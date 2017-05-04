Стартовал процесс приёма заявок на соискание премии «Наше Подмосковье-2017». Продлится он до 24 июня включительно, но лучше не дотягивать до последнего дня и подумать о своём участии прямо сейчас.

Новшества премии-2017

Номинаций в премии губернатора «Наше Подмосковье-2017» теперь нет. На смену им пришли шесть категорий:

•«Активное Подмосковье» – организация работы с молодежью, вовлечение граждан в деятельность по развитию досуга, массового и дворового спорта, проведение мероприятий, акций по развитию физической культуры и спорта.

• «Вектор развития»: развитие деятельности в области образования, науки, медицины, внедрение инноваций, разработка авторской проектной деятельности, информационные технологии, социальное предпринимательство.

• «Гражданская инициатива»: работа по патриотическому воспитанию, организация народных добровольных дружин, казачьих сообществ, контроль организации ЖКХ, общественный контроль, СМИ, создание и развитие медиа и интернет-проектов.

• «Доброе сердце»: развитие волонтерской деятельности, работа с людьми с ограниченными возможностями, социализация, поддержка и защита материнства и детства, благотворительность, организация доступной среды.

• «Зеленый регион»: охрана окружающей среды, благоустройство придомовых территорий, защита бездомных животных, создание приютов, фермерство, импортозамещение, обустройство и развитие зон отдыха, борьба с незаконными свалками.

• «Культпросвет»: творческое самовыражение, развитие межнационального сотрудничества, религиозное просвещение граждан, туризм, развитие краеведения, частного музейного и библиотечного дела, издательство книг, сохранение объектов культурного наследия.

Премии Губернатора Московской области присуждаются за уже реализованные или реализуемые в настоящий момент социально значимые проекты, направленные на развитие Московской области.

Цель премии – поддержка и поощрение социальной активности и проявления гражданской позиции жителей Подмосковья.

Особенности 2017 года

В 2017 году проекты подаются в категории, в зависимости от количества участников, вовлеченных в реализацию проекта. Это сделано для того, чтобы проекты соревновались в своих «весовых категориях».

•Каждый соискатель сможет заявить только 1 проект.

•Инициативная группа проекта – это один из критериев масштабности проекта и вовлеченности в него жителей.

•Презентация проектов стала обязательной – в течение 2 месяцев будут проходить презентации, где соискатели премии смогут лично рассказать о достижениях своего проекта.

•Каждый член инициативной группы должен зарегистрироваться на сайте и присоединиться к проекту.

Условия участия

•Быть совершеннолетним гражданином РФ, имеющим постоянную или временную регистрацию на территории Московской области.

•Реализовывать социально значимый проект (или иметь уже успешно реализованный) на территории Московской области.

•Подать проект на сайте, пригласить в него вашу инициативную группу, презентовать проект Совету.

По всем возникающим вопросам обращайтесь к координатору Премии губернатора Московской области А.Ю. Воробьева в городе Дубне: Михаилу Богомолову. Тел. 8496-218-05-05*418.