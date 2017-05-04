Приближается очередная годовщина Великой Победы. К этой дате готовятся все – ветераны войны, труженики тыла, дети, внуки и правнуки тех, кто навечно остался на полях сражений. Память о них, о величии победы над мощным врагом – немецко-фашистскими захватчиками и их сателлитами – необходимо хранить. Огромное впечатление на народы, можно сказать, всей планеты произвело движение «Бессмертный полк». Не только в России, но и в других странах люди вспоминают подвиги героев войны, возводят памятники, открывают мемориальные доски, облагораживают мемориальные комплексы. К сожалению, есть и ярые ненавистники, которые пытаются стереть историю Победы: оскверняют памятники, рушат надгробные плиты, требуют убрать с территории их населённых пунктов памятники освободителям… Особо отличаются этими действиями в Эстонии, Латвии, Литве, Польше, на Украине. Причем, что поражает, в Германии о подобных деяниях примеры отсутствуют! В нашем городе имеются примеры бережного отношения к сохранению памяти о тех, кто был отмечен Родиной присвоением высоких званий за совершенные подвиги. Открыты мемориальные доски в честь Героя Советского Союза полковника В.И. Кравченко (средняя школа №4), Героя Советского Союза В.Н. Толстова и кавалера трех орденов Славы А.Ф. Кукушкина (административное здание ОАО «Дубненский машиностроительный завод им. Н.П. Березняка». Возвратившись с войны домой, они много лет трудились на предприятиях и в учреждениях Дубны. Много лет после войны трудился простым работником Базы ОРСа Герой Советского Союза Иван Михайлович Травкин. Не стремился быть начальником, не требовал для себя каких-то привилегий. Просто жил и добросовестно работал. Но память о нём, к сожалению, в городе незаметна. Разве это справедливо? Напомню читателям его биографию и боевой путь. Травкин Иван Михайлович – помощник командира взвода 938-го стрелкового полка 306-й стрелковой дивизии 43-й армии 1-го Прибалтийского фронта, старший сержант. Родился 5 сентября 1922 года в деревне Поповка Максатихинского района Тверской области. Окончил сельскую школу. Работал бригадиром в колхозе. Сразу после начала Великой Отечественной войны в июле 1941 года был призван в Красную армию и направлен на курсы артиллеристов. После обучения прибыл на фронт в 619-й артиллерийский полк. В 1942 году участвовал в наступательных боях на территории Калининской области, в том числе в освобождении города Нелидово и в ожесточённых кровопролитных боях у города Белый. В составе своего взвода в течение 20 суток оборонялся в деревне Пушкари. В последние 2-3 суток, когда от взвода осталось всего три человека, пришлось отбиваться гранатами. Все попытки врага выбить отважных бойцов закончились неудачей. Поле этого боя Ивану Травкину было присвоено звание сержанта, его назначили помощником командира взвода. Затем героя направили в 259-й стрелковый полк 306-й стрелковой дивизии 43-й армии, который занимал оборону в Витебской области. Неоднократно ходил в разведку, участвовал в захвате нескольких «языков». Был ранен, но быстро вернулся в строй. В ходе Белорусской наступательной операции в июне 1944 года 43-я армия 1-го Белорусского фронта прорвала оборону противника, участвовала в освобождении города Витебска и вышла к Западной Двине. Иван Травкин вызвался переплыть реку и выполнить задание по выявлению огневых точек противника. Он набил плащ-палатку сеном и переплыл реку. Заметив его, противник открыл огонь. Наша артиллерия ответила огнем по выявленным огневым укреплениям. Выбравшись на занятый противником другой берег реки, Травкин вступил в бой сначала своим, а затем трофейным оружием. Своими действиями он дал возможность переправиться ещё шестерым бойцам вместе со станковым пулеметом. Бойцы вместе с Травкиным заняли оборону и отбили три контратаки противника. На занятый ими крохотный плацдарм стали переправляться подразделения полка. В результате непрекращающегося боя через Западную Двину переправился весь полк, что дало возможность стремительно продвинуться дальше. За мужество и воинскую доблесть, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года старшему сержанту Ивану Михайловичу Травкину присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 5249). В 1944 году Травкин получил два тяжелых ранения и контузию. По состоянию здоровья был демобилизован из рядов Красной армии. После демобилизации Иван Михайлович жил и работал в Максатихинском районе, был мастером лесосплава. Затем переехал в наш город, где много лет трудился на Базе ОРСа. Тяжелые ранения давали о себе знать, что сказалось на здоровье. 5 апреля 1974 года Иван Михайлович Травкин скончался, он похоронен в Дубне. Дом, в котором проживал Иван Михайлович, не сохранился. База ОРСа больше не существует. Но я хочу обратиться к руководству Объединенного института ядерных исследований и Администрации города – Иван Михайлович Травкин достоин того, чтобы было принято решение об открытии в его честь мемориальной доски. И даже если не найдется для нее места на определённом здании, ее можно разместить в средней школе №8, подшефной ОИЯИ. Память нужна не мёртвым, она нужна живым… Анатолий ДУДНИК