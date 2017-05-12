Чем привлекательна ОЭЗ «Дубна» для иностранных инвесторов и какие условия размещения бизнеса предлагает подмосковная территория – выясняли представители чешской компании NUVIA. В рамках двухдневного визита в наукоград Дубна представительная делегация компании NUVIA (Чешская Республика) побывала с ознакомительной экскурсией в особой экономической зоне. NUVIA является стратегическим поставщиком высококачественного оборудования, программного обеспечения и комплексных услуг для атомной энергетики, промышленности и научно-исследовательского комплекса Чехии, а также других стран. Компания имеет Меморандум о долговременном сотрудничестве с ЗАО «Русатом Оверсиз» – подразделением госкорпорации «Росатом», выполняющим проекты организации за рубежом. Сотрудничество направлено на поставки продукции и услуг для сооружения АЭС по российским технологиям на мировой арене. Говоря о целях визита, директор Института экспериментальной и прикладной физики Пражского политехнического университета, заместитель полномочного представителя Чешской Республики в Объединенном институте ядерных исследований профессор Иван Штекл сделал акцент на развитии сотрудничества с высокотехнологичными российскими компаниями, в том числе с резидентами ОЭЗ «Дубна». – Чехия является страной-участницей ОИЯИ, наш институт давно и успешно сотрудничает с этим международным научным центром, – сказал Иван Штекл. – Также успешно и наше взаимодействие с одним из ведущих европейских инжиниринговых и производственных предприятий атомной сферы компанией NUVIA, входящей в состав всемирно известного холдинга VINCI. Разрабатываем новые технологии, есть совместные гранты. Компания намерена расширять сотрудничество, в том числе с высокотехнологичными компаниями Дубны, поэтому сегодня мы хотим как можно больше узнать о них и условиях ведения здесь бизнеса. В Конгресс-центре ОЭЗ «Дубна» начальник отдела по взаимодействию с резидентами Петр Пермяков подробно рассказал о концепции застройки двух участков зоны, перспективах ее развития, льготах для резидентов. Гостей в первую очередь интересовали вопросы кадрового обеспечения, выделения инвесторам земли, таможенные преференции, зарплата специалистов и обеспечение их жильем. На постоянно действующей выставке чешские коллеги ознакомились с наиболее значимыми инновационными проектами компаний-резидентов. Гости также осмотрели таможенную инфраструктуру, строящиеся объекты резидентов и научно-производственные комплексы, на которых уже налажен выпуск инновационной продукции. В завершение визита директор компании NUVIA Мартин Пазур отметил, что знакомство с ОЭЗ «Дубна» было продуктивным, и он вместе с коллегами хотел бы его продолжить: – В ОЭЗ очень хорошая инфраструктура, и это благоприятная территория для осуществления предпринимательской деятельности. Кроме того, как я понял, здесь существует хорошая административная поддержка компаний на всех уровнях власти. В Чехии есть проблема с кадрами. Население нашей республики чуть более 10 миллионов человек, не хватает специалистов для измерения радиоактивности или, например, химиков и физиков. Поэтому сейчас мы хотели бы организовать производство своей продукции за рубежом. Мы уже посетили Китай, Индию, другие страны, но Россия, на мой взгляд, одна из лучших площадок для развития нашего бизнеса. Дубна как город с высоким интеллектуальным и научным потенциалом вполне могла бы подойти для создания здесь производства. Поэтому я надеюсь, что мы приедем сюда еще не раз, в том числе в ОЭЗ, где есть хорошие условия для компаний-разработчиков и производителей высокотехнологичной продукции. Я уверен, что мы найдем точки соприкосновения с городом, ОИЯИ и особой экономической зоной для перспективного сотрудничества. Светлана ЖУКОВА