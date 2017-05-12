14 мая исполняется 75 лет Владимиру Николаевичу Трусову – известному в отрасли и в стране конструктору и организатору производства систем управляемого ракетного вооружения. Более 48 лет он работает в акционерном обществе «Государственное машиностроительное конструкторское бюро «Радуга» имени А.Я. Березняка», где прошел все ступени карьерного роста на предприятии и в 1993 году был избран на должность генерального директора.

На предприятии, руководимом В.Н. Трусовым, ведутся работы по всему циклу разработки, производства, эксплуатации и модернизации образцов управляемого ракетного оружия для Военно-воздушных сил и Военно-морского флота страны.

За время работы на предприятии В.Н. Трусов зарекомендовал себя высококвалифицированным специалистом, авторитетным руководителем, обладающим незаурядными организаторскими способностями, умением повести за собой коллектив и выполнить поставленные задачи.

В сложных условиях экономических реформ 1990-х годов, значительного снижения государственного оборонного заказа руководство предприятия во главе с Владимиром Николаевичем Трусовым предприняло энергичные меры по сохранению открытого акционерного общества «Государственное машиностроительное конструкторское бюро «Радуга» имени А.Я.Березняка» как головного разработчика ракетного оружия, авиационного, морского и наземного базирования.

В акционерном обществе «Государственное машиностроительное конструкторское бюро «Радуга» имени А.Я. Березняка» под руководством и при активном творческом участии Владимира Николаевича Трусова развиваются новые направления ракетного оружия.

За последние 10 лет под руководством и при творческом участии Владимира Николаевича Трусова на предприятии разработаны и сданы на вооружение 7 систем ракетного оружия.

За большой вклад в разработку и создание специальной техники и достигнутые трудовые успехи в 2001 и 2011 годах открытому акционерному обществу «Государственное машиностроительное конструкторское бюро «Радуга» имени А.Я. Березняка» объявлены Благодарности Президента Российской Федерации.

Акционерное общество «Государственное машиностроительное конструкторское бюро «Радуга» имени А.Я. Березняка» в настоящее время имеет стабильный государственный заказ. Одновременно на предприятии выполняются научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы за счет собственных средств.

В 2005 году В.Н. Трусов инициировал коренную реструктуризацию, техническое перевооружение и оптимизацию производственной и испытательной базы. Общий объем финансирования на реализацию этих программных мероприятий составил 1 миллиард 102 миллиона рублей, в том числе из собственных средств – 398 миллионов рублей.

На сегодняшний день на предприятии создана база, обеспечивающая проведение практически полного спектра наземных испытаний по созданию нового высокоточного оружия и модернизации существующих.

Особое внимание Владимир Николаевич уделяет привлечению и закреплению на предприятии молодой смены инженерного и производственного персонала. По его предложению обеспечивается опережающий рост заработной платы молодых специалистов. Он инициировал на предприятии разработку и выполнение программы обеспечения жильем молодых и высококвалифицированных специалистов. За период с 2004 года на условиях долгосрочного (до 10 лет) и беспроцентного кредитования за счет средств предприятия более 200 семьям специалистов предприятия были предоставлены квартиры в собственность. В результате принятых усилий доля молодых инженерных кадров в основных конструкторских и испытательных подразделениях выросла с 11% в 2006 году до 25% в 2016 году.

Владимир Николаевич Трусов и в его лице руководство акционерного общества «Государственное машиностроительное конструкторское бюро «Радуга» имени А.Я. Березняка» демонстрируют высокую степень социальной ответственности перед членами трудового коллектива. Основные достижения в этой области закреплены в действующем коллективом договоре, который в 2010 году признан лучшим по результатам отраслевого конкурса среди предприятий авиационной промышленности страны. В коллективном договоре предусмотрены дополнительно 43 вида льгот и выплат сверх предусмотренных действующим трудовым законодательством.

Затраты на социальные нужды коллектива имеют устойчивую динамику роста и в 2016 году составили более 40 млн рублей.

По инициативе В.Н. Трусова с 2005 года установлена пожизненная социальная помощь бывшим работникам предприятия – участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла соответственно 4 000 и 2 000 рублей каждому из указанных категорий ветеранов ежемесячно.

Владимир Николаевич Трусов при поддержке трудового коллектива принимает сознательное и активное участие в решении актуальных проблем города, содействует реализации проектов и инициатив местного сообщества, органов местного самоуправления Дубны и органов власти Московской области.

Акционерное общество «Государственное машиностроительное конструкторское бюро «Радуга» имени А.Я. Березняка» оказывает регулярную благотворительную помощь городским учреждениям образования, здравоохранения, культуры и спорта, а также ветеранской организации города Дубны, обществам инвалидов, малолетних узников фашистских лагерей. На указанные цели в 2008-2015 годах направлено более 18 миллионов рублей.

Акционерное общество «Государственное машиностроительное конструкторское бюро «Радуга» имени А.Я. Березняка», руководимое В.Н. Трусовым, признано победителем VII Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности».

Владимир Николаевич Трусов ведет большую научную работу, имеет ученую степень доктора технических наук. Он автор более 30 изобретений и 200 научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, почетный член Российской инженерной академии и Российской академии ракетных и артиллерийских наук.

В.Н. Трусов является членом Совета директоров предприятий оборонно-промышленного комплекса, расположенных на территории Московской области, председателем Совета директоров предприятий научно-технологического комплекса города Дубны, членом президиума торгово-промышленной палаты, координатором работы городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений со стороны работодателей, членом Правления Московского областного союза промышленников и предпринимателей (региональное объединение работодателей).

Успешную профессиональную деятельность Владимир Николаевич совмещает с активной общественной работой. Он избирался депутатом городского Совета депутатов ряда созывов, в настоящее время является руководителем территориальной группы депутатов.

За выдающиеся заслуги перед городом в 2002 году В.Н. Трусов удостоен звания «Почетный гражданин города Дубны».

По инициативе В.Н. Трусова в 2010 году ракетоносцу ТУ-95МС Дальней авиации российских Военно-воздушных сил присвоено имя «Дубна». Этот самолет принял участие в воздушном параде, посвященном 65-летию победы в Великой Отечественной войне.

Высокий профессионализм, деловые и личные качества, умение находить эффективные и неординарные решения, ощутимые конкретные результаты деятельности создали Владимиру Николаевичу Трусову заслуженный авторитет в городе, области и отрасли.

В.Н. Трусов является лауреатом Государственной премии российской Федерации в области науки и технологий (2009 год) и премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники (2014 год).

Профессиональная и общественная деятельность В.Н. Трусова отмечены государственными и ведомственными наградами, юбилейной медалью «300 лет Российского флота» (1996 год), нагрудным значком «Почетный авиастроитель» (1996 год), Почетной грамотой Российского авиационного космического агентства (2002 год), знаками отличия губернатора Московской области «Благодарю» (2004 год), «За полезное» (2007 год), «За труды и усердие» (2008 год), Благодарностью губернатора Московской области (2005 год), Почетным знаком Московской областной думы «За вклад в развитие законодательства» (2016 год), а также многими другими знаками общественного признания заслуг. Он признан абсолютным победителем Московского областного конкурса «Менеджер года-2004». Имя Владимира Николаевича Трусова занесено в Книгу Славы, посвященную самым заслуженным и известным руководителям научно-промышленного комплекса Московской области.