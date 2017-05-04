Сегодня им негде тренироваться, бессмысленно участвовать в соревнованиях, нет уже побед и рекордов. После того, как был демонтирован городской скейт-парк, дубненский экстремальный спорт утратил былые позиции чемпионов области и России. Чтобы возродить былую славу, энтузиасты – члены «Федерации экстремального спорта Дубны» – отчаянно ищут выход из ситуации.

С тоской смотрит на обломки старого скейт-парка Никита Гаранжа. Когда-то он занимал призовые места на областных турнирах по BMX. Сейчас соревнования часто приходится пропускать, и возможные победы «уплывают из рук». Тренироваться на велосипеде в родном городе негде, поэтому спортсмен выступает хуже, чем мог бы.

«Зимой мне вообще не удаётся потренироваться на велосипеде, я только в хоккей играю, чтобы не потерять форму, – рассказывает Никита. – В других городах есть крытые площадки, где спортсмены поднимают свой уровень, виден прогресс, а мне – негде».

На площадке городского скейт-парка выросло несколько поколений дубненцев. Здесь катались на скейтбордах, роликах, BMX-ах. В течение почти 15-ти лет был аншлаг. Дубненские спортсмены проводили здесь соревнования, показательные выступления, тренировались.

«Лично для меня наш старый скейт-парк позволил дополнительно потренироваться, что привело к победе на чемпионате России, – говорит Игорь Шилин. – Я в нем осваивал навыки управления велосипедом и стал четырехкратным чемпионом России по горному велику».

Городской скейт-парк был демонтирован, поскольку подошел к концу срок эксплуатации: кататься стало опасно. Взамен него энтузиасты дубненского спорта хотят построить новый. Уже присмотрели для него место. «В качестве площадки для скейт-парка в администрации города нам рекомендовали территорию в пределах городской набережной в районе гостиницы «Гриль», рядом с Аллеей памяти, – говорит руководитель Федерации экстремального спорта Дубны Дмитрий Кокорев. – Если найдем другие необходимые ресурсы, она будет предоставлена нам для этой цели».

Пока остальных ресурсов нет, дубненские роллеры и BMX-ры чувствуют себя беспризорниками. Катаются на неприспособленных для этого перилах, лестницах, в общественных местах, рискуют получить травмы. И мечтают о новом скейт-парке, проект которого разработали самостоятельно.

«Новый проект предусматривает большой парк с бетонными сооружениями, – поясняет Дмитрий. – Проект включает в себя архитектурное решение по строительству бетонного парка площадью тысяча квадратных метров, в нём будут различные бетонные формы, которые частично имитируют городскую архитектуру».

Такой скейт-парк стоит 17 миллионов. Цена адекватная. Парк планируется в бетонном исполнении, на многие годы. В городской администрации такой проект тоже нашел поддержку, но лишь как план на будущее, осуществить который можно только через областную программу «Парки Подмосковья». «Мы попробуем проект по строительству скейт-парка включить во второй этап этой программы, – планирует начальник управления по физкультуре и спорту администрации Дубны Геннадий Минаев. – Она стартует в 2018 году».

В качестве оперативного решения проблемы у спортсменов есть программа-минимум. Сейчас инициативная группа «Федерация экстремального спорта Дубны» прорабатывает вариант установки в городе элементов скейт-парка, которые остались после международных соревнований. Они проходили под Дмитровом в прошлом году. Уже есть договоренность о безвозмездной передаче оборудования дубненцам.

Ольга ГРИГОРЬЕВА