Детский сад №16 «Рябинка» отметил 40-летний юбилей. С праздником коллектив детсада поздравил депутат Московской областной думы Александр Орлов.

В 1977 году юные дубенцы впервые заполнили красивое здание с чудесным названием «Рябинка». 40 лет для истории – всего лишь миг, но для многих поколений выпускников, ветеранов труда и нынешних воспитателей это незабываемое событие, которое дарит прекрасные воспоминания о ярких буднях и открывает новые страницы творческой, созидательной деятельности коллектива.

Замечательную историю этого детского учреждения создавали инициативные сотрудники: воспитатели и нянечки, повара и уборщицы – одна большая и дружная семья, состоящая из нескольких поколений самоотверженно влюблённых в своё дело людей.

Депутат поздравил руководителя Ларису Анатольевну Богомолову и ее сплоченный коллектив и вручил благодарственные письма от Московской областной думы. Коллектив детского сада может по праву гордиться своим учреждением, хорошими традициями, талантливыми педагогами – настоящими энтузиастами своего дела. Тепло и забота, взаимная любовь и уважение, царящие в «Рябинке», наполняют радостью и спокойствием сердца взрослых и детей.

Александр Орлов назвал 40-летний срок работы детского сада возрастом зрелости и подчеркнул, что слаженная работа коллектива позволила учреждению добиться немалых результатов.

«Заведующая детским садом когда-то сама воспитывалась в этом дошкольном учреждении, а теперь каждый день дарит детям частичку своего сердца, – отметил депутат. – За прошедшие десятилетия здесь многое изменилось, но неизменным остаётся доброе отношение воспитателей к своим подопечным. Они создают особую атмосферу, благодаря чему детский сад является вторым домом для малышей. Выражаю слова благодарности всему коллективу сотрудников за добрые сердца и нежные руки, за мир любви, добра и уюта, который они создают для ребят. Их профессионализм – залог спокойствия родителей за своих чад. В стенах «Рябинки» всегда слышен радостный детский смех, и это прекрасно», – закончил свою поздравительную речь Александр Орлов.

Материал о юбилее детского сада «Рябинка» читайте в одном из следующих номеров газеты.

Анастасия ГРИГОРЕНКО