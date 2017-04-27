Дубненский центр занятости населения принял участие в ярмарке вакансий, проведенной Талдомским центром занятости населения и посвященной Празднику труда. Ярмарка состоялась 19 апреля и была приурочена к 26-й годовщине со дня создания Государственной службы занятости населения Российской Федерации. В рамках ярмарки вакансий состоялась презентация ряда предприятий города Талдома и Талдомского района, которые представили большой перечень вакансий как по рабочим профессиям, так и по инженерно-техническим. Кроме того, были проведены: профессиональная ориентация для ищущих работу граждан либо желающих ее сменить, а также безработных граждан, состоящих на учете в Талдомском ЦЗН; мастер-классы предпринимателей, открывших собственное дело при содействии службы занятости населения; интернет-консультации в режиме онлайн с желающими получить государственные услуги, оказываемые государственной службой занятости; семинар для безработных граждан, желающих открыть собственное дело при содействии городской службы занятости населения. Мастер-классы провели бизнес-леди – бывшие безработные граждане, создавшие собственное дело как при содействии Талдомского ЦЗН в области парикмахерского искусства и флористики, так и при содействии Дубненского ЦЗН – в области флористики. Представлено все было очень достойно и презентабельно, что говорит о мастерстве высокого класса этих женщин-предпринимательниц. На семинаре «Вчера – безработный, сегодня – предприниматель» выступили хозяева мероприятия – специалисты Талдомского ЦЗН и гости – представители Дубненского ЦЗН, которые поделились опытом по предоставлению государственной услуги по содействию самозанятости безработных граждан. Они рассказали о том, как можно создать собственный бизнес, а также о направлениях, по которым ведут свой бизнес предприниматели, открывшие собственное дело при содействии службы занятости, начиная от производства изделий с элементами художественной ковки, электродвигателей, оказания репетиторских услуг населению, в том числе английского для малышей от трех до семи лет, туристического бизнеса, социальных и психологических услуг населению, логопедических и тифлопедагогических услуг для детей и т.п., и заканчивая торгово-закупочной деятельностью. В заключение всем участникам мероприятия были выданы анкеты с перечнем вопросов, начиная от того, какими качествами должен обладать предприниматель, бизнес-идей либо информации о действующем бизнесе до знаний в области поддержки малого и среднего бизнеса, в том числе единовременной финансовой помощи на организацию самозанятости, предоставляемой службой занятости, и формата поддержки бизнеса, который был бы интересен участникам данного опроса. После обработки анкет результаты опроса будут доведены до сведения каждого участника анкетирования. Ярмарка вакансий получилась очень насыщенной как в плане информирования населения – народу собралось столько, что негде было яблоку упасть, – так и в познавательном плане – от показа мастер-классов и видеороликов по самозанятости безработных граждан до проведенного семинара для предпринимателей и желающих ими стать. Ее организаторы – специалисты службы занятости населения во главе с директором Талдомского ЦЗН О.В. Марченко – представили мастер-класс по организации и проведению подобного рода мероприятий в области активной политики содействия занятости населения. Все прошло на высоком профессиональном уровне, за что большое спасибо коллегам. Примечательно это мероприятие и тем, что все нити социального партнерства и поддержки граждан, ищущих работу, в том числе безработных, видны невооруженным глазом: Центр занятости населения – Администрация – Работодатель и Центр занятости населения – Граждане, ищущие работу, в том числе безработные, – Центр занятости населения. Еще одна отличительная особенность этой ярмарки вакансий – деловое и дружеское сотрудничество двух центров занятости – коллег и соседей городов Талдома и Дубны. Н.Ю. Попова, заместитель директора ГКУ МО «Дубненский ЦЗН»