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Социальное партнерство Печать
27.04.2017 08:40

Дубненский центр занятости населения принял участие в ярмарке вакансий, проведенной Талдомским центром занятости населения и посвященной Празднику труда.

Ярмарка состоялась  19 апреля и была приурочена к 26-й годовщине со дня  создания  Государственной службы занятости  населения Российской Федерации. В рамках  ярмарки  вакансий состоялась презентация ряда  предприятий города Талдома и Талдомского района, которые представили большой перечень вакансий  как по рабочим профессиям, так и по инженерно-техническим.  Кроме того,  были проведены: профессиональная ориентация для ищущих  работу граждан либо желающих ее сменить, а также  безработных  граждан, состоящих на учете в Талдомском ЦЗН; мастер-классы предпринимателей, открывших собственное дело при содействии службы занятости населения; интернет-консультации в режиме онлайн  с желающими получить государственные услуги, оказываемые государственной службой занятости; семинар для безработных граждан, желающих открыть собственное дело при содействии городской службы занятости населения.

Мастер-классы провели бизнес-леди – бывшие безработные граждане, создавшие собственное дело как при содействии Талдомского ЦЗН в области парикмахерского искусства и флористики, так и при содействии Дубненского ЦЗН – в области флористики. Представлено все было очень достойно и презентабельно, что говорит о мастерстве высокого класса этих женщин-предпринимательниц.

На семинаре  «Вчера – безработный, сегодня – предприниматель» выступили хозяева мероприятия – специалисты Талдомского ЦЗН и гости – представители Дубненского ЦЗН, которые поделились опытом по предоставлению государственной услуги по содействию самозанятости безработных граждан. Они  рассказали  о том, как можно создать собственный бизнес, а также  о  направлениях, по которым ведут свой бизнес предприниматели, открывшие собственное  дело  при содействии службы занятости, начиная от производства изделий с элементами художественной ковки, электродвигателей, оказания репетиторских услуг населению, в том числе английского  для малышей от трех до семи лет, туристического бизнеса, социальных и психологических услуг населению, логопедических и тифлопедагогических услуг для детей и т.п., и заканчивая торгово-закупочной деятельностью.

В заключение всем участникам мероприятия были выданы анкеты  с перечнем вопросов, начиная от того, какими качествами должен обладать предприниматель, бизнес-идей  либо информации  о действующем бизнесе до знаний в области поддержки малого и среднего бизнеса, в том числе единовременной финансовой помощи на  организацию самозанятости, предоставляемой службой занятости, и формата поддержки бизнеса, который был бы интересен участникам данного  опроса. После обработки анкет  результаты опроса будут доведены до сведения каждого участника  анкетирования.

Ярмарка вакансий получилась очень насыщенной как в плане информирования населения – народу собралось столько, что  негде было яблоку упасть, –  так и в познавательном плане – от показа мастер-классов и видеороликов по самозанятости безработных граждан до проведенного семинара для предпринимателей и желающих ими стать.

Ее организаторы – специалисты службы занятости населения во главе с директором Талдомского ЦЗН О.В. Марченко – представили  мастер-класс по организации и проведению подобного рода мероприятий в области активной политики содействия занятости населения. Все прошло на высоком профессиональном уровне, за что большое спасибо коллегам.

Примечательно это мероприятие и  тем, что все нити социального партнерства и поддержки граждан, ищущих работу, в том числе безработных,  видны невооруженным глазом: Центр занятости населения – Администрация – Работодатель  и  Центр занятости населения – Граждане, ищущие работу, в том числе безработные, – Центр занятости населения. Еще одна отличительная особенность этой ярмарки вакансий – деловое и дружеское сотрудничество двух центров занятости – коллег и соседей  городов Талдома и Дубны.

Н.Ю. Попова, заместитель директора ГКУ МО «Дубненский  ЦЗН»

 
 

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