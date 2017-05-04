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Не прервется связь поколений Печать
04.05.2017 09:48

Мы – дети огневых-сороковых,

Подранки все мы с перебитым детством.

Не дней, а лет длиннющих, роковых

Досталось вдоволь каждому в наследство. 

В этом году  исполнилось 25 лет Международному союзу бывших несовершеннолетних узников фашизма. Из  1 миллиона 200 тысяч человек осталось в живых 300 тысяч, в Российском союзе – 130 тысяч, в Московском областном – 9 630 человек, а в Дубне из 78 осталось 37  узников. Самым младшим из них уже за 70 лет.

И, несмотря на это, в памятный день 11 апреля, провозглашенный по решению  ООН  Международным днем освобождения узников, на Поклонной горе в Москве многолюдно. Здесь много молодежи, школьников с флагами, плакатами, призывающими сказать «Нет!» фашизму. Значит, не прервется связь поколений, не будет забвения горестному, трагическому и героическому прошлому нашей страны.

Дубненская общественная организация во главе с И.С. Юдиным не изменяет традиции – ежегодно вместе с учащимися школ города приезжает в этот день на Поклонную гору. В этот раз это были девятиклассники школы № 11, и для них это был урок мужества. Предварительно ребята получили от Ивана Степановича информацию об интернациональном восстании и самоосвобождении узников лагеря смерти Бухенвальда 11 апреля 1945 года. А во время экскурсии по залам Центрального музея Великой Отечественной войны обозрели панорамы Великих битв, в зале Славы – имена 12 тысяч Героев Советского Союза, а в центре зала под золотой звездой меч России как предостережение  всем ее врагам. В Зале памяти и скорби возложили цветы к скульптуре «Скорбящая мать».

На митинге прозвучал «Бухенвальдский набат» в непревзойденном исполнении Муслима Магомаева, были озвучены приветствия губернатора Московской области А. Воробьева и мэра Москвы С. Собянина. В выступлениях председателя Международного союза БНУФ члена-корреспондента РАН  Н.А. Махутова и стоявшего у истоков создания организации, приложившего к этому немало усилий и воли писателя, председателя Советского детского  фонда имени В.И. Ленина Альберта Лиханова подчеркивалось,  что  волею  судьбы  выжившие (только каждый из десяти малолетних страдальцев)  свято чтят память о жертвах геноцида. За колючей проволокой люди прошли через ад голодной смерти, моральное и  физическое унижение. Будем хранить память о пережитом, своем поруганном детстве  и помнить о тех, кто погиб, не выдержав страданий. Поэтому так важно дать современную оценку событиям  Второй  мировой войны, фактам проявления нацизма, экстремизма, терроризма, проявляющимся в наши дни, не допускать пропаганды этих идей среди молодежи.

Было подчеркнуто, что ставится вопрос о подготовке отдельного закона «О жертвах фашизма», в котором бы указывались льготы и привилегии узникам, которые предусматривались в Указе №1235 от 1992 г., но так и остались невыполненными.

Собравшихся  приветствовала гость из Германии, председатель Общества помощи ветеранам войны в России доктор Ханелорек, сама потерявшая отца в годы войны. Настоятель храма Георгия Победоносца совершил молебен «Вечная память» за упокоение душ убиенных на войне, замученных в концлагерях, сожженных заживо в деревнях. Минута скорбного молчания, и к подножию монумента «Трагедия народов» легли венки и красные гвоздики, зажглись свечи. Память о них жива.

Встреча продолжилась в конференц-зале. Кадры кинохроники из архива Центрального музея ВОВ  сопровождали речь председателя Международного союза БНУФ Н.А. Махутова. На них сравнительные цифры огромных людских потерь стран-участниц войны с обеих сторон и основных видов вооружений, показана динамика роста мощи Красной армии.

Заведующий кафедрой истории МГПУ, руководитель научного отдела Российского военно-исторического обществаЮ.А. Никифоров, излагая тему «Нацизм: истоки и опасность», подчеркнул приоритет в государственной политике патриотического воспитания граждан, необходимость изучения истории, разработки новых образовательных программ и учебников, недопустимость изменения и переписывания исторических фактов. Председатель Московской областной организации узников И.П. Харламова поведала присутствующим о деятельности Российского благотворительного фонда «Память поколений», председателем которого является первая женщина-космонавт В. Терешкова. Девиз фонда: «Помнить – значит делать», а символ – красная гвоздика. Это и память,  и пролитая кровь за Отечество. Фонд оказывает помощь ветеранам в необходимой медицинской технике. В Дубне такую помощь получили 10 узников. Это 3 инвалидные коляски, слуховой аппарат, тонометры, регулируемые костыли, памперсы.

А неделю спустя  делегация ветеранов вместе с учащимися 4-го класса школы №11 возложили цветы к Памятному знаку малолетним узникам фашизма на Большеволжском  мемориале. Был проведен  митинг, где от администрации к  присутствующим обратилась  И.Н. Кириллова, прозвучали стихи о детях войны. К нам присоединились и молодые мамы с малышами. Это было трогательно и торжественно.

Затем в городском Доме ветеранов состоялась встреча бывших малолетних узников фашизма и ветеранов ОИЯИ, правда, не все смогли принять в ней участие по состоянию здоровья. Звучит «Бухенвальдский набат»: «Люди мира,  на минуту встаньте!..»  От этих слов – ком в горле.

Тепло поздравил собравшихся председатель городского Совета ветеранов  Вячеслав Борисович Трофимов. Насыщенную программу, включавшую исполнение  патриотических песен, представил вокальный коллектив «Сударушка» под руководством Сергея Кучеренко: «Россия-Русь моя», «Растет в Волгограде березка» (солистка Валентина Кашатова, заслуженно получившая горячие аплодисменты), «Хлеб – всему голова», «Катюша» и др. Прозвучали веселые, озорные  и  с переплясом  народные песни. Зал подпевал. Прекрасные костюмы, сильные, красивые голоса, особая   харизма  никого не  оставили  равнодушным.

От всей души благодарим всех, кто был с нами в значимые для нас дни, кто оказал поддержку и помощь в организации всех мероприятий: В.Б. Трофимова (Дом ветеранов), директора ОИЯИ академика В.А. Матвеева, генерального директора  ГосМКБ «Радуга» В.Н. Трусова, предпринимателей В.В. Прохорова («Турагентство»), А.И. Яковлева («Зеленые технологии»), Е.А. Гребенюка, В.Н. Комолова, С.Г. Холодняка.

Екатерина Яцева

 
 

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