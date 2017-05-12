3 мая в дирекции Объединенного института ядерных исследований состоялось очередное заседание Совета директоров градообразующих предприятий Дубны.

С целью обеспечения координации деятельности органов местного самоуправления и градообразующих предприятий Дубны по реализации «Стратегии социально-экономического развития наукограда Дубна на 2017-2026 годы» решено включить в план работы Совета директоров градообразующий предприятий рассмотрение следующих вопросов:

– об организации муниципального целевого жилищного строительства в интересах организаций НПК;

– о создании школы-интерната для одаренных детей на базе лицея «Дубна» с интеграцией его в структуру университета «Дубна»;

– о взаимодействии организаций НПК с университетом «Дубна» и другими вузами;

– о корректировке Генерального плана, Правил землепользования и застройки;

– о трехлетнем плане повышения уровня школьного образования в г. Дубне (включая физ-мат и био-хим подготовку и шефскую помощь организаций НПК школам города);

– о железнодорожном сообщении в границах города;

– о координации деятельности организаций НПК города, органов местного самоуправления, АО «Мособлэнерго» и АО «ОЭЗ ТВТ Дубна» в вопросах устранения ограничений электропотребления объектов в г. Дубне;

– о мероприятиях, направленных на развитие и эффективное функционирование транспортной системы города;

– о проблемах системы медицинского обслуживания жителей Дубны;

– о стратегии развития «ОЭЗ ТВТ Дубна» в размещении экологически опасных промышленных предприятий и предприятий, не относящихся к технико-внедренческому типу (в частности, на заседании Совета обсуждался вопрос размещения в Дубне предприятия по производству лакокрасочных материалов).

С информационными сообщениями выступили генеральный директор ГосМКБ «Радуга» В.Н. Трусов, директор ОИЯИ В.А. Матвеев, генеральный директор ДМЗ С.А. Дацко, генеральный директор приборного завода «Тензор» В.А. Голубев, проректор университета «Дубна» Ю.А. Крюков, директор «ОЭЗ ТВТ Дубна» А.В. Афанасьев. В своих выступлениях руководители отметили, что возникающие проблемы в деятельности предприятий успешно преодолевались, и они рассчитывают на стабильную работу в 2017 году.

Глава города Дубны В.Б. Мухин проинформировал о наиболее важных городских событиях и планах: строительстве мостового перехода через Волгу, начале дорожных работ в тоннеле и масштабном ремонте городских дорог, обратив внимание на предстоящие возможные неудобства для жителей города.

По информации директоров образовательных учреждений Дубны, у многих предприятий налажены шефские связи с учебными заведениями наукограда. В частности, ГосМКБ «Радуга» активно работает со школой № 1, совместно с руководством школы №5 наметили план шефских мероприятий.

Объединенный институт ядерных исследований установил тесные контакты со школой № 4 (на уровне Управления хозяйственного обслуживания ОИЯИ). Институт готов принять участие в ремонте класса, на базе которого будет работать кружок технического творчества. Кроме того, ОИЯИ активно работает с лицеем № 6 и гимназией № 8, оказывает помощь гимназии № 11.

ДМЗ готов шефствовать над школой № 3.

Подготовил Кирилл Орлов