В последнее время можно услышать мнение, что сегодня, в период высоких технологий, библиотека отживает свой век и ее с успехом может заменить интернет. Но это не так – библиотека жива и будет жить, она способна сохранить своих читателей. Доказательство тому – акция «Библионочь». Проведённая в России впервые в 2012 году, она сразу же нашла своих сторонников и привлекла в библиотеку молодёжь. Дубненская муниципальная библиотека левобережья не стала исключением – вечером 22 апреля она открыла свои двери для всех – детей и взрослых, младших школьников и старшеклассников, совсем маленьких ребятишек и их родителей. Они стали полноправными участниками интересных и увлекательных событий, которые происходили в библиотеке во время проведения Всероссийского проекта «Библиосумерки-2017» – «Книга. Природа. Фантазия», посвящённого Году экологии в России. Многие посетители и представить не могли, что здесь можно так увлекательно провести время – каждому нашлось занятие по душе. «Сады-антропогенные экосистемы» – так назвали своё выступление гости библиотеки, учащиеся Аграрно-технологического техникума «Дубна». Композиция была подготовлена под руководством преподавателя биологии Г.В. Кутилкиной. Речь шла о декоративной, образовательной, исторической функции садов, их значении для озеленения и украшения городов, роли в преемственности поколений. Увлечь зрителя помогли видеопрезентация, интересные материалы из фонда техникума и, конечно же, знакомство с поэмой «Сады» французского автора Ж. Делиля. Эта поэма считается гимном садово-паркового искусства, которое в галантном XVIII веке стало занимать одно из ведущих мест в художественной культуре Европы. Здесь же, в детском отделе библиотеки, прошел интересный конкурс чтецов «Я живу с природой в рифму». Тема конкурса «Природа в творчестве поэтов». Участникам – детям и взрослым – можно было заранее подготовить выступление или воспользоваться предоставленными библиотекой книгами. Конкурсанты читали стихотворения Маршака, Бунина, Лермонтова, Есенина, Ваншенкина, Дементьева. Аплодисменты зрителей, грамоты стали заслуженной наградой чтецам. Программу продолжил литературный вечер «Чтоб красота жила, не увядая…» В исполнении участников творческой студии «Мастера красноречия» ДК «Октябрь» (рук. Е.В. Фирсова) прозвучали сонеты Шекспира, воспевающие чистоту и красоту любви. Шекспир – одно из тех чудес света, которым люди не перестают удивляться вот уже несколько столетий. Для тех, кто встретился с ним впервые, путешествие по страницам гениальных шекспировских произведений стало первым шагом в мир его поэтических образов. А тем, кто знает Шекспира, конечно же, была радостной ещё одна встреча с его творчеством. Каждый посетитель, пришедший в этот поздний вечер в библиотеку, ожидал чего-то необычного и нового. Одни интересно провели время, другие обрели знания, открыли для себя что-то новое. В глазах у всех гостей был неподдельный интерес ко всему происходящему. Тёплая, доброжелательная, дружеская, творческая обстановка библиотеки сыграла свою роль. Читальный зал. И здесь – новый сюрприз: нет привычных, стоящих в ряд столов и стульев. Несколько групп ребят что-то увлеченно мастерят. Профессиональные педагоги Центра детского творчества «Дружба» проводят здесь мастер-классы. Так чем же занимаются ребята? Юлия Сергеева, основательница проекта, объединяющего рукодельниц города. Попутно ведет и другой социальный проект, в рамках которого участники продвигают сувенирную продукцию. В рамках «Библиосумерек» проходит мастер-класс под названием «Собери себе браслет» – из разноцветных бусин юные модницы делают украшения. Одна группа готовит свечи из чистого воска, другая лепит фигурки из пластилина, третья занимается выжиганием по дереву, а несколько девочек с увлечением мастерят кукол из подручного материала, кстати, без единой иголки. Ну, а самый вкусный мастер-класс – по изготовлению сувенирных пряников из карамели с добавлением сливочного масла, меда, яичных желтков и пряностей. В одном из залов библиотеки посетителей собрала занимательно-познавательная беседа «Жизнь в стиле Эко». Сотрудники библиотеки рассказали все о пищевых добавках – запрещенных, вредных и не очень, продуктах быстрого питания, о здоровом образе жизни. Здесь же с помощью представленных книг о здоровом питании было предложено составить полезное для здоровья меню. Состоялись тренинги и развивающие игры. На выставке «Эковзгляд на минералы» гостей познакомили с необычными минералами, встречающимися на территории нашей страны и за ее пределами. А экспозиция «Настоящие насекомые и их знакомые» представила посетителям энтомологическую коллекцию. Она позволила наглядно ознакомиться с представителями типа членистоногих, которые приспособились ко всем средам обитания – от морских глубин до высокогорий. Коллекционные экземпляры, расположенные на стендах под стеклом, можно было рассмотреть в мельчайших деталях. Участникам викторин «Чудо-дерево», «Флора и фауна» в игровой форме предлагалось проверить знание растительного и животного мира – нужно было продолжить пословицу, угадать, какому животному или птице принадлежит тот или иной голос. «Эти забавные животные» – на фотовыставке с таким названием отображена «тайная жизнь» домашних и диких животных. Кстати, фотографии своих питомцев для этой выставки задолго до «Библиосумерек» принесли в библиотеку ее читатели. Организаторы библиоквеста «В гостях у Робинзона» постарались продумать увлекательный маршрут. Это была игра для думающих и неравнодушных людей. Ее участники решали непростые задачи, отвечали на вопросы, узнали много нового и интересного. Задания были самые разнообразные: собрать лесную аптечку для выживания, назвать нужный континент, разгадать кроссворды и шарады, найти книгу по фрагменту. Главная цель квеста – научить детей любить и ценить всё живое. Всех участников ждал сладкий стол. «Библиосумерки» закончились. Время пролетело незаметно. Расходились уставшие, но довольные, полные впечатлений и положительных эмоций. Подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что работа библиотеки в новом, нестандартном формате интересна и востребована читателями. А это значит, что каким бы стремительным ни было наше время, ничто не может заменить печатную книгу, не может заменить библиотеку. Надо лишь искать новые формы ее работы, соответствующие нынешнему времени. Татьяна Белова