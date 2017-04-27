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В честь юбилея Печать
27.04.2017 08:39

Детский сад №16 «Рябинка» отметил 40-летний юбилей. С праздником коллектив детсада поздравил депутат Московской областной думы Александр Орлов. 

В 1977 году юные дубенцы впервые заполнили красивое здание с чудесным названием «Рябинка». 40 лет для истории – всего лишь миг, но для многих поколений выпускников, ветеранов труда и нынешних воспитателей это незабываемое событие, которое дарит прекрасные воспоминания о ярких буднях и открывает новые страницы творческой, созидательной деятельности коллектива.

Замечательную  историю этого детского учреждения  создавали инициативные сотрудники:  воспитатели и нянечки, повара и уборщицы  – одна большая и дружная семья, состоящая  из нескольких поколений самоотверженно влюблённых в своё дело людей.

Депутат поздравил руководителя Ларису Анатольевну Богомолову и ее сплоченный коллектив и вручил благодарственные письма от Московской областной думы. Коллектив детского сада может по праву гордиться своим учреждением, хорошими традициями, талантливыми педагогами – настоящими энтузиастами своего дела. Тепло и забота, взаимная любовь и уважение, царящие в «Рябинке», наполняют радостью и спокойствием сердца взрослых и детей.

Александр Орлов назвал 40-летний срок работы детского сада возрастом зрелости и подчеркнул, что слаженная работа коллектива позволила учреждению добиться немалых результатов.

«Заведующая детским садом когда-то сама воспитывалась в этом дошкольном учреждении, а теперь каждый день дарит детям частичку своего сердца, – отметил депутат. – За прошедшие десятилетия здесь многое изменилось, но неизменным остаётся доброе отношение воспитателей к своим подопечным. Они создают особую атмосферу, благодаря чему детский сад является  вторым домом для малышей. Выражаю слова благодарности всему коллективу сотрудников  за добрые сердца и нежные руки, за мир любви, добра  и  уюта, который они создают для  ребят. Их профессионализм  – залог  спокойствия  родителей за своих чад. В стенах «Рябинки» всегда слышен радостный детский смех, и это прекрасно», – закончил  свою  поздравительную  речь Александр Орлов.

Материал о юбилее детского сада «Рябинка» читайте в одном из следующих номеров газеты.

Анастасия ГРИГОРЕНКО

 
 

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