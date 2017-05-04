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Мальчишки поют о войне Печать
04.05.2017 09:22

«В землянке», «Лизавета», «Вася-Василек», «Катюша» ... песни, которые давно уже стали символами. В этих мелодиях – жизнь нашей страны, в них трагедия нашего народа, тяготы, выпавшие на долю каждой семьи. И День Победы – общий великий праздник, объединивший всех одной общей радостью. 

Накануне 9 Мая эти военные, а также послевоенные песни, любимые и знакомые каждому из нас, прозвучали в исполнении мальчиков и юношей Хоровой школы мальчиков и юношей «Дубна»  (педагог по вокалу – заслуженный работник культуры Московской области Валентина Николаевна Карсакова, концертмейстеры: Л.В. Говорова, В.Д. Решетникова).

Концерт, состоявшийся в читальном зале муниципальной библиотеки левобережья, собрал большое количество слушателей. С каждой исполняемой песней зрители всё глубже проникались ярким звучанием мальчишеских голосов, мелодичностью исполняемых произведений, всё более погружаясь в атмосферу военных и послевоенных лет.

У юных хористов была непростая задача – исполнить песни о войне так, чтобы стало понятно, как и почему эти мелодии поднимали бойцов в атаку, согревали сердца, помогали выстоять, выжить и дождаться своих близких. И, надо сказать, они с этой задачей справились. Зал слушал, затаив дыхание. Песни войны и о войне, как своеобразная летопись тех грозных лет, еще раз напомнили каждому о том, какой ценой досталась нашей стране победа.

Это был не просто концерт, а своего рода музыкально-поэтическая композиция. Звучали не только песни, но и проникновенные стихи, которые читала Валентина Николаевна – эти стихотворные строки предваряли каждую звучавшую песню и настраивали на определенный эмоциональный лад.

В вокальном классе В.Н. Карсаковой  учатся разные по своим способностям ребята,  и к каждому их них она умеет найти подход. Она старается помочь детям раскрыть творческие возможности путем приобщения их к жемчужинам русского духовного, классического, народного и современного искусства.

– У вас есть свой метод обучения детей? – спрашиваю я Валентину Николаевну.

– Конечно, есть. Во-первых, каждому подбирается своя песня, которая подходит именно ему - по внутреннему складу, возрасту, интеллекту. Надо постараться сделать так, чтобы ребенок понимал то, что он делает. Я с детьми разговариваю, рисую картинки, объясняю. Только в этом случае они будут развиваться дальше.

И второе – надо любить ребят. Без любви вообще ничего не бывает. Без любви моей к ним, а  их - ко мне. Она дает мне силы, дает возможность двигаться вперед.

Хоровая школа мальчиков и юношей Дубны – единственная в Московской области муниципальная хоровая школа, где не только поют, но и изучают нотную грамоту, историю музыки, учатся играть на музыкальных инструментах, занимаются вокалом.

На основе многолетнего опыта работы в школе сложилась уникальная система музыкального образования, результаты которой подтверждаются многочисленными достижениями. В репертуаре концертного хора школы русская духовная музыка, произведения русских и зарубежных классиков и современных композиторов, русские народные песни.

– Как подбиралась программа этого концерта? – задаю вопрос Валентине  Николаевне  Карсаковой

– Чем дальше уходит от нас Великая Отечественная война, тем менее остро воспринимаются события тех страшных лет. Но память об этом времени не стирается, она будет жить всегда. И мы должны передавать эту память детям. Передавать разными способами, в том числе и через военные песни. Дети хорошо их чувствуют. Они написаны так, что человек не может их не понять. Все доступно и просто – в словах, в музыке, в ритме, в мелодических оборотах.

Вот поэтому я с особой тщательностью подошла к выбору песен, постаралась включить в программу произведения, близкие по духу детям – «Женька», «У деревни Крюково», «На сопках Маньчжурии», «В землянке», «Катюша». Так и родился музыкально-поэтический концерт «Память сердца».

По его окончании зрители тепло благодарили ребят и их педагога. Многочисленные букеты цветов, теплые, искренние слова в адрес солистов и Валентины Карсаковой, восторженные возгласы зрителей из зала – все говорило о том, что концерт, пролетевший на одном дыхании, доставил всем присутствующим огромное удовольствие.

И еще одна победа Валентины Николаевны Карсаковой. По итогам 10-го Международного конкурса академического пения «Серебряный голос» она стала грантообладателем Академии культурных и образовательных инноваций. Конкурс проходил в столице и был посвящен 870-летию Москвы.

Татьяна БЕЛОВА

 
 

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