– Возвращаются ли правлением СНТ бывшему члену товарищества уплаченные им взносы (вступительный, членский и целевые) после продажи своего земельного участка? – Выбывший из членов СНТ садовод вправе истребовать с товарищества сумму внесенных целевых взносов с учетом своей доли в стоимости общей собственности садоводов за вычетом износа созданного или приобретенного имущества. Порядок возмещения вышедшему из членов СНТ садоводу его затрат, понесенных в целях создания имущества общего пользования, должен быть прописан в Уставе СНТ (п. 4 ст. 16 Федерального закона от 15.04.1998 № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан»). Возврат членских и вступительных взносов законодательством не предусмотрен. – В СНТ имеются заброшенные земли, которые не обрабатываются более 10 лет. Регулярно в СНТ обращаются граждане, желающие приобрести в собственность указанные земельные участки. В СНТ информация о владельцах заброшенных земельных участков отсутствует. Можно ли передать брошенные земельные участки в собственность другим людям? – Даже если земельный участок продолжительное время не обрабатывается, у него может быть собственник. Для начала необходимо попытаться его установить. Обратитесь в Росреестр с запросом о последних имеющихся в Едином госреестре прав на недвижимое имущество сведениях о собственниках земельного участка. Если таких сведений нет, обратитесь в местную администрацию, где может быть информация о том, кому принадлежит земельный участок. В случае если собственника земельного участка или его наследников найти не удается, следует обратиться в органы местного самоуправления с целью признания заброшенного земельного участка бесхозяйным. Бесхозяйной считается вещь, которая не имеет собственника или собственник которой неизвестен, либо вещь, от права собственности на которую собственник отказался. Для начала орган местного самоуправления подает заявление о постановке бесхозяйной земли на кадастровый учет. Если в течение года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет никто не заявит о своих правах на нее, орган, уполномоченный управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на этот земельный участок. Если суд признает земельный участок бесхозяйным и признает его муниципальной собственностью, то в последующем он может быть передан в собственность иного лица, но не раньше (статья 225 Гражданского кодекса РФ). – Должен ли собственник земельного участка ставить в известность правление СНТ при продаже своего участка или при совершении какой-либо иной сделки? – Законодательством не установлена обязанность собственника земельного участка извещать правление СНТ при продаже своего участка или при совершении какой-либо иной сделки. Однако во избежание претензий по неоплаченным взносам лучше о планируемой продаже участка известить правление и взять справку о том, что долги по взносам отсутствуют. Однако это является лишь правом члена товарищества, но не его обязанностью. – Я потеряла полис ОМС. Как получить новый полис или можно восстановить утерянный? – Чтобы восстановить полис ОМС, обратитесь в страховую компанию, которая его вам выдала. В случае если вы не помните, в какой страховой компании были застрахованы, обратитесь в свою поликлинику и узнайте, какая страховая компания вас обслуживает. Для восстановления полиса вам потребуется написать заявление об утрате полиса ОМС и предъявить паспорт и страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования – СНИЛС (при наличии). После написания заявления сотрудники страховой компании аннулируют утерянный полис и выдадут временное удостоверение, которое действительно 30 дней. По факту готовности вашего постоянного полиса ОМС страховая компания уведомит вас по телефону, указанному в заявлении. – Надо ли мне менять полис ОМС в случае смены места жительства? Из Сергиево-Посадского муниципального района я переехал в г. о. Мытищи. – Поскольку ваше новое место жительства находится в пределах субъекта Российской Федерации, в котором вы ранее проживали, в данном случае менять полис обязательного медицинского страхования не требуется. Вместе с тем вам следует сообщить в страховую компанию сведения о новом месте жительства в срок не позднее одного месяца с момента перемены места жительства. В случае если новым местом жительства является другой субъект Российской Федерации, гражданину следует узнать, есть ли представительство страховой компании, с которой был заключен договор обязательного медицинского страхования, в данном субъекте. При отсутствии такой организации следует выбрать новую страховую компанию и заключить с ней договор (п. 3, 4 ч. 2 ст. 16 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»). – Правомерна ли просьба врача купить по списку и принести лекарства для больного, находящегося в стационарном отделении больницы? – В условиях стационара осуществляется бесплатное обеспечение лекарственными препаратами, включенными в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения. Лекарственные препараты, не вошедшие в вышеназванный Перечень, предоставляются бесплатно по медицинским показаниям при наличии соответствующего решения медицинской комиссии. Таким образом, любая попытка медицинских работников заставить или даже просто попросить пациента приобрести те или иные лекарства во время лечения в стационаре является грубейшим нарушением закона. В таких случаях можно обратиться к главврачу стационара либо пожаловаться в региональный минздрав по телефону «горячей линии» или в страховую компанию по указанному на полисе ОМС телефону. Если во время лечения вам спокойней все-таки приобрести лекарство за свой счет и не портить отношения с врачами, то стоит сохранить кассовый и товарный чеки и при выписке написать заявление на имя главного врача с просьбой компенсировать затраты на лекарства. В случае отказа после выписки из стационара можно обратиться в свою страховую компанию с документами о покупке и письменным заявлением о возмещении потраченных средств. К заявлению нужно приложить выписку из медицинской карты и копию полиса.