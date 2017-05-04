Весенний призыв-2017 в наукограде проходит в новых условиях. О том, что изменилось для дубненских призывников после оптимизации ведомства, рассказал военный комиссар Дубны, Талдома, Талдомского района, Дмитрова и Дмитровского района Михаил Фотин. – В Дубне теперь нет военкомата. Однако призыв начался. Что происходит сейчас в стенах уже бывшего военного комиссариата наукограда? – Решением главы города Дубна призывная и медицинская комиссия работают в стенах здания бывшего военного комиссариата, поэтому молодые люди, которые сейчас подлежат призыву и постановке на учет, прибывают по прежнему адресу: улица Тверская, дом 27 «А». Там они проходят медицинскую комиссию, а те, которые подлежат отправке, – призывную комиссию. В территориальном отношении для жителей Дубны ничего не поменялось. – После проведенной оптимизации вы курируете огромный район. С какими трудностями приходится сталкиваться? – Легче всего было организовать работу именно в Дубне, поскольку здесь есть и здание, и люди остались, изъявили желание продолжать работать. Руководство города откликается на все наши предложения и просьбы. Организация работы призывной и медицинской комиссий была организована качественно. Есть хорошая основа для работы. В других городах сложнее. – Вы пояснили, что медицинская и призывная комиссии работают на месте. А для тех, кто стоит на учете, нужно ездить в Дмитров? – Никому в Дмитров ездить не придется, исключая меня. У меня есть приемные дни, и я буду перемещаться из одного города в другой каждый день. Что касается Дубны, то в здании бывшего военного комиссариата работает сотрудница, которая числится в пенсионном отделении. Её кабинет, на дверях которого указан график работы, находится на втором этаже (в определенные дни она работает в Талдоме). Люди, которым нужны какие-либо документы – справки, выписки из архивов, обращаются именно к ней. Нужно оставить заявление, и в течение недели-двух нужный документ привезут из Дмитрова. – Призыв начался. Стало больше желающих служить или больше тех, кто уклоняется от службы в армии? – Уклонистов гораздо меньше, чем было 2-3 года назад. Перечислю позитивные моменты: срок службы уменьшился и составляет один год, условия службы улучшились. Те, кто призван из Дубны, служат в основном в Московской области и в городах и районах, граничащих с ней. Родители могут навестить сына и вернуться домой в течение одного дня. Еще одно положительное изменение в информационном обеспечении – везде есть стенды с номерами телефонов, по которым можно звонить, высказывать просьбы и пожелания. Причем доступны как номера телефонов командиров, так и тех, кто работает в надзорных органах – в военной прокуратуре и ее следственном отделе. Кроме того, большое влияние оказало введение справок, которые выдаются уклонистам вместо военных билетов. Такое правило действует с 2014 года: молодые люди, которым на момент наступления января 2014 года исполнилось 27 лет, получают справку установленного образца. У владельца такого документа практически нет шансов быть трудоустроенным на государственную службу. Да и многие негосударственные организации не берут тех, кто не служил в армии. – Сколько дубненцев планируется призвать на этот раз? Где они будут служить? – Гарантированная поставка призывного ресурса весной 2017 года от Дубны составляет 35 человек. В основном молодежь из наукограда идет в сухопутные войска – около 80 процентов. Несколько человек отправятся в части центрального подчинение – на базы и склады Министерства обороны, несколько – в Национальную гвардию. Служить будут поблизости от дома. Ольга Григорьева