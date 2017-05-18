С каждым годом все дальше от нас героические и трагические события Великой Отечественной войны, но представители разных поколений ежегодно отмечают победные события Великой Отечественной и памятные даты. В их числе – Международный день освобождения узников фашистских концлагерей.

В этот день проводятся многочисленные памятные мероприятия, возложение цветов к могилам и местам захоронения жертв фашизма, поминовение погибших.

Традиционными стали поездки ветеранов и дубненских школьников на Поклонную гору в столицу. Кроме того, ученики 4 «в» класса приняли участие в митинге, который состоялся на мемориальном комплексе на Большой Волге. Затаив дыхание, ребята слушали выступления ветеранов – бывших несовершеннолетних узников – о жертвах и страданиях людей, которые прошли через адскую систему нацистских концлагерей, о зверствах фашистов и их преступлении против человечества. Но, пожалуй, самое страшное, что можно было видеть в лагерях смерти – это смерть и мучения детей. На мемориальном комплексе Большой Волги детям посвящен отдельный памятный знак, к которому учащиеся вместе с ветеранами возложили венки и живые цветы.

11 апреля мы чтим всех, кто выдержал муки фашистского ада в концлагерях, кто выстоял в страшной войне и вытерпел все истязания и лишения. Наш народ победил врага, освободив Родину и все человечество от фашизма!

Выражаем огромную благодарность председателю организации бывших несовершеннолетних узников фашизма (БНУФ) Ивану Степановичу Юдину за организацию поездки учащихся гимназии №11 в Москву на Поклонную гору, а также митинга у памятного знака малолетних узников фашизма в Дубне.

Л.В. ЛАГУТКИНА, ведущий библиотекарь гимназии №11