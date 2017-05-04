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Весенний призыв Печать
04.05.2017 09:45

Весенний призыв-2017 в наукограде  проходит в новых условиях. О том, что изменилось для дубненских призывников после оптимизации ведомства, рассказал военный комиссар Дубны, Талдома, Талдомского района, Дмитрова и Дмитровского района Михаил Фотин. 

– В Дубне теперь нет военкомата. Однако  призыв начался. Что происходит сейчас в стенах уже бывшего военного комиссариата наукограда?

– Решением главы города Дубна призывная и медицинская комиссия работают в стенах здания бывшего военного комиссариата,  поэтому молодые люди, которые сейчас подлежат призыву и постановке на учет, прибывают по прежнему адресу:  улица Тверская, дом 27 «А». Там они проходят медицинскую комиссию, а те, которые подлежат отправке, – призывную комиссию. В территориальном отношении для жителей Дубны ничего не поменялось.

После проведенной оптимизации вы курируете огромный район. С какими трудностями приходится сталкиваться?

Легче всего было организовать работу именно в Дубне,  поскольку здесь есть и здание, и люди остались, изъявили желание продолжать работать. Руководство города откликается  на все наши предложения и просьбы. Организация работы призывной и медицинской комиссий была организована качественно. Есть хорошая основа для работы. В других городах сложнее.

– Вы пояснили, что  медицинская и призывная комиссии работают на месте. А для тех, кто стоит  на  учете, нужно ездить в Дмитров?

– Никому в Дмитров ездить не придется, исключая меня. У меня есть приемные дни,  и я буду перемещаться  из одного города в  другой  каждый день. Что касается Дубны, то в здании бывшего военного комиссариата работает сотрудница, которая  числится в пенсионном отделении. Её кабинет, на дверях которого указан график работы, находится на втором этаже (в определенные  дни она работает в Талдоме). Люди, которым нужны  какие-либо документы – справки, выписки из архивов, обращаются  именно к ней. Нужно  оставить заявление,  и в течение недели-двух нужный документ привезут из Дмитрова.

– Призыв начался. Стало больше желающих служить или больше тех, кто уклоняется от службы в армии?

– Уклонистов  гораздо меньше, чем было 2-3 года назад. Перечислю позитивные моменты:  срок службы уменьшился и составляет один  год, условия службы улучшились. Те, кто призван из Дубны, служат  в основном  в Московской области и в городах и  районах, граничащих с ней. Родители могут навестить сына и вернуться домой  в течение одного дня. Еще одно положительное изменение в информационном обеспечении  – везде есть стенды с номерами телефонов, по которым можно звонить, высказывать просьбы и пожелания.   Причем  доступны как номера телефонов командиров, так и тех, кто работает в надзорных органах –  в военной прокуратуре и ее следственном отделе.

Кроме того, большое влияние оказало введение справок, которые выдаются уклонистам вместо военных билетов. Такое правило действует с  2014 года:  молодые люди, которым на момент наступления января 2014 года исполнилось 27 лет, получают справку установленного образца. У  владельца такого документа практически нет шансов быть трудоустроенным на государственную службу.  Да  и  многие  негосударственные  организации не берут тех, кто не служил в армии.

– Сколько дубненцев планируется призвать на этот раз? Где они будут служить?

– Гарантированная поставка призывного ресурса весной 2017 года от Дубны составляет 35 человек. В основном молодежь из  наукограда  идет в сухопутные войска – около 80 процентов. Несколько человек отправятся в части центрального подчинение – на базы и склады Министерства обороны, несколько –  в Национальную гвардию. Служить будут поблизости от дома.

Ольга Григорьева

 
 

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