других людей от страшной стихии. «Их подвигу не утонуть в реке забвения» – гласит надпись на памятнике, открывшемся в прошлом году на Площади мира в память о земляках, ставших ликвидаторами последствий радиационных аварий на ПО «Маяк» в 1957 году и на Чернобыльской АЭС. Иван Михайлович отметил, насколько важно сохранить эту память в наших сердцах и передать ее детям и внукам, которые «не должны вырасти поколением беспамятствующих людей». В этот вечер прозвучали слова поздравления для юбиляра Василия Васильевича Андрианова, накануне отметившего свое 80-летие, и именинников – Светланы Аркадьевны Елизаровой и Ивана Михайловича Василенко. Творческие коллективы города всегда желанные гости на таких встречах. В этот день замечательную концертную программу подготовили хор ветеранов «Сударушка» и детский фольклорный ансамбль «Вербочка». Давно полюбившиеся горожанам «сударушки» под руководством заслуженного работника культуры Московской области Сергея Кучеренко порадовали слушателей задушевным исполнением песен, собравшиеся с удовольствием подпевали артистам. Все вокальные произведения из репертуара этого коллектива объединены общей темой – глубоким чувством любви к России, родному краю и родному городу. Настоящим подарком для ветеранов стало выступление младшей концертной группы «Вербочки» – юного творческого коллектива, созданного около 2-х лет назад. Художественный руководитель Марина Алексеева и концертмейстер Сергей Кучеренко подготовили с ребятами настоящее театрализованное представление с игровыми хороводами, песнями и частушками. Зрители с трудом удерживались от того, чтобы не пуститься в пляс вместе с артистами. Звонко, весело и задорно ребята исполняли шуточные, плясовые и обрядовые песни, перевоплощаясь в образы птиц, животных и людей. Концертные номера носили и познавательный характер, знакомя зрителей с национальными традициями и бытом русского народа. Стоит отметить, что среди юных артистов выступали представители разных народов, проживающих в нашей многонациональной Дубне. Вечер продолжился чаепитием и задушевным общением. Бывая на таких мероприятиях, иногда задумываешься о том, чем можно измерить полученные впечатления? Добрыми улыбками и теплыми словами, крепкими мужскими рукопожатиями и бесценными минутами дружеского общения? Возможно… К сожалению, нашим дорогим ветеранам, порой одиноким, очень часто не хватает обычного тепла, душевного участия и радости встреч. И никаким единицам измерения не поддаются радушие, внимание, надежда, доброта, тепло и забота, которыми каждый из нас может поделиться с заслуженными людьми, у каждого из которых – своя биография и непростая судьба. Сами ветераны щедро делятся своим бесценным опытом и продолжают активно участвовать в культурной, творческой и общественной жизни города, не утрачивая связи со своими предприятиями и трудовыми коллективами. А еще с удовольствием посещают творческие объединения Дома ветеранов, занимаются самообразованием и физкультурой, принимают участие в конкурсах, делая свою жизнь насыщенной и интересной. Эти традиции наших клубов мы и в дальнейшем будем хранить и продолжать. А значит, впереди у наших ветеранов еще множество замечательных встреч и незабываемых минут общения! Совет ветеранов институтской части города