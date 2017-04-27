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Спешите делать добро Печать
27.04.2017 08:38

14 апреля в  аграрно-технологическом техникуме  проведена акция «Подари праздник» –  совместное  мероприятие партии «Единая Россия» и АТТ «Дубна». 

В этот день  студенты-технологи и повара  Мария Лёвкина, Александр Лобзов  и  Мария Рыбкина вместе с преподавателями  приехали  в ГБСУСО МО «Дом-интернат малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов «Рождественский»,  чтобы поздравить пожилых одиноких людей с праздником Пасхи.

Подопечных  «Рождественского»  от имени студентов и преподавателей техникума  поприветствовала мастер производственного обучения  Любовь Анатольевна Приходько,  пожелав им  здоровья и душевного спокойствия. Вручив  ветеранам  куличи, которые  сами испекли,  студенты  для каждого нашли теплые слова заботы и участия.  Эмоции переполняли всех участников встречи.  Директор Центра «Рождественский» Наталья Александровна Князева поблагодарила ребят за этот добрый порыв и выразила надежду,  что в дальнейшем они станут добрыми друзьями дома-интерната.

А 12 апреля, накануне светлого праздника Пасхи, студенты-волонтёры  Марина Михайлова,  Настя Билык  и Виктория Масихина  побывали в гостях у своих подопечных инвалидов (еженедельно они приносят им прессу) и вручили  газеты и куличи, испечённые заботливыми руками будущего технолога  Насти Лёвкиной и  повара-кондитера Валерии Заварзиной.  Студентки искренне и душевно поздравили  каждого  с наступающим православным праздником, подарив больным людям массу  положительных  эмоций.  Многие не могли сдержать слез от переполнявших их эмоций, ведь для людей, которые большую часть времени вынуждены проводить в четырех стенах, такие забота и внимание дорогого стоят.

Кирилл ОРЛОВ
 

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