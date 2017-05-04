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Здравоохранение - на новый уровень Печать
04.05.2017 10:02

В ходе рабочего визита в подмосковную Дубну депутат Госдумы Наталья Санина посетила выставку проектов резидентов ОЭЗ и  отметила уникальность технологий, новых разработок и выпускаемой инновационной продукции компаний, ведущих свою деятельность в сфере биомедицины. 

Цель визита в Дубну первого заместителя председателя комитета Государственной думы РФ по охране здоровья Натальи Саниной – своими глазами увидеть, как развивается система охраны здоровья в подмосковном  наукограде, оценить технологический уровень оказания медицинской помощи. Поэтому на встречу с депутатом были приглашены главврачи поликлиник, стационаров, других медицинских учреждений Дубны, главный терапевт города, а в программе пребывания отдельными пунктами стояли посещения  горбольницы, строящегося на левом берегу нового лечебного корпуса, медико-технического комплекса протонной терапии в Объединенном институте ядерных исследований.

Большое место в программе визита депутат отвела  знакомству с инновационными предприятиями города и компаний-резидентов ОЭЗ «Дубна», ведущих свою деятельность в сфере  био- и медицинских технологий. И первым в этом списке стал научно-производственный комплекс «Альфа». Здесь Наталье Саниной продемонстрировали аппараты и фильтры для проведения процедур мембранного плазмафереза, а также рассказали   о проекте «Бета», который   реализует российская холдинговая компания «Трекпор Технолоджи» (как резидент ОЭЗ зарегистрирована ее дочерняя компания «НАНО КАСКАД»), о промышленном циклотроне DC-110 –  установке для каскадной фильтрации крови.

Подробно о деятельности резидентов  биомедицинского кластера ОЭЗ «Дубна» депутат узнала на выставке инновационных проектов  в Конгресс-центре. Здесь специалисты компании  «Эйлитон» рассказали о запущенном в 2016 году на проспекте Науки новом предприятии, где  уже  к концу текущего года резидент намерен довести объем выпускаемой продукции до миллиарда рублей, а также планирует начать серийное производство более 10 новых медицинских изделий и строительство еще одного корпуса. Наталью Санину заинтересовала не только   сама продукция – инновационные пробирки и анализаторы для клинико-диагностических лабораторий, но  и широкие возможности оснащения ими учреждений здравоохранения, а также  дальнейшее сопровождение в течение всего жизненного цикла инновационных изделий.

– Как медик я понимаю, что  новые технологии как можно скорее должны внедряться в практику, представленные на выставке  глюкометры, приборы для физиотерапии,  определения гемостаза, кардиофлешка и множество других изделий  – максимально быстро попадать в те учреждения здравоохранения, которые в них нуждаются, и буду этому способствовать, – подвела итог своего посещения ОЭЗ Наталья Санина. –  Меня поразило многообразие направлений, которые развивает особая экономическая зона.  А еще концентрация в одном месте всех необходимых для развития территории факторов. Есть желающие работать высококвалифицированные специалисты, созданы все условия для реализации их проектов, а как результат уже есть образцы и готовая инновационная продукция.  Российские производители должны иметь такие возможности, их надо максимально поддерживать. Такую задачу ставит и наш президент. Сегодня просто необходимо вывести отечественное здравоохранение  на новый высокотехнологичный уровень,  технологически перевооружить производственные мощности предприятий. Это в полной мере демонстрирует особая экономическая зона с ее сильным биомедицинским кластером.

Светлана ЖУКОВА

 
 

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