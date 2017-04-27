14 апреля в аграрно-технологическом техникуме проведена акция «Подари праздник» – совместное мероприятие партии «Единая Россия» и АТТ «Дубна».

В этот день студенты-технологи и повара Мария Лёвкина, Александр Лобзов и Мария Рыбкина вместе с преподавателями приехали в ГБСУСО МО «Дом-интернат малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов «Рождественский», чтобы поздравить пожилых одиноких людей с праздником Пасхи.

Подопечных «Рождественского» от имени студентов и преподавателей техникума поприветствовала мастер производственного обучения Любовь Анатольевна Приходько, пожелав им здоровья и душевного спокойствия. Вручив ветеранам куличи, которые сами испекли, студенты для каждого нашли теплые слова заботы и участия. Эмоции переполняли всех участников встречи. Директор Центра «Рождественский» Наталья Александровна Князева поблагодарила ребят за этот добрый порыв и выразила надежду, что в дальнейшем они станут добрыми друзьями дома-интерната.

А 12 апреля, накануне светлого праздника Пасхи, студенты-волонтёры Марина Михайлова, Настя Билык и Виктория Масихина побывали в гостях у своих подопечных инвалидов (еженедельно они приносят им прессу) и вручили газеты и куличи, испечённые заботливыми руками будущего технолога Насти Лёвкиной и повара-кондитера Валерии Заварзиной. Студентки искренне и душевно поздравили каждого с наступающим православным праздником, подарив больным людям массу положительных эмоций. Многие не могли сдержать слез от переполнявших их эмоций, ведь для людей, которые большую часть времени вынуждены проводить в четырех стенах, такие забота и внимание дорогого стоят.

Кирилл ОРЛОВ