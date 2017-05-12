Председатель Комитета по экологии и природопользованию Московской областной думы Алла Полякова провела рабочее совещание с министром экологии и природопользования Московской области Александром Коганом.

Были подведены итоги работы министерства и профильного комитета Мособлдумы за первый квартал 2017 года, обсуждались планы на второй и третий кварталы этого года.

В частности, речь шла о работе с обращениями жителей Подмосковья, которые поступают в адрес Комитета и министерства. Говорили и о совместных рабочих выездах на территории, проведении заседаний и мероприятий в рамках Года экологии. Принято решение совершить рейд на один из полигонов ТБО Московской области.

22 апреля в рамках месячника благоустройства во всей Московской области прошли субботники, а 29 апреля состоялась уже многим полюбившаяся масштабная акция по высадке деревьев «Лес Победы», в которой приняли участие тысячи жителей Подмосковья.

Алла Полякова отметила, что «существенная часть плана Года экологии в нашей стране посвящена обращению с отходами – это закрытие и рекультивация полигонов, внедрение раздельного сбора мусора, системы сбора ртутьсодержащих отходов и батареек, стимулирование перехода предприятий на более экологичные технологии».

Депутат подчеркнула, что важным событием станет молодежный экологический форум в Дубне «СтЭКОвка», акции, посвященные раздельному сбору мусора, и эко-уроки.

«Охрана лесов, экологическое просвещение, альтернативные источники энергии – эти и многие другие темы мы планируем обсудить с молодыми эко-активистами в рамках форума, который пройдет с 19 по 21 мая в Дубне на берегу реки Волги. Конечно, будем не только говорить, но и делать, обязательно проведем масштабный субботник с раздельным сбором мусора», – рассказала председатель Комитета по экологии и природопользованию Московской области.